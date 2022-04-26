Üç Resim Kitabı: Yayazula, İyilik, Babamın Battaniyesi

Resim kitap incelemelerimizi metin-resim dengesi ve kalitesi, tarz, yaş grubu, konu, fiyat gibi ölçütler üzerinden aylık dönemlerle yaparak ebeveynlere rehberlik etmek niyetindeyiz. Çünkü çocuğun, fıtratına uygun, ihtiyacı olan konulara temas eden, ona okuma zevki ve görsel zevk kazandıracak kitaplarla karşılaşması okurluk geleceği açısından büyük önem taşımakta. Seçim aşamasında ebeveyni yönlendiren ise genellikle sadece "çok satanlar" listeleri oluyor. Bu konuda biraz daha derinlemesine katkı verebilirsek önemli bir görevi ifa etmiş olacağız.

Öncelikle çocuk kitapları arasında fiyatları göz korkutan resim kitapların tüketim süreçleri en uzun kitaplar olduğunu hatırlatarak anne babaları rahatlatalım. Okumayı öğrendikten sonra bir kitabı büyük ihtimalle sadece bir kez okuyacak olan çocuğumuz okul öncesi dönemde kitaplarına oyuncak muamelesi yapacak, onu defalarca, hatta ebeveynini bıktıracak kadar okutacak, önce parça parça, bir süre sonra tamamıyla anlatmaya başlayacaktır. Bu süreç haftalar, aylar, bazen bir yıl bile sürebilir. Dolayısıyla ebeveyn, çocuk için oyuncaktan farksız olan bu kitapların her halükârda oyuncaklardan ucuz olduğunu ve uzun oyalama potansiyeline sahip olduğunu düşünerek kendini rahatlatabilir. İşte bu ayın kitapları...

Yayazula (3+ yaş)

Küçük Fındık Faresi'nin ormandaki yolculuğunda tehlikeli orman sakinlerinden nasıl kurtulduğunu anlatan "Yayazula" ilk basımı 1999 yılında İngiltere'de yapılmış olan "The Gruffalo" isimli eserin çevirisi. 2010'da yine İngiltere'de çocukların en sevdiği kitaplar anketinden birinci çıkmış olması aldığı edebiyat ödüllerinden de önemli görünüyor. Kitabın filmi, tiyatro oyunu, milli orman parkında bir parkuru, müzik ve süs ürünleri ile devam kitabı da üretilmiş ve bunlarla yıllardır çocuk dünyasında geniş bir yer tutmuş.

Kâfiye, tekrarlar ve devrik cümleler içeren şiir diliyle yazılmış metin iki ana bölümden oluşuyor. İlk bölümde Farecik karşısına çıkan hayvanları hayalî bir karakter olan Yayazula ile korkutarak savuşturuyor. Bu korkutma etkisinin çocuğa yansımaması için her adımda üretilen karakterin gerçek olmadığı vurgulanmış. Ancak ikinci bölümde Fare Yayazula ile karşılaşıyor. Bu defa Yayazula'yı ormandaki en korkunç hayvanın kendisi olduğuna ikna eden Fare onu da yanına alıp yürümeye devam ediyor. İlk kısımda savuşturduğu hayvanların karşısına Yayazula ile birlikte çıkınca tüm hayvanlar kaçacak delik arıyorlar ve böylece Yayazula bu hayvanların Fare'den korktuğunu sanınca Fare'nin ekmeğine yağ sürülmüş oluyor, planı tastamam işliyor.

Korkunç sahte karakterin gerçek çıkması zayıf nokta gibi görünse de bu gerçekliğin zararsız ve sıvışkan bir sevimliliğe büründürülmesiyle sorun çözülmüş. Çizimler oldukça yumuşak ve hoş. Resim-metin dengesi sağlanmış.

Kitabın fiyatı 07.04.2022 itibarıyla 13 TL olduğundan 'uygun fiyatlı kitaplar' sınıfına dahil edebiliriz.

Yayazula

Julia Dohaldson

Çiz.: Axel Scheffler

Çev.: Ali Berktay

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları

32 Sayfa

Nisan 2021

İyilik (0+ yaş)

Yayazula'nın da çizeri olan Axel Scheffler öncülüğünde dünyada iyiliği yaymak amacıyla küçük çaplı faaliyetlerde bulunan 'Three Peas' isimli yardım kuruluşunun himayesinde basılan "İyilik" kitabı okuruna nasıl iyilik yapabileceğini öğretiyor. İngiltere'deki ilk basımı 2019 yılında, Türkiye'deki ilk basımı ise 2020 yılında yapılmış ve bir yılda 10. baskıya erişmiş. Gülümsemek, dinlemek, sarılmak gibi temel iyilik ve nezaket formüllerini somutlaştıran kitabın en güçlü yanı dünyanın çeşitli yerlerinden otuz sekiz çizerin bağışladığı çizimleri içermesi.

Örnek davranış çeşidi oldukça fazla. Resim-metin dengesini gösteren ibre açık farkla resim yönünde ancak kısa metinler de üzerinde konuşmaya, çocuğu açmaya yönelik. Özellikle hitap ettiği yaş grubunun üst sınırına yakın çocuklar için uygulamaya dönük, davranışlarına etki eden verimli bir kitap olacaktır.

Kitabın fiyatı 07.04.2022 itibarıyla 15 TL dolayında olduğundan 'uygun fiyatlı kitaplar' sınıfına dahil edebiliriz.

İyilik

Alison Green

Çiz.: Alex Scheffler öncülüğünde 38 çizer

Çev.: Meltem Aydın

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları

48 Sayfa

Nisan 2021

Babamın Battaniyesi (0+yaş)

Ödüllü yazar-çizer ikilisinin babalarına ithaf ettikleri bu kitabı çocuklara babaların okuması isabetli olacak zira hikâyemiz babanın battaniye ile ürettiği oyunlardan oluşuyor ve sonunda yine battaniye yardımıyla gerçekleştirilen bir kedi kurtarma operasyonuyla bitiyor.

Ayşe İnan'ın farklı çizim tarzı henüz ilk sayfada kendini gösteriyor ve etkileyici bir başlangıç sağlıyor. Kapak tasarımı iç çizimlerin seviyesini yansıtmakta biraz yetersiz kalmış görünüyor, dolayısıyla bir fuar veya kitapçıda kitap seçimi çocuğa bırakılıyorsa mutlaka bu kitabın iç resimlerini görmesi sağlanmalı. Resim-metin dengesi az farkla resim yönünde. Metin şiir diliyle oluşturulmuş. Son sayfada çocuğun dikkatini ölçen, eğer resimdeki detayı kaçırdıysa geri dönüp bulmasını, oradan yeni bir hikâye çıkarmasını sağlayacak ucu açık bir soru bulunuyor.

Kitabın fiyatı 07.04.2022 itibarıyla 27 TL dolayında olduğundan 'ortalama fiyatlı kitaplar' sınıfına dahil edebiliriz.

Babamın Battaniyesi

Sara Şahinkanat

Çiz.: Ayşe İnan

Yapı Kredi Yayınları

40 Sayfa

Nisan 2021