Üç Resim Kitabı: Yayazula, İyilik, Babamın Battaniyesi, Çocuk, A. Erkan AKAY

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Üç Resim Kitabı: Yayazula, İyilik, Babamın Battaniyesi

26.04.2022 09:00 - A. Erkan AKAY
Üç Resim Kitabı: Yayazula, İyilik, Babamın Battaniyesi

Resim kitap incelemelerimizi metin-resim dengesi ve kalitesi, tarz, yaş grubu, konu, fiyat gibi ölçütler üzerinden aylık dönemlerle yaparak ebeveynlere rehberlik etmek niyetindeyiz. Çünkü çocuğun, fıtratına uygun, ihtiyacı olan konulara temas eden, ona okuma zevki ve görsel zevk kazandıracak kitaplarla karşılaşması okurluk geleceği açısından büyük önem taşımakta. Seçim aşamasında ebeveyni yönlendiren ise genellikle sadece "çok satanlar" listeleri oluyor. Bu konuda biraz daha derinlemesine katkı verebilirsek önemli bir görevi ifa etmiş olacağız.

Öncelikle çocuk kitapları arasında fiyatları göz korkutan resim kitapların tüketim süreçleri en uzun kitaplar olduğunu hatırlatarak anne babaları rahatlatalım. Okumayı öğrendikten sonra bir kitabı büyük ihtimalle sadece bir kez okuyacak olan çocuğumuz okul öncesi dönemde kitaplarına oyuncak muamelesi yapacak, onu defalarca, hatta ebeveynini bıktıracak kadar okutacak, önce parça parça, bir süre sonra tamamıyla anlatmaya başlayacaktır. Bu süreç haftalar, aylar, bazen bir yıl bile sürebilir. Dolayısıyla ebeveyn, çocuk için oyuncaktan farksız olan bu kitapların her halükârda oyuncaklardan ucuz olduğunu ve uzun oyalama potansiyeline sahip olduğunu düşünerek kendini rahatlatabilir. İşte bu ayın kitapları...

Yayazula (3+ yaş)

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Küçük Fındık Faresi'nin ormandaki yolculuğunda tehlikeli orman sakinlerinden nasıl kurtulduğunu anlatan "Yayazula" ilk basımı 1999 yılında İngiltere'de yapılmış olan "The Gruffalo" isimli eserin çevirisi. 2010'da yine İngiltere'de çocukların en sevdiği kitaplar anketinden birinci çıkmış olması aldığı edebiyat ödüllerinden de önemli görünüyor. Kitabın filmi, tiyatro oyunu, milli orman parkında bir parkuru, müzik ve süs ürünleri ile devam kitabı da üretilmiş ve bunlarla yıllardır çocuk dünyasında geniş bir yer tutmuş.

Kâfiye, tekrarlar ve devrik cümleler içeren şiir diliyle yazılmış metin iki ana bölümden oluşuyor. İlk bölümde Farecik karşısına çıkan hayvanları hayalî bir karakter olan Yayazula ile korkutarak savuşturuyor. Bu korkutma etkisinin çocuğa yansımaması için her adımda üretilen karakterin gerçek olmadığı vurgulanmış. Ancak ikinci bölümde Fare Yayazula ile karşılaşıyor. Bu defa Yayazula'yı ormandaki en korkunç hayvanın kendisi olduğuna ikna eden Fare onu da yanına alıp yürümeye devam ediyor. İlk kısımda savuşturduğu hayvanların karşısına Yayazula ile birlikte çıkınca tüm hayvanlar kaçacak delik arıyorlar ve böylece Yayazula bu hayvanların Fare'den korktuğunu sanınca Fare'nin ekmeğine yağ sürülmüş oluyor, planı tastamam işliyor.

Korkunç sahte karakterin gerçek çıkması zayıf nokta gibi görünse de bu gerçekliğin zararsız ve sıvışkan bir sevimliliğe büründürülmesiyle sorun çözülmüş. Çizimler oldukça yumuşak ve hoş. Resim-metin dengesi sağlanmış.

Kitabın fiyatı 07.04.2022 itibarıyla 13 TL olduğundan 'uygun fiyatlı kitaplar' sınıfına dahil edebiliriz.

Yayazula

Julia Dohaldson

Çiz.: Axel Scheffler

Çev.: Ali Berktay

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları

32 Sayfa

Nisan 2021

İyilik (0+ yaş)

Yayazula'nın da çizeri olan Axel Scheffler öncülüğünde dünyada iyiliği yaymak amacıyla küçük çaplı faaliyetlerde bulunan 'Three Peas' isimli yardım kuruluşunun himayesinde basılan "İyilik" kitabı okuruna nasıl iyilik yapabileceğini öğretiyor. İngiltere'deki ilk basımı 2019 yılında, Türkiye'deki ilk basımı ise 2020 yılında yapılmış ve bir yılda 10. baskıya erişmiş. Gülümsemek, dinlemek, sarılmak gibi temel iyilik ve nezaket formüllerini somutlaştıran kitabın en güçlü yanı dünyanın çeşitli yerlerinden otuz sekiz çizerin bağışladığı çizimleri içermesi.

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Örnek davranış çeşidi oldukça fazla. Resim-metin dengesini gösteren ibre açık farkla resim yönünde ancak kısa metinler de üzerinde konuşmaya, çocuğu açmaya yönelik. Özellikle hitap ettiği yaş grubunun üst sınırına yakın çocuklar için uygulamaya dönük, davranışlarına etki eden verimli bir kitap olacaktır.

Kitabın fiyatı 07.04.2022 itibarıyla 15 TL dolayında olduğundan 'uygun fiyatlı kitaplar' sınıfına dahil edebiliriz.

İyilik

Alison Green

Çiz.: Alex Scheffler öncülüğünde 38 çizer

Çev.: Meltem Aydın

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları

48 Sayfa

Nisan 2021

Babamın Battaniyesi (0+yaş)

Ödüllü yazar-çizer ikilisinin babalarına ithaf ettikleri bu kitabı çocuklara babaların okuması isabetli olacak zira hikâyemiz babanın battaniye ile ürettiği oyunlardan oluşuyor ve sonunda yine battaniye yardımıyla gerçekleştirilen bir kedi kurtarma operasyonuyla bitiyor.

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Ayşe İnan'ın farklı çizim tarzı henüz ilk sayfada kendini gösteriyor ve etkileyici bir başlangıç sağlıyor. Kapak tasarımı iç çizimlerin seviyesini yansıtmakta biraz yetersiz kalmış görünüyor, dolayısıyla bir fuar veya kitapçıda kitap seçimi çocuğa bırakılıyorsa mutlaka bu kitabın iç resimlerini görmesi sağlanmalı. Resim-metin dengesi az farkla resim yönünde. Metin şiir diliyle oluşturulmuş. Son sayfada çocuğun dikkatini ölçen, eğer resimdeki detayı kaçırdıysa geri dönüp bulmasını, oradan yeni bir hikâye çıkarmasını sağlayacak ucu açık bir soru bulunuyor.

Kitabın fiyatı 07.04.2022 itibarıyla 27 TL dolayında olduğundan 'ortalama fiyatlı kitaplar' sınıfına dahil edebiliriz.

Babamın Battaniyesi

Sara Şahinkanat

Çiz.: Ayşe İnan

Yapı Kredi Yayınları

40 Sayfa

Nisan 2021

Yazar: A. Erkan AKAY - Yayın Tarihi: 26.04.2022 09:00 - Güncelleme Tarihi: 26.04.2022 12:06
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Salgın Döneminde Bir Virüs Hikâyesi
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A. Erkan AKAY Hakkında

A. Erkan AKAY

1981 İstanbul doğumludur. İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. 2008 yılından bu yana Konya'da yaşamaktadır. İki evlat babası, iki evlat amcası, ikisinin de eniştesidir.

Spora, edebiyata ve küçükleri eğlemeye ilgisi çocukluğundan beri devam etmektedir. 2012-2020 yılları arasında Bilgin Atıcılık Spor Kulübü Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği, 2015-2020 yılları arasında Türkiye Atıcılık Federasyonu Teknik Kurul Başkanlığı, 2017-2020 yılları arasında Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezleri Atıcılık Komisyonu Üyeliği ve İl Branş Sorumluluğu görevlerini yürüterek ulusal ve uluslararası düzeyde başarıya ulaşmış birçok sporcunun yetişmesine katkıda bulunmuştur. Destek AFAD gönüllüsüdür.

2017 yılında, kardeşinin bir hayali olan “Hayallerin Karın Doyursun” isimli kitaba katkılarından sonra, hep arzuladığı çocuk kitapları yazımının önü açılmıştır. Yayımlanmış sekiz çocuk kitabı bulunmaktadır. “Edebistan”, “Eğitim Her Yerde”, “Dilhane” gibi çeşitli sanal dergilerde deneme, makale ve şiirleri yayımlanmıştır.

Farkındadır ki her yazılan okunmaz ama okunanlar da ancak yazılanlardır. Yaşadıkça anlamını kaybeden sonsuz sözler arasından zarurî olanlara tutunuyor.

Dualarınızı bekler.

A. Erkan AKAY ismine kayıtlı 23 yazı bulunmaktadır.

Yazarımıza ait 5 kitap bulunmaktadır.

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