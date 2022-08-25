Üç Resimli Kitap; Hayvanlar Konseri, Alaca Efsanesi, İki Kocaman Güneş

Karganın çirkin sesi ormandaki hayvanların birbirinden çirkin seslerini fark etmelerini sağlar ve nedense akıllarına bir orkestra kurup müzik yapma fikrini düşürür. Can sıkıntısından kurtulmak için zor da olsa bunu deneyeceklerdir ancak kendilerine şef olacak birini bulamazlar. Sonunda kendini müziğe kaptırdığı için kütüphanenin açık olduğu saatleri kaçırmış, hayvanlarla ilgili ödevini yapamadığı için üzgün bir çocuğa rastlarlar. Ona hayvanlar hakkında bilgi vermeyi ve karşılığında da kuracakları orkestranın başına geçmesini teklif ederler. Karganın eşsiz berbatlıktaki sesiyle akord edilen entrümanlarla harika bir konserin hazırlıkları başlar. Bireysel eksikliklerin birliktelikle aşıldığı, yardımlaşma, dayanışma, işbirliği odaklı yapılan işten birlikte keyif alma duygusunu tattıran kısa bir hikaye. Klasik tarzda canlı, sevimli ve somut çizimlerle desteklenmiş. Yine klasik tarzı koruyan 23x16 cm ölçüleriyle yeni nesil kare/yatay yerleşimli muadillerinden farklı duruyor.

Fatih Erdoğan

Hayvanlar Konseri

Res.: Çınar Dize Sertbarut

Mavibulut Yayıncılık

2018 Temmuz

30 Sayfa

Renkleri kaybetmenin hüznü ve telaşıyla başlayan, kuşların dünyasından bir efsane. Tevafuktur; başrolde yine karga var. Bu defa renksizliğiyle başrolü kapmışa benziyor. Aksakallı baykuşlardan aldığı bilgiyle renklerin geri döneceğini haber veriyor ve tam da dediği gibi Hikmet adlı kuşun yumurtadan çıkmasıyla renkler geri dönüyor. Ama bütün renkler sadece Hikmet'te.

Hikmet tüylerini tek tek koparıp renklerini doğaya dağıtıyor, her yeri, herkesi renklere kavuştururken kendisi tüysüz, çırılçıplak kalıyor. Onun da imdadına Anka Kuşu yetişiyor ve onu eskisinden de güzel renklere yeniden kavuşturuyor. Özveriyle etrafına iyilik edenin er ya da geç ödülüne kavuşacağını anlatan hikâye şiir diliyle aktarılmış. Ümmügülsüm Sevim'in renksiz başlayıp hikâyeyle birlikte yavaş yavaş renklenen yumuşak çizimleri kitabı bitiren okura renksiz sayfaları boyama imkânı da sunuyor. Dolayısıyla resme meraklı çocuklar için daha cazip olacaktır.

Melih Tuğtağ

Alaca Efsanesi

Res.: Ümmügülsüm Sevim

Cezve Çocuk Yayınları

2020 Mayıs

33 Sayfa

Minik kar kristali yeryüzüne doğru süzülürken korkuya kapılıyor. Ona eşlik eden diğer kristaller ve rüzgârın uğultusu biraz olsun içini rahatlatıyor. Sonra korkusunu bastıran merâkı devreye giriyor ve gideceği yerde karşılaşacaklarının güzel hayalleri ile sakinleşiyor. O sırada aniden karşısına çıkan güneşle tanışıyor. Yeryüzüne vuran her ışığın türlü renkler ve güzellikler ortaya çıkardığına şahit oluyor. Nihayet bir çocuğun saçlarına konuyor. Çocukların gözleri onu güneş kadar şaşırtıyor ve büyülüyor. Yeryüzünün ikinci güneşini buluyor çocukların gözlerinde.

Yazarımız yeni bir mekâna girerken, yeni insanlarla tanışırken yaşanan çekingenliği hafifleten, olağanlaştıran bir hikâye anlatmak istemiş ve bunu aşmanın yolunu göstermiş. "Bahçesindeki bulutlar-bahçesindeki çikolata havuzu" kullanımlarında kar tanesinin dilinden düşünce aktarırken "bahçesindeki" ifadesi anlam bozukluğuna yol açmış. "Bahçemdeki" şeklinde kullanılmalıydı diye düşünüyorum ancak bu defa da hikâyede o işaret edilen bahçeden hiç bahsedilmediği için havada kalacak bir kavram yaratmış oluyoruz. Küçük bir metinde açık bir nokta bırakmamak adına bu belirsizlik yeni baskılarda giderilebilir. Sanırım o bahçe o cümleler için pek de gerekli değil. Kar kristalinin ağzından aktarılan sözlerle anlatıcının aktarımının karıştığı bir iki cümle daha var ve bu akıl karışıklığı yaratıyor. Bu geçişler kapatılmış cümlelerden sonra ve yeni bir paragrafta olmalı. Bir de "...rüzgârda onlara eşlik ediyordu" derken '-da' ayrı olmalı. Böylesi kısa metinlerin üzerinde yeteri kadar çalışıp, hatasızlığı sağlamak gerektiğini düşünüyorum.

Menşure Şuşoğlu

İki Kocaman Güneş

Çiz.: Bâlâ Erfidan

Cezve Çocuk Yayınları

33 Sayfa