T.C. Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde, Ircıca Ve Konya Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Naat Yarışması Düzenliyor

T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) ile Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilecek olan Uluslararası Naat-ı Şerif Yarışması, sevgili Peygamberimizle alakalı İslam dünyasının ortak edebî mirasını yaşatmayı ve bu alanda yeni eserlerin ortaya çıkmasını teşvik etmeyi hedeflemektedir.

Benzersiz Bir Edebî Geleneğin İzinde

Naat, sadece Hz. Peygamber'e duyulan sevgi ve bağlılıkla yazılan, onun yüce ahlakı, örnek hayatı ve risaletinin farklı yönlerini konu alan bir nazım türüdür. Naat, edebiyat tarihinde, yalnızca bir şahsiyet için vücut bulmuş bir tür olarak, sadece İslam medeniyetine has özel bir edebî formdur.

Uluslararası Naat-ı Şerif Yarışması, bu eşsiz edebiyat geleneğinin farklı dillerde ve çağdaş anlatımlarla yeniden yorumlanmasına imkân sunmaktadır.

Yarışma Detayları

Yarışma, Türkçe, Arapça, İngilizce, Fransızca ve Farsça olmak üzere beş dilde katılıma açıktır. Eserler; edebî yeterlilik, özgünlük, naat geleneğine uygunluk ve sanatsal derinlik ölçütleri esas alınarak, her dilin kendi özellikleri doğrultusunda uluslararası bir jüri tarafından değerlendirilecektir.

Ödül Miktarları

Birincilik Ödülü: 2.000 USD

İkincilik Ödülü: 1.750 USD

Üçüncülük Ödülü: 1.500 USD

Mansiyon Ödülleri (4 eser): Her biri 500 USD olmak üzere toplam 2.000 USD

Kültürel Sürekliliğe Katkı

Uluslararası Naat-ı Şerif Yarışması, sadece dönemsel bir etkinlik değil, İslam dünyasının müşterek edebî ve kültürel değerlerini gelecek nesillere aktarmayı amaçlayan sürdürülebilir bir kültürel girişim olarak tasarlanmıştır. Yarışmanın belirli aralıklarla tekrar edilerek kalıcı bir uluslararası platforma dönüşmesi hedeflenmektedir.

Başvuru ve Duyurular

Yarışmaya ilişkin tüm bilgilere, başvuru takvimine, teknik şartlara ve jüri üyelerine ilişkin detaylara aşağıdaki resmî web sitesi üzerinden ulaşılabilir:

🔗 www.naatcompetition.org

İslam coğrafyasından ve dünyanın farklı bölgelerinden tüm şairlerimizi bu anlamlı kültürel buluşmaya katılmaya davet ediyoruz.