Üsküp Kitap Kulübü’nün Gururu Okurla Buluştu

Her ay düzenli okunan kitaplar, gerçekleştirilen toplantılar, ağırlanan konuklar…

Taşınan kilolarca ağırlığa, havaalanlarında geçen saatlere, toplantı erteleten hava muhalefetlerine ve daha birçok organizasyonel kliklere rağmen her ne ile karşılaştıksa tamamını aldık kabul ettik, seve seve taşıdık. Hatta baş tacı ettik. Sonra tümünü masanın üzerine bıraktık ve bir kitap meydana geldi.

'Üsküp Kitap Kulübü' adlı kitabımızı iftiharla sunuyoruz.

Herhangi bir kitap kulübünün kitabı var mı diye şöyle bir araştırdık ve bir sonuca ulaşamadık. Sanıyoruz ki bu bir ilk.

Çünkü ISBN kodu ve bandrolü olan kitabımız hatıra kitap niteliğinde değil. Tüm elektronik satış sitelerinde ve kitapçılarda bulmak mümkün.

Üç bölümden oluşan kitabımızın ilk bölümünde gerçekleştirdiğimiz toplantılar var. İkinci bölümde Türkiye'den gelen konuklarımızdan aldığımız mektuplar yer alıyor. Üçüncü ve son bölümde 'Üsküp Kitap Kulübünde Hem Okudum Hem Yazdım' başlığı altında üyelerimizin şiirleri, öyküleri, anıları ve denemeleri bulunuyor.

Kulübümüze destek verenlere, tüm paydaşlarımıza ve konuklarımıza bir defa daha teşekkür ederiz.

Dileriz ki satın alınarak kulübümüze destek olunur. Çünkü bu kitap sadece okunan metinlerin değil, birlikte geçirilen zamanların, kurulan hayallerin ve paylaşılan duyguların bir yadigarı.

Bu kitapta Balkan topraklarının bin yıllık sıcaklığını bulacaksınız.

İyi okumalar dilerim.

Necla Dursun