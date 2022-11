Uzaktaki Yakınlığı Bilmek

Anlatılmak istenilen masal değil. Yaşanmışlıklar masal olabilir. Yaşamın, hissettirdikleri bilgeliktir. Herkes yaşamıyla bir bilgeye dönüşebilir miydi? Bilgi yaşamdan nasıl alınır? İnsandan insana mı aktarılır? Peki, bilgelik uzaktakinde mi kendisinde mi? Bilgelik insanın kendisinde olan bir yeteneğidir. Uzaktakine duyulanlar kendi içindekileri keşfe yarar. Uzaktakine olan hisleri yaşayarak bilgeliği öğreniyorduk. İnsan uzaktakine olan hislerini anlatarak aslında kendisini anlamak istiyordu. Çünkü bu anlamla var olabiliyorduk. Yangından yananlara, dünyaları versen o uzaktakini arar durur. Bazı eserler vardır, insanın anlam arayışına aşkla, hicranla, kısacası kalple eşlik eder. Bu eserler, mihmandar olarak görünmeyen ama hissedilen o aşk üzerinden insana anlamlar sunar. Bu eserlerden biri de "Uzaktaki" adlı eserdir. Eserin ihtivası olan denemeler, birbiriyle ilişkili, birbirini devamı olacak, bir bütünlük şeklinde anlaşılabilecek nitelikte. Denemelerde hitap edilen uzaktaki, bir özne, bir anlam… bilmediğini bilmek isteği ve bilmediğini bilmemek kavramları etrafında dönüp duran insanın kendini arayışıdır.

Beklerken ve bekletirken bir bardak çayımızın huzurunda harcanmış hayat ile hesaplaşmamızdan ibaretizdir. Umudu, yeni bir dünya, yeni bir hayat, ekseninde sunan Faik Öcal, Uzaktaki eseriyle Uzaktaki'nin sesini cümlelerle bize yakın ediyor. Uzaktaki neydi ki? Beklenilen mi, özlenilen mi, hayal edilen mi yahut bir düşünce mi. Belki de "şehre koşarak gelecek olan" biriydi. Uzaktaki, bu yüzden hayalimizde büyüttüğümüz her şeydi. Yazarın şu cümleleri, uzaktakinin halini bilip bekleyen kişinin tasviri gibidir:

"Yoruldum başkalarının hayatlarına gardiyanlık yapmaktan. Kaç gece daha kahrolacağım, böyle uzak uzak, savruk, dağınık. Kaç gece daha boğulacağım, kalbinin uzak denizlerinde, bir başıma, garip, fukara. Kaç gece daha düşeceğim, gökte beraber topladığımız salkım saçak yıldızlardan. Kaç umutsuzluk daha vurmam gerekir. Kaç tufan daha silip süpürmeli, kıyamet kopmalı. Hiç bilir misin uzaktaki, merak edip de sorar mısın? Olur da bir gün duyar mısın, gizli gizli, içli içli." (s.16)

Uzaktaki eseriyle aktarılmak istenen düşünce ve his ekseni; bilgeliği bilme isteğimizdir. Bilgeliğimiz, hislerimiz üzerinden anlaşılabilir. Sokrates, bilgeliği başkalarından öğrenmek ister. Bilgelere gider; bilmeleri gerekenleri bilmediklerini ve bildiklerini sandıklarını öğrenir. Kendisi, bilmediğini bilmenin asıl bilgelik olduğunu bilmektedir. Bilge kişilerden bilgi ve his yani bilgelik aktarılamaz. Bilmediğimizin bilgeliğine ve hislere sahibiz evet, ama uzaktakinde ne arıyor insan? Uzaktakinin hislerini neden bilme isteği var. Uzaktaki ne hissediyor ise o his sende var olan histir. Kendi bilmediğini bilmen yeter sana daha onun arkasında ne ararsın? Geride kalan ne yapar? Birbirinden uzak düşenler ne yapmaz ki? Kâğıda kaleme sarılır, onu kendini bildiği gibi bildiğini yazar. Ruhunu ruhuna duyurmaya çalışır. Bilmek çoğu zaman acıyı ve azabı artırır. Öcal, bunun farkında ki, şunları aktarır:

"Yağmur kesiği ruhumun kokusunu duyuyor musun, uzaktaki. Sonra her yağmurda feri sönmüş gözlerimle, ipi çekilmiş kol-kanatlarla, menzilini uçurmuş ayaklarla yitip giden yollarıma çıktığımda, kendimi biraz daha yitirdiğimi, biraz daha kan kaybettiğimi, bir başkasının kaderinde biraz daha sır olduğumu. Biliyor musun hiç, uzaktaki. İçindeki dağlarda yankılanıyor mu garip sesim, kesik soluğum, çiğ çığlığım." (s.34)

Yirmi deneme üzerinden uzaktakinin ardından okura bir hissiyat yolu çizilmektedir. Faik Öcal bilmiyor ama biliyor bilmediğini; sadece yaşamış olmayı isteyen bir bilgenin tavrıyla hareket ediyor, bir niyaz, bir iştiyak, biraz hicran çokça kavruluş. Beklemek çünkü kavuşmanın yarısıdır. Uzaktakini beklemek zor olsa da beklemek, bilgelik yolunun en sabır isteyen eylemidir.

Yazar; bilgelik kavramını, "uzaktaki" üzerinden işlenmektedir. Bilgelik, uzaktakini kendinden bilmektir. İnsan, çok şeyi zaten bilebilir ve uzaktakini de kendi hislerinden yola çıkarak tanıyabilir. Ayrıca bu uzaktaki konusunda da oldukça ısrarcıdır insan. Biz bu ısrarcılığı irdeleyeceğiz. Israrcılığın, uzaktakiyle ve bilgelikle ne ilgisi var? İnsan, bilmediğini uzakta arıyor. Bilenin kendi olduğunu ancak uzaktakinden biliyor. Denemelerdeki hislerin ve düşünce akışının okura kazandırdığı okuma zevki bilgeliğin bilmemek olduğunu hatırlatmaktadır. Mukayeseye tabi sunulan özgün perspektiflerin sorgulatan dili, bilge olan seziyi deneyimleme olanağı sunuyor. Çünkü kendisi uzaktaki ve uzaktaki kendisidir. Kendini bilmek de bilgeliktir.

"Şimdi düşünüyorum da gerçekten uzakta olan sen misin yoksa ben miyim, diye. Bütün yolculuklarıma bir başıma çıktım Mûsikâr kuşunun kanatlarında. Sen hiç olmadın, yoktun, uzaktın. Hüznün taş olup oturmuştu bağrıma, kalbim kaskatı kesilmişti." (s.62)

Denemelerde hissetme faaliyeti içinde nedir, nedendir bu çekilen acı? gibi, içimize oturan sorularla varlığımızın özü öngörülmektedir. Sorgular hiç bitmeyecek gibi. İnsanın sahip olduğu bilgisinin imkânı ve sınırlarını başka bir insanın hisleriyle kendini zorlamaktadır. İnsanın bu âlemdeki hissi yeri hani kum zerresi kadar olan yeri var ya işte o yer nerede? Uzaktakinde mi, kendisinde mi? O yer belirlenebilir mi? Belirlenme gayretine girilmektedir. Bu soru bir cevaba ulaşırsa işte o varlıktır. Bilgi ve değer üzerine hisler ile bilginin ortaya çıkması veya bir insanın böyle bir bilgiye sahip olabilecek ölçüde olgunluğa ermesi için uzaktaki vesilesiyle içine taş gibi oturan hal bilgeliktir. Uzaktaki ve kendinde aynı hislere sahip olup neden ayrı olunduğunun esası bilinmek istenmektedir. Asıl bilgelik hislere önem vermektir. Peki ya kader?

"Git, uzaktaki. Daha uzağa git, hep uzağa git. Ruhundaki bütün ateşlerin külünü çıkarana kadar git. Belki bir gün ben de giderim, arkama bakmadan. Gözyaşlarımı yerimde bırakıp yollara düşerim, giderim. Bilirim ama alnımdaki yazıdan kurtuluş yoktur ve bir gün gelecek yazgına teslim olacaksın." (s.92)

Uzaktaki, bilgeliğe ulaşmak anlamında değil, uzaktakini sevme, ona hasret duyma, ona yönelme anlamında bilgidir. Her şeyi kuşatan bilgidir. Çakıl taşlarının kuma, kumun harca dönüşerek adeta temelinden çatısına kadar her şeyi içinde ihtiva eden bir binaya benzemektedir. Bu binaya, bilgelik binası diyelim çünkü bunun içinde bilgiler yaşanarak oluşmuştur. Her bilgi odacığı farklı olsa da hepsi de aynı çatı altındadır. İşte Uzaktaki eseri, bu çatıdan başka bir şey değildir. Demek ki hisler, bütün bilgi alanlarını kendi kanatları altında toplayan bilgelik sayılmaktadır.

Sonuç olarak uzaktaki, gerçek gibi nitelenir. Oysa gerçek hislere ilişkin değil, varlığa dair bir nitelemedir. Eser, sevilen ve uzakta olana hislerin acıyla yoğrularak olguların varlığının anlaşılmasına neden olmaktadır. Uzaktaki kader olarak kabulleniştir. Bilmiyoruz ve bilmediğimizi de biliyoruz.

Faik Öcal

Uzaktaki

2021

Az Yayıncılık

96 sayfa