Vahap Uluç’un Susuz Hayat’ı

Bir adadan farkı olmayan hayatlarımızın üzerindeki sular çekilince acı gerçeği görürüz: Ne kadar da birbirine benziyor yaşadıklarımız! Bütün acılarımızı iki karanlık içinde tutmuyor muyuz: Anne karnı ve mezar? Sevinçlerimizin iplerini birbirine bağlayan aynı kişiler değil mi: Dede ve torun? Hayallerimizi sarıp sarmalayan aynı mekanlar değil mi: Yer ve gök? Hepimizin ayaklarını yerden kesip göklere savuran yeni bir hayat başlama heyecanı değil miydi: Umut ve farklılık? Yeni bir hayat hikayesi yoktu ama. Acısıyla, hüznüyle, heyecanıyla, sevinciyle, düş kırıklığıyla, umuduyla, geçmişiyle geleceğiyle ziyadesiyle birbirine benzeyen hayatlarımız vardı sadece.

Yaşadığımız yerler farklı olsa bile hepimiz aynı geleneğin bir parçasıyız. Samsun'daki genç ile Çorum'daki gencin hayatları arasında, Kars'taki ihtiyar ile Sivas'taki ihtiyarın ölüm tasavvurları arasında bir fark yok. Ya da Muğla'daki çocuğun oyunları ile Bayburt'taki çocuğun hayal dünyası birbirine çok benzer. Yurdun değişik yerlerinden göç edip İstanbul'a yerleşenlerin hayatlarında da aynı gerçeği görürüz: Aynı çınarın altında doğup büyümüşler, sonra da çekip gitmişler. Bir avuç insan. Bir tutam hüzün. Bir masal gibi.

Vahap Uluç, Susuz Hayat romanında toplumsal korkular ve dayatmalar sonucunda ortaya çıkan trajik bir aşk hikayesini bir sarraf hassasiyetle işleyip ortaya koymuş. Roman hem verilen mesaj açısından hem de roman tekniği açısından farkını ortaya koyup, ilgiyle kendini okutturmaktadır.

Susuz Hayat, on iki bölümden oluşmaktadır. Roman; Selman ile Perihan'ın yitip giden aşklarının -Susuz Hayatlarının- acıklı hikayesidir. Sormadan edemiyoruz: Zaten aşk olmayınca hayatın ne kıymeti ve manası var ki? Aşk; iki aşığın merhametle birbirlerinin yaralarına tuz basması.

Birinci bölümde; Selman ile Perihan'ın iki yıldır başlamış olan aşklarının yeni yeni gün yüzüne çıkmasına şahit oluyoruz. Selman, İzmir'de üniversite okuyan genç bir öğrencidir. Tatil maksadıyla memleketine gelmiştir. Komşu kızı Perihan'a aşıktır ve kız kardeşi Şilan aracılığıyla kendi evlerinde onunla görüşür. Perihan okula gönderilmemiştir, resme meraklıdır.

İkinci bölümde; beş yeni karakter romana dahil olur. Hacı Berho ki Selman'ın babasıdır, Hacı Sinan, Musa Ağa. Bu üç karakter birbirini tanır. Şöyle ki; Hacı Sinan, Hacı Berho ile Musa Ağa'nın ortak dostudur. Hacı Sinan, zahire işini yapar. Reşit, Hacı Berho'nun "akıl küpüdür." Faruk ise Selman'ın yakın arkadaşıdır. Faruk olaylara daha çok mantıksal açıdan yaklaşmaktadır. Mesela sevdiği kız olan Şule'yi akla ve mantığa göre sevmektedir. Burada romancının olay örgüsünü sağlam kurduğunu görüyoruz. Perihan ile Selman'ın aşkına Faruk üzerinden farklı bir yorum getirmiştir.

Üçüncü bölümde; Perihan'ın ailesini tanıyoruz. Perihan'ın babasının ismi Mısto (Mustafa Öztürk), annesi Zeyno, yatalak abisi Cemil, 13 yaşındaki kız kardeşi Zehra ve küçük kardeşi Abdullah. Selman ile Perihan, onların ahırlarında gizlice görüşürler ve şu kararı alırlar: Üniversiteye dönmeden ilişkilerine bir isim koymak, söz kesmek ya da nişanlanmak. Fakat şöyle bir sorun vardır: Perihan'ın ailesi çok fakirdir, Selman'ınki ise çok zengindir. Sınıf farkı aşklarının önünde büyük bir engel olarak durmaktadır. Romancının, roman tekniği açısından gerilimli sınıf farkı ile aşk ilişkisini ustalıkla işlediğini görüyoruz.

Dördüncü bölümde; romancı, Mısto'nun hayat hikayesini, Selman ile Perihan'ın ilişkisiyle bağlantı kurarak anlatır. Perihan'a çok görücü gelmektedir ve en son görücü gönderen ise Hacı Berho'nun akıl küpü Reşit'tir. Mısto gençlerin durumunu "sezdiği" için bütün görücülere "hayır" der.

Beşinci bölümde; Selman ile Perihan'ın sınıf farkı karşısında savunmasız ve korunaksız kalan aşklarının hem Selman'ın annesi Sultan Hanım hem de Fatsalı Turgut Hoca üzerinden işlendiğini görüyoruz. İlk defa Selman -dışarıdan biriymiş gibi- başkalarının gözüyle aşkına bakar, belki de bu yitip gidecek olan bir aşkın ilk hüsranı olur. Sultan Hanım; burnundan kıl aldırtmayan, herkese tepeden bakan, kibirli, sert mizaçlı bir kadındır. Turgut Hoca "alt yapı üst yapıyı belirler" mantığıyla olaylara bakan sol görüşlü bir öğretmendir.

Altıncı bölümde; Perihan'ın ailesinin fakirliğini olanca çıplaklığıyla görürüz: At hastalanmıştır, buzdolabı bozulmuştur ve damdaki naylonun üzerindeki fareler cirit atmaktadır. Bütün bunların ortasında Perihan, Selman'lı bembeyaz evlilik hayalleri kurmaktadır.

Yedinci bölümde; yazar önce Cemil'in hikayesini, sonra da Sultan Hanım'ın Selman ile Perihan'ın aşkları karşısındaki kesin tavrını anlatır. Onun kesin tavrını şu sözüyle ifade edebiliriz: "Sen, Hacı Berho'nun oğlu, at arabacı Mısto'nun kızı ile evleneceksin, öyle mi?"

Burada Selman'ın iradesinin içten içe nasıl kırıldığına şahit oluyoruz. Şu soruyu kendimize sormadan edemiyoruz: Selman, gerçekten Perihan'ı sevseydi sınıf engeline takılır mıydı?

Sekizinci bölümde; Selman, Perihan'ı kaçırmayı hayal eder ama bunu yapacak güç ve cesareti kendinde bulamaz. Bunu biz içten içe hissederiz. Yazar, Selman'ın umutsuz çırpınışını gözler önüne serer. Selman'a hem kızarız hem de üzülürüz. Empati kurduğumuzda onun güçsüzlüğünü ve zayıflığını hoş görürüz. Selman teselliyi Turgut Hoca ve arkadaşı Faruk ile dertleşmekte bulur.

Dokuzuncu bölümde; Selman, Osman ve Faruk ilçenin tek kafesinde buluşurlar. İki arkadaş Selman'ın durumunu masaya yatırıp görüşlerini söylerler. Faruk, Selman'a "kalbinin sesini dinle, Perihan'ı kaçır" minvalinde bir şeyler söyler. Osman ise "mantıklı ol, toplumsal gerçekleri düşün" demeye getirir. Bu görüşmeden Selman'ın, Perihan'ı kaçırma planı ortaya çıkar. Şilan, evden ayrılmada yardımcıları olacakken; Faruk, onları kendi evinde saklayacaktır.

Onuncu bölümde; Selman, Perihan'a veda mektubu yazar. Mektubunda sınıf farkına neden ve nasıl yenildiğini açıklar. Tarih: 24.01.1999. Perihan üç gün sonra Şilan ile cevap gönderir: Sen sınıf farkına değil, kendine yenildin. Dolaylı olarak şu soruyu yöneltir biz okurlara: Beni gerçekten sevmiş olsaydın sınıf farkına takılmazdın.

On birinci bölümde; Hacı Berho, Mısto'ya ve ailesine çok ağır hakaretler edip onları köyden kovar. Bu olay Mısto'nun ailesinde büyük bir infiale neden olur. Haliyle gözler Perihan'ın üzerindedir. Perihan kendini suçlu hisseder, babasından özür diler.

Son bölümde; aradan 20-30 yıl geçmiştir, herkes ve her şey tepeden tırnağa değişmiştir. Hacı Berho'nun deyişiyle "ayaklar baş, başlar ayak olmuştur." Herkes kendi evinin hem efendisi hem de hizmetkarıdır. Allah, Selman'ın tek dileği olan "Perihan'ın uzak diyarlara gitmesini" kabul etmemiştir ve onlar hiç ummadıkları bir anda karşılaşırlar. Selman, "Beni tanıdın mı?" diye sorar ilk ve son aşkına. O ise "Hayır" der saklayamadığı birkaç damla gözyaşıyla.

Susuz Hayat

Vahap Uluç

Ronya Yayınları

Sayfa; 114

Van; 2025