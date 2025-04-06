Vedat Türkali - Bir Gün Tek Başına, Edebiyat, Turhan YILDIRIM

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Vedat Türkali - Bir Gün Tek Başına

06.04.2025 20:57 - Turhan YILDIRIM

Vedat Türkali'nin iki roman ödüllü Bir Gün Tek Başına kitabı, tarihimizin önemli bir dönemini başarılı şekilde anlatan bir eserdir. Evli bir adamla genç bir kadının aşk hikâyesi üstünden 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin hemen öncesindeki zamanı kitapta görürüz.

Toplumcu gerçekçi edebiyatta kimi kitapların düştüğü tuzaktan kendini koruyan bir eser Bir Gün Tek Başına. İdeolojik bir göz yerine, döneme olabildiğince tarafsız yerden bakan, aşk hikâyesi üstünden olay örgüsünü kuran, siyasetten çok kadın-erkek ilişkisi yer veren bir kitaptır. Ayrıca anlatım tekniği de özeldir. Üçüncü şahıs anlatıcıyla Kenan ya da Günsel'in iç monoloğunu bir arada görürüz.

Elbette o dönem yaşanan DP - CHP çekişmesini, halkın iki tarafa bölünmesini, devrin solcularının yaşadıklarını da özellikle "Baba" karakteri üstünden anlatır yazar. Bence romandaki en başarılı yan, askeri darbe zamanını işlemeyip hemen öncesini, 1959-1960 yıllarını anlatmasıdır.

Yazar: Turhan YILDIRIM - Yayın Tarihi: 06.04.2025 20:57 - Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 21:01
Etiketler : Turhan YILDIRIM Edebiyat bir gün tek başına turhan yıldırım vedat türkali
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Turhan YILDIRIM Hakkında

Turhan YILDIRIM

22 Temmuz 1983 tarihinde İstanbul’da doğdu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünü bitirdikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde İşletme (MBA) üstüne yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

Yayınlanmış Kitapları

- Düşüm, Orlando Art Yayınları, 2024
- Modern Soslu Postmodern Makarna, İthaki Yayınları, 2023.
- Kara Gergedan, Edebiyatist Yayınları, 2021.

Turhan YILDIRIM ismine kayıtlı 62 yazı bulunmaktadır.

Yazarımıza ait 3 kitap bulunmaktadır.

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