Vedat Türkali - Bir Gün Tek Başına

Vedat Türkali'nin iki roman ödüllü Bir Gün Tek Başına kitabı, tarihimizin önemli bir dönemini başarılı şekilde anlatan bir eserdir. Evli bir adamla genç bir kadının aşk hikâyesi üstünden 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin hemen öncesindeki zamanı kitapta görürüz.

Toplumcu gerçekçi edebiyatta kimi kitapların düştüğü tuzaktan kendini koruyan bir eser Bir Gün Tek Başına. İdeolojik bir göz yerine, döneme olabildiğince tarafsız yerden bakan, aşk hikâyesi üstünden olay örgüsünü kuran, siyasetten çok kadın-erkek ilişkisi yer veren bir kitaptır. Ayrıca anlatım tekniği de özeldir. Üçüncü şahıs anlatıcıyla Kenan ya da Günsel'in iç monoloğunu bir arada görürüz.

Elbette o dönem yaşanan DP - CHP çekişmesini, halkın iki tarafa bölünmesini, devrin solcularının yaşadıklarını da özellikle "Baba" karakteri üstünden anlatır yazar. Bence romandaki en başarılı yan, askeri darbe zamanını işlemeyip hemen öncesini, 1959-1960 yıllarını anlatmasıdır.