Vladimir Nabokov - Sebastian Knightʼın Gerçek Yaşamı

Vladimir Nabokov'un 1941 yılında yayımlanan ve İngilizce yazdığı ilk roman olan Sebastian Knight'ın Gerçek Yaşamı postmodernist unsurlar taşıyan erken dönemli bir eser.

Romanda birden çok üstkurmaca bulunmaktadır. Bunlardan ilki Sebastian Knight'ın kardeşi ve romanın da anlatıcısı olan V.'nin yazmakta olduğu Sebastian Knight hakkındaki biyografi kitabı. Diğeri yaşadığı dönemde önemli bir yazar olduğunu anladığımız Sebastian Knight'ın kitapları ve bu kurmaca kitaplardan yapılan alıntılar. Sonuncu üstkurmaca ise Knight'ın yardımcısı/sekreteri Goodman'ın V.'ye göre gerçekleri çarpıtarak anlattığını söylediği "Sebastian Knight'ın Trajedisi" adlı kitap.

Roman, kendilerinden yıllar önce ayrılan anlatıcı V.'nin üvey abisi Sebastian'ı kalp rahatsızlığından öldükten sonra yaşamına doğru yaptığı araştırmaları ve ona duygusal anlamda, kardeşlik bağıyla da ulaşma çabasını anlatmaktadır. Bu tema Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar romanındaki Turgut Özben'in intihar eden arkadaşı Selim Işık'a ulaşma çabasıyla benzerlik taşımaktadır.

Yazarın daha önce Rusça olarak mahlasla yayımladığı pek çok eseri olmasından ötürü bu kitap için rahatlıkla olgunluk romanı olduğunu söyleyebiliriz. Tipik bir kurmaca zekası üst düzey Nabokov romanı. Sadece üstkurmaca yapısı değil V.'nin Knight'ın yaşamını değiştiren aşkı ve Rus kadını bulma çabasıyla gelişen postmodern polisiyenin varlığı da bu metni hem özellikli hem de dönemine göre öncül saymamız için bir nedendir.