Vladimir Nabokov - Sebastian Knightʼın Gerçek Yaşamı, Edebiyat, Turhan YILDIRIM

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Vladimir Nabokov - Sebastian Knightʼın Gerçek Yaşamı

17.06.2025 09:00 - Turhan YILDIRIM

Vladimir Nabokov'un 1941 yılında yayımlanan ve İngilizce yazdığı ilk roman olan Sebastian Knight'ın Gerçek Yaşamı postmodernist unsurlar taşıyan erken dönemli bir eser.

Romanda birden çok üstkurmaca bulunmaktadır. Bunlardan ilki Sebastian Knight'ın kardeşi ve romanın da anlatıcısı olan V.'nin yazmakta olduğu Sebastian Knight hakkındaki biyografi kitabı. Diğeri yaşadığı dönemde önemli bir yazar olduğunu anladığımız Sebastian Knight'ın kitapları ve bu kurmaca kitaplardan yapılan alıntılar. Sonuncu üstkurmaca ise Knight'ın yardımcısı/sekreteri Goodman'ın V.'ye göre gerçekleri çarpıtarak anlattığını söylediği "Sebastian Knight'ın Trajedisi" adlı kitap.

Roman, kendilerinden yıllar önce ayrılan anlatıcı V.'nin üvey abisi Sebastian'ı kalp rahatsızlığından öldükten sonra yaşamına doğru yaptığı araştırmaları ve ona duygusal anlamda, kardeşlik bağıyla da ulaşma çabasını anlatmaktadır. Bu tema Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar romanındaki Turgut Özben'in intihar eden arkadaşı Selim Işık'a ulaşma çabasıyla benzerlik taşımaktadır.

Yazarın daha önce Rusça olarak mahlasla yayımladığı pek çok eseri olmasından ötürü bu kitap için rahatlıkla olgunluk romanı olduğunu söyleyebiliriz. Tipik bir kurmaca zekası üst düzey Nabokov romanı. Sadece üstkurmaca yapısı değil V.'nin Knight'ın yaşamını değiştiren aşkı ve Rus kadını bulma çabasıyla gelişen postmodern polisiyenin varlığı da bu metni hem özellikli hem de dönemine göre öncül saymamız için bir nedendir.

Yazar: Turhan YILDIRIM - Yayın Tarihi: 17.06.2025 09:00 - Güncelleme Tarihi: 15.06.2025 20:04
Etiketler : Turhan YILDIRIM Edebiyat sebastian knight turhan yıldırım vladimir nabokov
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Turhan YILDIRIM Hakkında

Turhan YILDIRIM

22 Temmuz 1983 tarihinde İstanbul’da doğdu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünü bitirdikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde İşletme (MBA) üstüne yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

Yayınlanmış Kitapları

- Düşüm, Orlando Art Yayınları, 2024
- Modern Soslu Postmodern Makarna, İthaki Yayınları, 2023.
- Kara Gergedan, Edebiyatist Yayınları, 2021.

Turhan YILDIRIM ismine kayıtlı 67 yazı bulunmaktadır.

Yazarımıza ait 3 kitap bulunmaktadır.

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