Vüsʼat O. Bener - Buzul Çağının Virüsü, Edebiyat, Turhan YILDIRIM

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Vüsʼat O. Bener - Buzul Çağının Virüsü

13.04.2025 15:37 - Turhan YILDIRIM

Vüs'at O. Bener'in ilk romanı olan Buzul Çağının Virüsü, tıpkı ismi gibi imgesel anlatıma sahip edebiyat tarihimizin en zor okunan eserlerinden biri. 1945-1982 yılları arasında uzun bir zaman dilimini çoğunlukla ana karakter Osman'ın sesinden okuduğumuz romanda, hem üçüncü şahıs anlatıcı hem de birden çok birinci şahıs anlatıcı kullanımı mevcuttur. Zaman kronolojik akmaz, mekanlar değişkendir.

Akçay, İstanbul, Ankara hattında mekan değişimleri yaşanır ama Akçay haricindekileri anlamak pek kolay değildir. Yazarın gerçek hayatıyla örtüşen unsurlar metnin ana hikâyesinde bulunmaktadır.

Buzul Çağının Virüsü ifadesi başkalarının yaşamına tutunarak var olan, yalnız, aksi, bulunduğu topluma yabancı bir adamı tanımlar. Bu kişinin gençliğinden yaşlılığına doğru yaşamının önemli bir kesitine tanık oluruz. Kısa bölümlerle ilerleyen fragmanter yapısı ve özellikle Vüs'at O. Bener'e özgü şiir dilinin baskın çıktığı anlatımıyla gayet farklı bir roman. Edebiyatımızın şüphesiz en özgün eserlerinden biri.

Yazarın edebiyatını daha iyi anlamak için Reyhan Tutumlu'nun "Yaşamasız Yazabilmek", Semih Gümüş'ün "Vüs'at O. Bener: Kara Anlatı Yazarı" ve Norgunk Yayınları'nın yayımladığı "Bir Tuhaf Yalvaç" kitaplarından yararlanılabilir.

Yazar: Turhan YILDIRIM - Yayın Tarihi: 13.04.2025 15:37 - Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 15:41
Etiketler : Turhan YILDIRIM Edebiyat buzum çağının virüsü turhan yıldırım vüsat o. bener
← Çağdaş Türk Öykü ve Romanında Yaratıcılık

Turhan YILDIRIM Hakkında

Turhan YILDIRIM

22 Temmuz 1983 tarihinde İstanbul’da doğdu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünü bitirdikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde İşletme (MBA) üstüne yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

Yayınlanmış Kitapları

- Düşüm, Orlando Art Yayınları, 2024
- Modern Soslu Postmodern Makarna, İthaki Yayınları, 2023.
- Kara Gergedan, Edebiyatist Yayınları, 2021.

Turhan YILDIRIM ismine kayıtlı 63 yazı bulunmaktadır.

Yazarımıza ait 3 kitap bulunmaktadır.

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