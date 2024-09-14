‘Vuslatın Sineması ve Hüzün İçre Şarkılar’, Manevi Bir Yolculuk Vaat Ediyor…

Barış Kavas'ın sinema ve müzik yazılarından oluşan kitabı Vuslatın Sineması ve Hüzün İçre Şarkılar, KDY (Kitap yurdu Doğrudan Yayıncılık)'tan okuyucu karşısına çıktı…

Barış Kavas, eğitimci olmasının yanında sinema ve müzik sanatına özel ilgisi olan coşkulu bir yazardır. Coşkusu öyle böyle değil, bir varoluş ve yaşama iştiyakından doğan sahici bir coşkudur. Barış Kavas'ın sinema ve müzik kaleminin bu anlamda en belirgin niteliği, duygusunu numara yapmadan metne yansıtması, yazarken de film ve şarkı yorumlarken de yüreğini bütüncek ortaya koymasıdır.

Barış Kavas'ın ilk yazı yayın tarihini 2012 olarak belirlersek, 12 yıldır yazınsal şevkin nirvanasıyla kalem ve kelam dizayn eden oldukça deneyimli bir yazar olduğunu görüyoruz. Kendine özgü bir yorum ve film okuma yeteneği var Barış'ın. Filmi kalbinden yakalayan bir bakışı var. "Varoluşçu sinema yazarı" tanımı sanırım en çok onu açıklar. Ademoğlunu ruhen yükselten bir sanattan yanadır Barış. Ruhça derinleşmeye ve hayat-sanat güzergâhında seviye/düzey aramaya odaklı bir kalemi vardır. 280 karakterlik bir X yazarı değildir yani. Sanatı, edebiyatı, sinemayı ve müzik çağıltılarını insan hayatına getireceği açılımlar noktasında ciddiye alan bir yönü var ayrıca.

Barış, bugüne kadar kurduğumuz site çalışmalarında hep bizimle birlikte yürüdü, yol aldı. Coşkusuyla, sevinciyle, heyecanıyla ayrı bir renk kattı sitelerimize. Sancılı ruhunun ve yaralı bilincinin derinliğiyle yazdı. İşte biz de aşağıda bu yazıların, yana yakıla ilerleyen bir hayatta vücut bulmuş biçiminden, kisvei tab'a bürünmüş şeklinden bahsedeceğiz:

"Vuslatın Sineması ve Hüzün İçre Şarkılar" kitabı, Eğitimci-Yazar Barış Kavas'ın uzun yıllara varan yazınsal yolculuğunun, olağanüstü düşünme ve yazma gayretlerinin, okuduğu/izlediği filmlerin, dinlediği hüzünlü şarkıların derinlikli ve özgün yorumlarını ihtiva etmektedir.

Yazar, içtenlikli bir coşkuyla kaleme aldığı bu özge yazılarında, din-sanat-hayat ilişkisinin doğal bir varoluş bilinci eşliğinde otantik bağlar/bağlantılar kurularak biçimlendirdiği bir düşünümsellikte, 'manevi sinema' anlayışına ufuk açan, ufuk sunan yeni yorumlar, yeni teklifler getirmektedir.

Barış Kavas'ın "manevi sinema" anlayışı köklerini Ayşe Şasa'ya ve Sadık Yalsızuçanlar'a uzatır ve oradan Barış'ın yüreğinde coşumcu ve lirik bir edaya bürünür. Hasılı kelam, bir gönül yazarıdır Barış. Sinemaya da müziğe de gönlünün metafizik atmosferinden bir pencere açarak bakar, yorumlar.

Bugün "meselesi olan sanat-sinema" anlayışının yazınsal bağlamda bir iki temsilcisinden biridir Barış. Barış bir, Enver Gülşen iki. Bir üçüncü kişiyi sayamıyoruz. Bu anlamda kendi içine kapalı soyut sinema anlayışına mesafeli bir duruşu vardır Barış'ın. Ona göre sinema, insanoğlunun manevi yolculuğunun kilometre taşlarından birisi olmakla birlikte, sinemayla insanın manen derinleşip insan-ı kâmil seviyesine yükseleceği bir inançla, bir vuslat beklentisiyle kaleme alır yazılarını. Ona göre sanat ve edebiyatın tek gayesi, işte bu vuslat şuuruyla hayat yolculuğunu kemâlâta eriştirerek seyr-i sulûk serüvenini insanın nihayete erdirmesi ve bu maceranın sonunda bir ödül olarak "vuslata" ulaştırmasıdır.

Özcümle, bu eserle birlikte asıl ihtiyacımız olan sinema görüşüne farklı işaret taşları sunularak okurun din ve sanat evreni genişletilmekte, bununla birlikte 'arınışın sineması', 'tevekkülün sineması', 'vuslatın sineması', 'varoluşsal müzik' 'hüzün içre şarkılar' vb. tanımlamalarla sinema izler çevrelerine ve müzik kültürüne farklı bir bakış sunulmakta, kendine münhasır ve samimiyet temelli bir hayat-sinema anlayışı kazandırılmaktadır.

Haberedebiyat.com daimî yazarlarından da olan Barış Kavas, ruhunun sahih ikliminden devşirdiği bu güzide okumalarında birikimini kültür, sanat, edebiyat ve medeniyet havzasına/hazinesine aktarıp okurunu varoluşun anlam yüklü derinliğine davet ederek, esaslı bir çağrıda bulunmaktadır…

'Varlık şarkıları', sinema perdelerinde, senfonik ve içten bir coşkuyla vuslata ramak kala çağıldamaya devam etmektedir…"