Wilhelm Reich’a Göre Küçük Adamın 50 Vasfı
1-Tek bir özgürlüğü vardır: Kendi yaşamını yönetmeyi öğrenmemek, kendini bu yönde eğitmemek ve kendini eleştirmemek.
2-Kötü niyetli yöneticilerin elinde piyondur.
3-Kendine ayna tutulmasından ölesiye korkar, bundan nefret eder.
4-Gözü hep başkalarının düşüncelerindedir.
5-Durmadan kendini köleliğe mahkum eder.
6-Kurtarıcı olarak hep diktatörleri görür.
7-Küçük adam, kendini özgürlüğe götürecek yolu başka küçük adamlarda gördüğünde onları anında ortadan kaldırmak ister.
8-Küçük adam sadece kendi yaşamından ve onurundan sorumlu olduğunu bilmez. O içi boş, büyük laflar için kendini feda etmiştir.
9-Diktatörleri ortaya çıkaran sebeplerin başında, kendilerine özsaygısı olamayan küçük adamlar gelir.
10-Küçük adam, çalışmanın değil, fikriyata dayanmayan görüşlerinin dünyaya hakim olmasını ister.
11-Küçük adam kendini kendinden daha küçük adamlara kendini kullandırır.
12-Küçük adam, büyük adamı olduğu gibi algılayacak kalp ve akıldan yoksun olduğu için onları da kendini gibi sanır.
13-Küçük adam taktik için, büyük adam hakikat için yaşar.
14-Küçük adam etiketlerle kendini içine kapatır, kendisine yardım elini uzatan büyük adamı "deli", "dahi", "garip", "anormal", "asosyal" vs. gibi etiketlerle kendinden uzaklaştırır. Küçük adam iflah olmaz bir ruh hastasıdır.
15-"Halk"ı, "kamuoyu"nu, "toplumsal bilinç"i oluşturan küçük adam, tarihi, geçmişteki olayların geleceğe nasıl etki edeceğini, savaşların neden çıktığını düşünmez. Sorumsuzdur, düşüncesizdir ve korkaktır.
16-Her zaman için hakikatin karşısında yer alır.
17-Aşağılık kompleksinin kurbanıdır. Başarının hiçbir çeşidine inanmaz. Geniş ve kapsamlı düşünmekten korkar.
18-O içindeki bütün iyi ve değerli şeylerin katilidir.
19-Küçük adam hep küçük kalmak ister. Onun en büyük korkusu kendi olmaktır. Kendi olmak, büyük adam olmanın ilk adımıdır.
20-Küçük adam yükseklere uçacak cesaretten, yaşamın kaynağına ulaştıracak derinlikten ve yaşamı sevdirecek güç ve dirençten yoksundur.
21-Küçük adam her zaman için yaşamın güvenliğini, yaşamın mutluluğuna tercih eder; çünkü o hiçbir zaman başı dik bir bireyin cesaretine ve özgüvenine sahip olamamıştır.
22-Küçük adam kendisiyle alay edildiğinde bunu fark etmez, gerçeği görmek istemez.
23-Küçük adam bütün ulusların, ırkların, sınıfların küçük faşisti olduğu gibi aynı zamanda tutucu bir yurtseverdir, aşırı milliyetçidir.
24-Cinsel sorumsuzluğun ve cinsel açlığın kurbanı olan küçük adam durumuna göre evlilik kurumu ya yüceltir ya da aşağılar.
25-Küçük adam özgürlük ve diktatörlük arasında kaldığında, tercihini diktatörlükten yana kullanır.
26-Küçük adam kendisini mutsuz kılmak için elinden gelen her şeyi yapar.
27-Küçük adam yardımlara bulunmadığı gibi, yardımları engellemekten de geri kalmaz.
28-Küçük adam yaratma yeteneğinden yoksun olduğu için hep başkalarından ç/aldıklarını tüketir.
29-Küçük adam ruhsal olarak kabızdır. Bu yüzden hep sıkıntılıdır, sıkıcıdır, bozguncudur.
30-Küçük adamın içi kurumuştur. Bu yüzden dünyayı tanıyamaz, insanı anlayamaz, kendine değer veremez.
31-Hakikati güvenliğe feda eden küçük adam, kendisiyle beraber başkalarını da yakar.
32-Küçük adam, her defasında Hitler'in "aşağı insanı"nı, Nietzsche'nin "üstün insanı"na tercih eder.
33-Küçük adam, "sosyalizm", "devlet", "ulusal onur", "Tanrının büyüklüğü" vs. adına yaşamı öldürür.
34-Küçük adam efendi olmak için kapısında köpek besler.
35-Küçük adam anayasal hak ve özgürlükleri kendi şahsi çıkarı için kullanır.
36-Küçük adam kendisine bir şeyler verenden çalar, kendisini soyana bir şeyler verir. O kadar ki kendini bilmez, gerçeklikten kopuktur.
37-Küçük adam her kesi eleştirme hakkını kendinde görür ama başkalarının kendisine en ufak bir eleştiri dahi yapmasını kabul etmez.
38-Dünyaya at gözlüğünden bakan küçük adam, kendinden yana olanları dost, kendine karşı olanları da düşman olarak görür. Onun dünyasında sadece iki renk vardır: Onun gibi olan 'beyaz' renk, ondan farklı olan 'siyah' renk.
39-Küçük adam halkın çıkarlarını korumak yerine, kendi mesleğinde ilerlemeyi tercih eder. O kariyer kurbanıdır.
40-Küçük adam, kendine yakın olan her kesi aşağılar, her şeyi kötü kullanır.
41-Küçük adam kendi içindeki "yaşama sevinci"nden ölesiye korktuğu için, her işini eline yüzüne bulaştırır, bir işe doğru başlasa da sonucu yanlış olur.
42-Küçük adam umudu her zaman için, içine pompaladığı içindir ki hep kötümserdir.
43-Küçük adam işiyle ve başarılarıyla gelip geçen yöneticilerin gözüne girer, bu şekilde onlara itaat eder. Onun tek amacı işini korumak ve başarılı görünmektir.
44-Küçük adam yalnızca çirkin ve kötü şeyleri görür ve duyar.
45-Küçük adam kendine güvenip, kendini tanımadığı için silah fabrikalarında yöneticilerin emirlerini harfiyen yerine getirir.
46-Küçük adam, kendindeki yapma bilincini ortadan kaldırmıştır, çalışamaz hale getirmiştir. O yıkma bilincinin işleticisi ve kurbanıdır.
47-Küçük adam her yolu kendi çıkarlarına göre düzenler; çünkü onun hayatında her kesin hayrına olacak bir yol açma imkanı ve ihtimali yoktur.
48-Küçük adamının büyüklüğü küçük ve beş parasız olduğu zamanlarda ortaya çıkar.
49-Küçük adam sıradanlığını bozmamak için sıra dışı işler yapmaktan çekinmez.
50-Küçük adam günün birinde "yaşam enerjisinin yasaları"na teslim olacaktır.
Dinle, Küçük Adam
Wilhelm Reich
Çev. Yüksel Pazarkaya
Cem Yayınevi
128 sayfa
İstanbul, 2021
Yazar: Faik ÖCAL - Yayın Tarihi: 12.01.2024 09:00 - Güncelleme Tarihi: 16.11.2023 21:22