Wilhelm Reich’a Göre Küçük Adamın 50 Vasfı

1-Tek bir özgürlüğü vardır: Kendi yaşamını yönetmeyi öğrenmemek, kendini bu yönde eğitmemek ve kendini eleştirmemek.

2-Kötü niyetli yöneticilerin elinde piyondur.

3-Kendine ayna tutulmasından ölesiye korkar, bundan nefret eder.

4-Gözü hep başkalarının düşüncelerindedir.

5-Durmadan kendini köleliğe mahkum eder.

6-Kurtarıcı olarak hep diktatörleri görür.

7-Küçük adam, kendini özgürlüğe götürecek yolu başka küçük adamlarda gördüğünde onları anında ortadan kaldırmak ister.

8-Küçük adam sadece kendi yaşamından ve onurundan sorumlu olduğunu bilmez. O içi boş, büyük laflar için kendini feda etmiştir.

9-Diktatörleri ortaya çıkaran sebeplerin başında, kendilerine özsaygısı olamayan küçük adamlar gelir.

10-Küçük adam, çalışmanın değil, fikriyata dayanmayan görüşlerinin dünyaya hakim olmasını ister.

11-Küçük adam kendini kendinden daha küçük adamlara kendini kullandırır.

12-Küçük adam, büyük adamı olduğu gibi algılayacak kalp ve akıldan yoksun olduğu için onları da kendini gibi sanır.

13-Küçük adam taktik için, büyük adam hakikat için yaşar.

14-Küçük adam etiketlerle kendini içine kapatır, kendisine yardım elini uzatan büyük adamı "deli", "dahi", "garip", "anormal", "asosyal" vs. gibi etiketlerle kendinden uzaklaştırır. Küçük adam iflah olmaz bir ruh hastasıdır.

15-"Halk"ı, "kamuoyu"nu, "toplumsal bilinç"i oluşturan küçük adam, tarihi, geçmişteki olayların geleceğe nasıl etki edeceğini, savaşların neden çıktığını düşünmez. Sorumsuzdur, düşüncesizdir ve korkaktır.

16-Her zaman için hakikatin karşısında yer alır.

17-Aşağılık kompleksinin kurbanıdır. Başarının hiçbir çeşidine inanmaz. Geniş ve kapsamlı düşünmekten korkar.

18-O içindeki bütün iyi ve değerli şeylerin katilidir.

19-Küçük adam hep küçük kalmak ister. Onun en büyük korkusu kendi olmaktır. Kendi olmak, büyük adam olmanın ilk adımıdır.

20-Küçük adam yükseklere uçacak cesaretten, yaşamın kaynağına ulaştıracak derinlikten ve yaşamı sevdirecek güç ve dirençten yoksundur.

21-Küçük adam her zaman için yaşamın güvenliğini, yaşamın mutluluğuna tercih eder; çünkü o hiçbir zaman başı dik bir bireyin cesaretine ve özgüvenine sahip olamamıştır.

22-Küçük adam kendisiyle alay edildiğinde bunu fark etmez, gerçeği görmek istemez.

23-Küçük adam bütün ulusların, ırkların, sınıfların küçük faşisti olduğu gibi aynı zamanda tutucu bir yurtseverdir, aşırı milliyetçidir.

24-Cinsel sorumsuzluğun ve cinsel açlığın kurbanı olan küçük adam durumuna göre evlilik kurumu ya yüceltir ya da aşağılar.

25-Küçük adam özgürlük ve diktatörlük arasında kaldığında, tercihini diktatörlükten yana kullanır.

26-Küçük adam kendisini mutsuz kılmak için elinden gelen her şeyi yapar.

27-Küçük adam yardımlara bulunmadığı gibi, yardımları engellemekten de geri kalmaz.

28-Küçük adam yaratma yeteneğinden yoksun olduğu için hep başkalarından ç/aldıklarını tüketir.

29-Küçük adam ruhsal olarak kabızdır. Bu yüzden hep sıkıntılıdır, sıkıcıdır, bozguncudur.

30-Küçük adamın içi kurumuştur. Bu yüzden dünyayı tanıyamaz, insanı anlayamaz, kendine değer veremez.

31-Hakikati güvenliğe feda eden küçük adam, kendisiyle beraber başkalarını da yakar.

32-Küçük adam, her defasında Hitler'in "aşağı insanı"nı, Nietzsche'nin "üstün insanı"na tercih eder.

33-Küçük adam, "sosyalizm", "devlet", "ulusal onur", "Tanrının büyüklüğü" vs. adına yaşamı öldürür.

34-Küçük adam efendi olmak için kapısında köpek besler.

35-Küçük adam anayasal hak ve özgürlükleri kendi şahsi çıkarı için kullanır.

36-Küçük adam kendisine bir şeyler verenden çalar, kendisini soyana bir şeyler verir. O kadar ki kendini bilmez, gerçeklikten kopuktur.

37-Küçük adam her kesi eleştirme hakkını kendinde görür ama başkalarının kendisine en ufak bir eleştiri dahi yapmasını kabul etmez.

38-Dünyaya at gözlüğünden bakan küçük adam, kendinden yana olanları dost, kendine karşı olanları da düşman olarak görür. Onun dünyasında sadece iki renk vardır: Onun gibi olan 'beyaz' renk, ondan farklı olan 'siyah' renk.

39-Küçük adam halkın çıkarlarını korumak yerine, kendi mesleğinde ilerlemeyi tercih eder. O kariyer kurbanıdır.

40-Küçük adam, kendine yakın olan her kesi aşağılar, her şeyi kötü kullanır.

41-Küçük adam kendi içindeki "yaşama sevinci"nden ölesiye korktuğu için, her işini eline yüzüne bulaştırır, bir işe doğru başlasa da sonucu yanlış olur.

42-Küçük adam umudu her zaman için, içine pompaladığı içindir ki hep kötümserdir.

43-Küçük adam işiyle ve başarılarıyla gelip geçen yöneticilerin gözüne girer, bu şekilde onlara itaat eder. Onun tek amacı işini korumak ve başarılı görünmektir.

44-Küçük adam yalnızca çirkin ve kötü şeyleri görür ve duyar.

45-Küçük adam kendine güvenip, kendini tanımadığı için silah fabrikalarında yöneticilerin emirlerini harfiyen yerine getirir.

46-Küçük adam, kendindeki yapma bilincini ortadan kaldırmıştır, çalışamaz hale getirmiştir. O yıkma bilincinin işleticisi ve kurbanıdır.

47-Küçük adam her yolu kendi çıkarlarına göre düzenler; çünkü onun hayatında her kesin hayrına olacak bir yol açma imkanı ve ihtimali yoktur.

48-Küçük adamının büyüklüğü küçük ve beş parasız olduğu zamanlarda ortaya çıkar.

49-Küçük adam sıradanlığını bozmamak için sıra dışı işler yapmaktan çekinmez.

50-Küçük adam günün birinde "yaşam enerjisinin yasaları"na teslim olacaktır.

Dinle, Küçük Adam

Wilhelm Reich

Çev. Yüksel Pazarkaya

Cem Yayınevi

128 sayfa

İstanbul, 2021