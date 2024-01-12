Wilhelm Reich’a Göre Küçük Adamın 50 Vasfı, Edebiyat, Faik ÖCAL

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Wilhelm Reich’a Göre Küçük Adamın 50 Vasfı

12.01.2024 09:00 - Faik ÖCAL
Wilhelm Reich’a Göre Küçük Adamın 50 Vasfı

1-Tek bir özgürlüğü vardır: Kendi yaşamını yönetmeyi öğrenmemek, kendini bu yönde eğitmemek ve kendini eleştirmemek.

2-Kötü niyetli yöneticilerin elinde piyondur.

3-Kendine ayna tutulmasından ölesiye korkar, bundan nefret eder.

4-Gözü hep başkalarının düşüncelerindedir.

5-Durmadan kendini köleliğe mahkum eder.

6-Kurtarıcı olarak hep diktatörleri görür.

7-Küçük adam, kendini özgürlüğe götürecek yolu başka küçük adamlarda gördüğünde onları anında ortadan kaldırmak ister.

8-Küçük adam sadece kendi yaşamından ve onurundan sorumlu olduğunu bilmez. O içi boş, büyük laflar için kendini feda etmiştir.

9-Diktatörleri ortaya çıkaran sebeplerin başında, kendilerine özsaygısı olamayan küçük adamlar gelir.

10-Küçük adam, çalışmanın değil, fikriyata dayanmayan görüşlerinin dünyaya hakim olmasını ister.

11-Küçük adam kendini kendinden daha küçük adamlara kendini kullandırır.

12-Küçük adam, büyük adamı olduğu gibi algılayacak kalp ve akıldan yoksun olduğu için onları da kendini gibi sanır.

13-Küçük adam taktik için, büyük adam hakikat için yaşar.

14-Küçük adam etiketlerle kendini içine kapatır, kendisine yardım elini uzatan büyük adamı "deli", "dahi", "garip", "anormal", "asosyal" vs. gibi etiketlerle kendinden uzaklaştırır. Küçük adam iflah olmaz bir ruh hastasıdır.

15-"Halk"ı, "kamuoyu"nu, "toplumsal bilinç"i oluşturan küçük adam, tarihi, geçmişteki olayların geleceğe nasıl etki edeceğini, savaşların neden çıktığını düşünmez. Sorumsuzdur, düşüncesizdir ve korkaktır.

16-Her zaman için hakikatin karşısında yer alır.

17-Aşağılık kompleksinin kurbanıdır. Başarının hiçbir çeşidine inanmaz. Geniş ve kapsamlı düşünmekten korkar.

18-O içindeki bütün iyi ve değerli şeylerin katilidir.

19-Küçük adam hep küçük kalmak ister. Onun en büyük korkusu kendi olmaktır. Kendi olmak, büyük adam olmanın ilk adımıdır.

20-Küçük adam yükseklere uçacak cesaretten, yaşamın kaynağına ulaştıracak derinlikten ve yaşamı sevdirecek güç ve dirençten yoksundur.

21-Küçük adam her zaman için yaşamın güvenliğini, yaşamın mutluluğuna tercih eder; çünkü o hiçbir zaman başı dik bir bireyin cesaretine ve özgüvenine sahip olamamıştır.

22-Küçük adam kendisiyle alay edildiğinde bunu fark etmez, gerçeği görmek istemez.

23-Küçük adam bütün ulusların, ırkların, sınıfların küçük faşisti olduğu gibi aynı zamanda tutucu bir yurtseverdir, aşırı milliyetçidir.

24-Cinsel sorumsuzluğun ve cinsel açlığın kurbanı olan küçük adam durumuna göre evlilik kurumu ya yüceltir ya da aşağılar.

25-Küçük adam özgürlük ve diktatörlük arasında kaldığında, tercihini diktatörlükten yana kullanır.

26-Küçük adam kendisini mutsuz kılmak için elinden gelen her şeyi yapar.

27-Küçük adam yardımlara bulunmadığı gibi, yardımları engellemekten de geri kalmaz.

28-Küçük adam yaratma yeteneğinden yoksun olduğu için hep başkalarından ç/aldıklarını tüketir.

29-Küçük adam ruhsal olarak kabızdır. Bu yüzden hep sıkıntılıdır, sıkıcıdır, bozguncudur.

30-Küçük adamın içi kurumuştur. Bu yüzden dünyayı tanıyamaz, insanı anlayamaz, kendine değer veremez.

31-Hakikati güvenliğe feda eden küçük adam, kendisiyle beraber başkalarını da yakar.

32-Küçük adam, her defasında Hitler'in "aşağı insanı"nı, Nietzsche'nin "üstün insanı"na tercih eder.

33-Küçük adam, "sosyalizm", "devlet", "ulusal onur", "Tanrının büyüklüğü" vs. adına yaşamı öldürür.

34-Küçük adam efendi olmak için kapısında köpek besler.

35-Küçük adam anayasal hak ve özgürlükleri kendi şahsi çıkarı için kullanır.

36-Küçük adam kendisine bir şeyler verenden çalar, kendisini soyana bir şeyler verir. O kadar ki kendini bilmez, gerçeklikten kopuktur.

37-Küçük adam her kesi eleştirme hakkını kendinde görür ama başkalarının kendisine en ufak bir eleştiri dahi yapmasını kabul etmez.

38-Dünyaya at gözlüğünden bakan küçük adam, kendinden yana olanları dost, kendine karşı olanları da düşman olarak görür. Onun dünyasında sadece iki renk vardır: Onun gibi olan 'beyaz' renk, ondan farklı olan 'siyah' renk.

39-Küçük adam halkın çıkarlarını korumak yerine, kendi mesleğinde ilerlemeyi tercih eder. O kariyer kurbanıdır.

40-Küçük adam, kendine yakın olan her kesi aşağılar, her şeyi kötü kullanır.

41-Küçük adam kendi içindeki "yaşama sevinci"nden ölesiye korktuğu için, her işini eline yüzüne bulaştırır, bir işe doğru başlasa da sonucu yanlış olur.

42-Küçük adam umudu her zaman için, içine pompaladığı içindir ki hep kötümserdir.

43-Küçük adam işiyle ve başarılarıyla gelip geçen yöneticilerin gözüne girer, bu şekilde onlara itaat eder. Onun tek amacı işini korumak ve başarılı görünmektir.

44-Küçük adam yalnızca çirkin ve kötü şeyleri görür ve duyar.

45-Küçük adam kendine güvenip, kendini tanımadığı için silah fabrikalarında yöneticilerin emirlerini harfiyen yerine getirir.

46-Küçük adam, kendindeki yapma bilincini ortadan kaldırmıştır, çalışamaz hale getirmiştir. O yıkma bilincinin işleticisi ve kurbanıdır.

47-Küçük adam her yolu kendi çıkarlarına göre düzenler; çünkü onun hayatında her kesin hayrına olacak bir yol açma imkanı ve ihtimali yoktur.

48-Küçük adamının büyüklüğü küçük ve beş parasız olduğu zamanlarda ortaya çıkar.

49-Küçük adam sıradanlığını bozmamak için sıra dışı işler yapmaktan çekinmez.

50-Küçük adam günün birinde "yaşam enerjisinin yasaları"na teslim olacaktır.

Dinle, Küçük Adam

Wilhelm Reich

Çev. Yüksel Pazarkaya

Cem Yayınevi

128 sayfa

İstanbul, 2021

Yazar: Faik ÖCAL - Yayın Tarihi: 12.01.2024 09:00 - Güncelleme Tarihi: 16.11.2023 21:22
Etiketler : Faik ÖCAL Edebiyat Düşünce cem yayınevi dinle faik öcal küçük adam psikoloji wilhelm reich yüksel pazarkaya
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Faik ÖCAL Hakkında

Faik ÖCAL

2000’de Cumhuriyet Üniversitesi Sosyoloji mezunu... 2004 yılında Franz Kafka’nın Romanlarında Birey ve Devlet İlişkisi üzerine yaptığı tez ile yüksek lisansını yaptı.

Çeşitli sitelerde ve dergilerde yazıları çıkmakla birlikte 2008’den beri düzenli olarak Yolcu Dergisi’nde yazılar yazmaktadır.

 

Yayımlanmış Kitapları:

Yitik Anılar Şehri, Erguvan Yayınları, 2008.
Aziz ve Aciz Emanetçi, Erguvan Yayınları, 2008.
Dört Mevsim Beş Vakit Hüzün, Roza Yayınları, 2012.
Uzaktaki, Az Kitap, 2021.
101 Kürtçe Roman 1. Cild, Sitav Yayınları, 2022.
Beyaz Hüzün, Az Kitap, 2022
Yeni Bir Aydınlanma Felsefesi, Zilan Akademi, 2023
Deprem Günlüğü, KDY, 2023 

İnstagram: faikocal02

Twitter: @ocal_faik

Faik ÖCAL ismine kayıtlı 62 yazı bulunmaktadır.

Yazarımıza ait 7 kitap bulunmaktadır.

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