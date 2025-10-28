5.Komünizm Yahudi Projesidir

"Modern komünizmin müessisi Karl Marks yahudi idi. Asıl yahudi ismi KESÎLE MORDAHAY' dır. Lenin ana bakımından yahudi idi. İlk 1917 komünist hükûmet idaresindeki yirmi iki azadan on yedisi öz yahudi asıllı şahsiyetlerdi. Meselâ Lenin, Stalin, Troçki, Kavmahan, Smit, Liline, Piçburg, Zinovyefa, Kokonski, Valdorski Radomirsilizki, Şitayinbuğ ve saire... İlk komünist merkezi üyesi olan beş yüz elli dört üyeden dört yüz kırk yedisi saf kan yahudi idiler."

Bazı tarihi belgelerde ve akademik kaynaklarda Karl Marx'ın doğum adı Moses Mordecai Levi veya Mordechai gibi varyasyonlarla da anılmaktadır. Gerçek şu ki bizim için farketmez. Moses-Musa ya da Kesile… Lenin'in anneannesi Anna Blank, vaftiz edilmiş bir Hristiyan'dır ancak babasının (Lenin'in anne tarafından büyükbabası) vaftizli bir Yahudi olan Aleksandr Blank olduğu bilinmektedir. Lenin'in büyükbabası Aleksandr Blank, doğumda Yahudi iken Ortodoks Hristiyanlığa geçmiş ve vaftiz olmuştur. Yahudi inancına göre, bir kişi din değiştirse dahi, etnik kökeni Yahudi olarak kalır. Ancak Rusya'daki Ortodoks Hristiyan Kilisesi'ne göre, vaftiz ile bu kimlik değişir. Lenin, büyükbabasının Yahudi olduğunu gizlememiştir. Ailesine yazdığı mektuplarda ve biyografik notlarda bu durumu belirtmiştir. Ancak bu bilgi, ölümünden sonra, özellikle Stalin döneminde ve Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından sonra kamuoyu tarafından öğrenilmiştir.

Bu metin, komünizmin köklerinin Yahudilikte aranması gerektiği iddiasını, kurucu ve lider kadroların etnik kimlikleri üzerinden temellendirmektedir. Buna göre, modern komünizmin kurucusu olan Karl Marks'ın Yahudi kökenli olması ve asıl adının "Kesile Mordahay" ya da Moses-Musa olması, bu ideolojinin aslında Yahudi entelektüel çevresinin bir ürünü olduğu savını güçlendirir. Aynı şekilde, 1917 komünist hükümetindeki ve ilk komünist merkezi üyesi olan kadrolardaki Yahudi asıllı şahsiyetlerin ezici çoğunluğu (22 azadan 17'si ve 554 üyeden 447'si), komünizmin basit bir siyasi hareketten öte, Yahudiler tarafından yönetilen ve kontrol edilen bir sistem olduğunu ortaya koymaktadır. Bu durum, iddia edilen Yahudi kontrolü ve küresel etki argümanını, bu kez komünizm ideolojisi üzerinden somut bir şekilde kanıtlamaktadır.

Bu bakış açısına göre, komünizm, sanayi devriminin getirdiği sınıfsal eşitsizlikleri giderme iddiasıyla ortaya çıkmış gibi görünse de, özünde Yahudilerin küresel egemenlik planının bir parçasıdır. Pasajda adı geçen Lenin, Troçki, Zinovyeva gibi figürlerin Yahudi kökenli olduğu iddiası, komünist devrimin görünürdeki amacının arkasında gizli bir gündem olduğunu ima eder. Bu durum, Yahudilerin finans (Halk Bankası) ve Masonluk gibi kurumların yanı sıra, siyasi devrimler yoluyla da dünya üzerinde söz sahibi olmaya çalıştığını göstermektedir. Dolayısıyla, komünizmin yükselişi, Siyonist ve Masonik hareketlerle birlikte, Yahudilerin "gayri Yahudi milletler" üzerinde kurmaya çalıştığı karmaşık ve çok yönlü bir kontrol ağının bir diğer halkası olarak yorumlanabilir.

Özetle Komünizmin Yahudi kökenli olduğu iddiası, ideolojik bir düşmanlığı etnik bir zemine oturtma çabasıdır. Atilhan, komünizmi bir "ırk projesi" olarak sunar, basitçe bir fikir akımı olmadığını ifade eder. Bu, hem komünizme hem Yahudiliğe karşı birleşik bir cephe kurma stratejisidir.