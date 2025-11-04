Yahudilik, Siyonizm, Sebataizm, Masonluk 6

İhtilal Finansörü Yahudiler

"31 Mart ihtilâli için bir milyon dolar, 1917 Rus ihtilâli için on iki milyon dolar sarf eden yahudi… 24 besi ile Frankfurt'daki MAYN, keza Londrada'ki Spayer, Sia ve Stkholm'daki NİE banka şubeleri bolşevik yahudi ihtilâl hareketinin muvaffakiyeti için yüzlerce milyon dolar harcamışlardır."

Bu metin, komünist devrimlerin ideolojik veya halk hareketlerinden ziyade, büyük çaplı finansal operasyonların sonucu olduğu tezini doğrulamaktadır. 31 Mart Vakasını bu kapsamda göremeyiz elbette. Ancak Yahudilerin bu tarz eylemleri ülkeleri ve toplumları dizayn etmek için ya da isteklerini karşılamayan liderlerin görevden uzaklaştırılması için içerdeki ekiplerini kullandığı ya da farklı amaca sahip örgütleri devşirdiği bir vakıadır. Fetö örneği bu anlamda en sıcak gerçekliğimiz. 1917 Rus İhtilali gibi tarihsel dönüm noktaları için sırasıyla bir milyon ve on iki milyon dolar sarf edildiği iddiası, bu olayların Yahudi kaynaklarca fonlandığını göstermektedir. Bu maddi destek, önceki pasajlardaki Yahudi kontrolü iddiasını güçlendirerek, bu grubun sadece entelektüel ve siyasi liderlik sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda yıkıcı devrim hareketlerini büyük meblağlarla finanse ettiğini ortaya koymaktadır. Frankfurt'taki Mayn, Londra'daki Spayer ve Stockholm'daki Nie Banka şubeleri gibi uluslararası finans kuruluşlarının yüzlerce milyon dolar harcaması, Yahudi sermayesinin, bolşevik Yahudi ihtilâl hareketinin başarısı için küresel bir finans ağı kurduğunu ve bu devrimleri sadece desteklemekle kalmayıp, adeta satın aldığını ima etmektedir.

Bu finansal operasyonların bir araya gelmesi, Marksist-Komünist ideolojinin, Yahudi mali ve siyasi gücünün küresel ölçekte güçlenmesi için kullanılan bir araç olduğu sonucunu doğurur. Osmanlı maliyesini kontrol eden Haskel'in tarihi ihaneti, Siyonist-Masonik idealleri destekleyen Halk Bankası'nın kurulması ve şimdi de bolşevik ihtilalin devasa finansmanının sağlanması, aynı üst aklın farklı coğrafya ve zamanlarda, farklı yöntemlerle (maliye, gizli cemiyetler ve siyasi ideoloji) Batı ve Doğu milletleri üzerindeki hegemonyasını kurmaya çalıştığını gösterir. Bu durumda komünizm, saf kan Yahudi üyelerce yönetilen bir siyasi devrim olduğu kadar, uluslararası Yahudi bankacılık sistemi tarafından finanse edilen, tüm dünyayı ele geçirme amacı taşıyan küresel bir finansal proje olarak kabul edilmelidir.

Yahudi sermayesinin devrimleri finanse ettiği iddiası, tarihsel olayları bir "gizli el" anlatısına bağlar. Bu, Atilhan'ın metinlerinde sıkça rastlanan "arka plan mühendisliği"dir: görünenin ardında bir Yahudi planı vardır. İstenen sonuçları elde etmek için görünmez stratejik düzenleme ve manipülasyon anlamına gelir. Bu bağlamda, yani toplumu dizayn etme ve arka plandan yönlendirme iddialarının olduğu bir düzlemde, bu tür iddialar genellikle "Siyonist-Masonik" olarak tanımlanan ve Yahudilik ile ilişkilendirilen grupların işi çıkar. Zaten bu neviden yayınlarda bu tür işler yahudi kökenli gruplara atfedilir. Bunların şu çeşitleri vardır: Yahudiler/Siyonistler: Global finans, medya, siyasi lobicilik ve düşünce kuruluşları aracılığıyla dünya siyasetini ve toplumları istedikleri yöne çekmeye çalışırlar. Amaçları küresel bir hâkimiyet kurmak olduğu ve millî yapıları bozmaya çalışmaktır. Farmasonlar: Toplumsal değişimleri gizli localar aracılığıyla yönlendirirler, dinî inançları zayıflattıkları ve sekülerizm gibi ideolojileri yayarak millî şuuru yok etmeye çalışırlar. Küresel Elitler/Kapitalistler: Genellikle bu iki grubun (Yahudi/Siyonist ve Mason) etkisi altında olduğu varsayılır, Bilderberg gibi gizli toplantılarla dünya ekonomisini ve siyasetini yöneten finans ve sanayi çevreleri (emperyalizm). Bu bağlamda Balkan dağlarından toplanan çeşitli etnik kökene ait binlerce eşkıyayı aynı bağlamda buluşturup İstanbul'a doğru harekete geçiren güç ne olabilir? Olayın sonunda ortaya çıkan "Hürriyet!" teranesinin Bulgar-Sırp-Makedon çeteciler için bir değeri olduğunu düşünmek safdillik olur. Onları birleştiren güç olsa olsa yahudi-siyonist bir güçtür. Biz tahmin yazıyoruz, mantık bulmaya çalışıyoruz ama yazar bunu zaten ifade etmiş.

İhtilallerden söz açılınca Fransız ihtilaline dair cümle kurmadan olmaz. Hele de Yahudilerle konunun ilgisi varsa… Bakalım: Fransız ihtilaline yol açan en önemli düşünce gurubu jakobenlerdir. Jakoben hemen herkese bir şekilde öğretildi: "tepeden inmecilik". Bu kavrama hangi lügatte bakarsanız bakın, hangi tarama motorunda tararsanız tarayın Türkçe sayfalarda "tepeden inmeci, ceberut inatçı, despot…" karşılıkları gelecek. Oysa bu mesele hiç de böyle değildir. Jakobenlik doğrudan Yahudi bakışına denir. Şu değişimi geriye götürün: Jakoben, Yakoben yani "Yakupçuluk". Yakoben yazar tıklarsanız bu defa işin doğrusunu; jakoben kelimesini görürsünüz. Şu cümleler çok önemli: "Fransızca telaffuzu jakoben olduğu için biz bunu Fransızca bir kelime zannediyoruz. Aslında bunun insanlığı uyutmak ve altındaki Yahudi parmağını gizlemek için yapıldığı görülür. Bu ekolün adının böyle söylenmesinin daha uyutucu olacağı değerlendirildiğinden bu şekilde anlatılmaya devam edilmektedir. Çünkü küresel çapta ansiklopedileri de onlar yazıyorlar ama her şeyi gizleyemiyorlar." (Suat Gün, www.dikgazete.com/yazi/buyuk-fransiz-ihtilali-yakobizm-jakobenler)

İşin diğer yanında Tevrat'a göre Yakobenlik konusu var. Bakalım: Bu muharref tevratta anlatıldığına göre, Hz. Yakup, Kenan'da gezerken bir gece, insan kılığına girmiş Yahova-Tanrı ile karşılaşır; bilinmeyen bir sebeple güreşe başlarlar, bu güreş sabaha kadar sürer. Çok yorulurlar ama Yakup galip gelir, tanrı yenilir, böylece Yahova, ona İsrail adını verir. "İsrail"in İbranicedeki manası "tanrıyı yenen adam"dır. Tanrıyı yenme fikri zaten İsrail üzerinden bütün dünyaya felaket ve necaset saçmanın kaynağıdır. Şimdi anladınız mı bu yahudi müptezellerinin hangi sapık düşüncelerle yetiştirildiğini. İşte ortaya çıkan ve günümüzde de süren jakobenizm – yakobenlik – yakupçuluk fikri böyle bir zihniyetin ürünüdür. Fransız İhtilâlindeki jakobenlere; Maximilien Robespierre, Marat ve Mirabeau'dur. Sözde karşı devrimci komplolar üzerine harekete geçerler, ancak karşı hareketleri bastırma saikıyla çok daha büyük öfkeye sebep olurlar ve aceleyle kurulan uyduruk mahkemelerle birçok insanın giyotinle idamına karar verirler. Bizdeki istiklal mahkemeleri fikrinin temeli de budur. O kadar da abartma kardeş! Diyenler olacaktır. Tamam. Şimdi bunlar bazı ilkeler de ortaya koymuş. Sayalım. 1- Meşruiyetin birincil kaynağı hukuk değil, ideoloji ve ilkeleridir. Rakip (yani "karşı devrimci") görüşler ise, yok edilmesi gereken ihanet ve sapmalardır. 2- Jakobenizm, güç kullanarak kendi görüşlerini dayatmayı meşru görür. Devrimi gerçekleştirmek ve korumak için şiddet ve baskı meşrudur. 3- Amaç için her vasıta meşrudur. Devrim ve devlet için hak ve hürriyetler, evrensel hukuk kuralları çiğnenebilir. 4- Halk, "doğru"yu ve çıkarlarını bilmez. Bu nedenle -gerekirse zorla- "aydınlatılmalı" ve sıkı bir "merkeziyetçilik"le yönetilmelidir. Bu ilkelerde bir yafidilik olmadığını kim söyleyebilir? Elbette her startın bir finişi var. Keser ve sap döndüğünde de bu kanlı dönem kapanır ve kendi başları da 1794'te giyotine gider. Şimdi kopma tehlikesi var dikkatli olalım: jakobenliğin teolojik kökeni Tevrat'tır. Tevrat'ın genel kriterleri sadece dünyaya aittir. Manevi değerlere yer vermediği için de laiktir. Fransa'da laikliği kuvvetle savunanlar komünistler, sosyalistler ve jakobenlerdir. Konu tamamen Yahudi felsefesine dayanmaktadır. Jakobenliğin Osmanlıya girişi İttihat Terakki Partisi ile birlikte olmuştur."Liberté, Egalite, Fraternite" kavramları "Hürriyet, Müsavat, Uhuvvet" olarak Türkçeye geçmiştir. Hatta 1908 Meşrutiyeti'ni ise Marseilles Marşı ile kutlamışlardır. Prof. Tarık Zafer Tunaya İttihatçıları "Türk Jakobenleri" olarak nitelendirir. Siz bağlantıya dikkat kesilin. 1923-1950 arasında bu ilkeler olduğu gibi alınıp ülkemizde de uygulanmıştır. 1923 ihtilali de esasen Fransız ve Rus ihtilallerinden kopyadır. E o ekip de ittihatçıdır netekim.

Özetle, toplumu dizayn odaklı komplo teorilerinde, ana kaynak "Yahudi/Siyonist/masonik" gizli yapılardır. Bunlar için delil arayanlar doğrudan delil bulamaz. Oysa yahudi aklı zaten para da fikir de veriyor. Jakobenizm oradan çıkma.