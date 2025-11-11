Yahudilik, Siyonizm, Sebataizm, Masonluk 7

Siyonist Uyumaz, Uyutur

"Büyük bir siyonist ve mason iktisadî tahakkümüne ve emperyalizmine mukavemet edecek yeni bir millî iktisadî politika takip etmek oldukça zordur. Bu müspet icraatı millî şuura sahip hükûmet başkanlarından bekleyebiliriz... Sırtını mason localarına dayamış ve millî şuurun uyanmasından yıllarca endişe etmiş politikacılardan müspet icraat beklemek en büyük gaflettir. Zira siyonist uyumaz, uyutur/ aldanmaz, aldatır."

Cevat Rıfat Atilhan'ın metninde geçen "büyük bir Siyonist ve mason iktisadî tahakküm" ifadesi, yalnızca ekonomik bir baskıyı anlatmak için yer almaz. Buna mukabil çok katmanlı bir ideolojik ve kültürel kuşatmayı işaret eder. Bu tahakküm, Atilhan'a göre, Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığını engelleyen, millî şuuru felç eden ve siyasal karar alma süreçlerini dış güçlerin etkisine açan bir sistemdir. Bu sistemin karşısında durmak, yalnızca teknik bir ekonomi politikası üretmekle değil, aynı zamanda bu tahakkümün arkasındaki zihniyeti teşhis edip ona karşı bir "millî uyanış" gerçekleştirmekle mümkündür.

Pasajda geçen "millî iktisadî politika" ifadesi, klasik anlamda bir kalkınma programından çok daha fazlasını ima eder. Bu politika, Atilhan'a göre, Türkiye'nin kendi kaynaklarını, üretim gücünü ve ekonomik yönelimlerini dış müdahalelerden arındırarak yeniden tanımlamasını gerektirir. Ancak bu yeniden tanımlama, salt teknik bilgiyle yapılacak bir iş olamaz, "millî şuura sahip" bir liderlikle mümkündür. Yani mesele, siyasal iradenin kimliğiyle ilgilidir, ekonomi bürokrasisinin inisiyatifiyle olacak bir iş değildir.

Bu noktada Atilhan, doğrudan siyasal karar alıcıları hedef alır. "Sırtını mason localarına dayamış" ifadesi, aslında bir sistem eleştirisidir. Ona göre Türkiye'deki bazı siyasetçiler, görünüşte millî çıkarları savunuyor gibi görünseler de, gerçekte Siyonist ve masonik ağlarla iç içe geçmiş bir yapının parçasıdır. Bu yapı, halkı "uyutmak" ve "aldatmak" üzere kurgulanmıştır. Dolayısıyla bu tür siyasetçilerden "müspet icraat" beklemek, Atilhan'a göre, en büyük gaflettir. Basına yansıdığı kadarıyla geçmişte başbakanlık makamına kadar yükselmiş Demirel, Mesut Yılmaz vb. masonlar var.

Bu söylem, siyasal muhalefeti ideolojik saflık üzerinden yargılayan bir çerçevedir. Mesele politik tercihler üzerinden yargılamak değildir. Atilhan'a göre gerçek millî liderlik, bu küresel tahakküm ağlarının dışında ve karşısında durmakla mümkündür. Bu, bir tür "ideolojik temizlik" çağrısıdır: millî şuurun uyanabilmesi için, önce bu şuurun bastırılmasından sorumlu olanların tasfiye edilmesi gerekir. Yani Siyonist etkinin ve etkinin etkilerinin temizlenmesi.

Pasajda geçen "Siyonist uyumaz, uyutur; aldanmaz, aldatır" ifadesi, bu küresel gücün sürekliliğine ve sinsi doğasına yapılan bir göndermedir. Atilhan'a göre bu güç, yalnızca dışarıdan gelen bir tehdit değildir. İçerideki iş birlikçileri aracılığıyla işleyen bir mekanizmadır. Bu mekanizma da masonik örgütler üzerinden, onların etkisiyle de medya-iş-spor-sanat-bilim çevreleri vasıtasıyla yürütülür. Bu duruma etki ajanlığı ve 5.kol faaliyetleri dâhildir. Bu nedenle, Türkiye'nin geleceği, bu tehdidi fark edip etmeyenlerden çok, bu tehdidi bilerek görmezden gelenlerin veya ona hizmet edenlerin iktidarda kalıp kalmamasına bağlıdır.

Bu bağlamda, Atilhan'ın metni bir tür "millî uyanış manifestosu" olarak okunabilir. Ona göre ekonomik bağımsızlık, yalnızca dış borçların ödenmesiyle ya da üretim artışıyla sağlanamaz, zihinsel ve ideolojik bir arınmayla mümkün olur. Bu arınma, masonik etkilerden, Siyonist tahakkümden ve bunlara hizmet eden siyasal yapılardan kurtulmayı gerektirir.

Sonuç olarak, Atilhan'ın bu pasajı, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu ekonomik ve siyasal sorunları, küresel bir komplo teorisi çerçevesinde yorumlar. Bu yorum, tarihsel olarak tartışmalı ve ideolojik olarak uç bir noktada dursa da, dönemin Soğuk Savaş atmosferi, Batı karşıtı refleksler ve tek parti döneminin yarattığı güvensizlik ortamı düşünüldüğünde, bu tür söylemlerin neden bu kadar etkili olduğunu anlamak mümkündür. Atilhan'ın çağrısı, bir ekonomik programdan çok, bir zihniyet devrimi talebidir: millî şuurun uyanışı, ancak bu "gizli düşman"ın teşhiriyle ve onun etkisinden arınmış bir liderlikle mümkündür.