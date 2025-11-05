Yakmak Bir Zevkti: Fahrenheit 451

İtfaiyenin görevi nedir? Tuhaf bir soru oldu değil mi? İçinizden "Bu da soru mu elbette yangını/ateşi söndürmek" dediğinizi duyar gibiyim. Ama merak etmeyin şimdi sizi biraz daha şaşırtacağım. Çünkü bugün sizlerle paylaşmak istediğim kitapta itfaiyenin görevi söndürmek değil, yakmak! Hatta kitabımız "Yakmak bir zevkti." (sayfa 23) cümlesi ile başlıyor. Sanırım bu cümleler ile beynimiz de biraz yanmış olabilir. O halde hazırsanız anlatmaya başlıyorum.

Kitabımızın yazarı olan Ray Bradbury'nin kariyerinde en çok okunan ve en etkili romanı olan Fahrenheit 451 kitabını bugün sizlerle analiz edeceğiz. İlginç bir yazılma hikâyesi var. Olay şöyle gelişiyor: bir gece vakti arkadaşı ile yürürken polis arabası yanına yaklaşıyor ve ne yaptıklarını soruyor. Yazarımız ise "Bir ayağımızı diğerinin önüne koyuyoruz" deme gafletinde bulunuyor ve polisler şüphelenerek sorguya çekiyor. Yaşadığı bu duruma, aslında masumluğundan şüphe duyulmasına öfkelenerek eve gidip o hışım ile "yaya" isminde bir öykü kaleme alıyor. Zamanla bu yayayı şehrin sokaklarında gezdiriyor, derken hikâyeye bir karakter dâhil oluyor. Kerosen (halk dilinde gazyağı olarak bilinen maddenin geliştirilmiş hali) kokulu bu itfaiyenin dâhil olmasıyla birlikte hikâye gelişiyor büyüyor, büyüyor hatta ismi değişiyor bir süre "İtfaiyeci" olarak kalıyor. O zamanlar yani 1950'li yıllardan bahsediyorum. Daktilo imkânı herkeste olmadığı için bir kütüphanenin bordum katında ücretli bir daktiloda yazıya döküyor. Neden kütüphaneyi seçtiğini ise daha sonra ifade edeceğim.

Ben kitabı elime aldığımda merak ettiğim ilk şey kitabın ismi olmuştu. Yazarımız kitabını yazıp bitirdikten sonra bir gece yarısı Los Angeles İtfaiye Teşkilatını arayıp, kağıdın kaç derecede yandığını soruyor ve gelen cevap "451 fahrenheit" oluyor. Daha sonra tersine çevirerek kitabın ismini böylelikle doğruluğunu sorgulamadan koyuyor. Kendi açıklamasında ise nüktedan bir şekilde "önümüzdeki birkaç yıl içinde santigrat ölçeğine geçersek büyük hayal kırıklığı yaşayacağım." ifadelerini kullanıyor.

Ray Bradbury'nin 1953 yılında yayımladığı Fahrenheit 451, sadece bir distopya değil, aynı zamanda bir uyarıcı ve insanlığın düşünce özgürlüğünü kendi elleriyle nasıl yakıp yıktığına dair bir kehanet diyebiliriz. Kitabı daha yakından tanımak adına bir bilgi daha vereyim. Romanın kaleme alındığı dönemde artık 2. Dünya Savaşı sona ermiş ama soğuk savaş döneminin kızıştığı yıllar. Amerika'da Truman iktidarda ve siyaset hayatı zor bir dönemden geçiyor. McCarthy dönemi olarak da bilinen ve bu baskıcı senatörün fikirleri tehlikeli gördüğü, insanları sindirmeye çalıştığı, fişlemelerin olduğu ve korkunun hâkim olduğu bir atmosferdi. Ancak Bradbury'nin eleştirisi sadece o döneme has değildi. Yıllar sonra bile hatta benim okuduğum 2025 yılında bile birçok değeri bizlere hatırlatıyor. Kitabın sayfalarını çevirirken o dönem radyolar gözden düşmeye başlamış, yerini siyah beyaz televizyonlar almaya başlamıştı. Günümüzde de televizyonlar gündemden düşmeye devam ediyor ve bugün elimizden düşmeyen akıllı telefonlar, sürekli kaydırdığımız ekranlar ve sosyal mecralardaki gürültüyü anımsamamak mümkün değil…

"1950'lerde şu espri yapılıyordu: "Eskiden kimin evde olduğunu ışıkların açık olmasından anlayabilirdiniz; şimdiyse ışıkların kapalı olmasından anlaşılıyor." Televizyonlar küçüktü, siyah beyazdı ve net bir görüntü elde etmek için ışıkları kapamak gerekiyordu." (sayfa 14)

Romanımızın kahramanı Guy Montag, alışılmışın tam tersi bir mesleğe sahip. İtfaiyeci olarak çalışıyor ama işi yangın söndürmek değil, kitapları yakmak. Çünkü kitapta bahsedilen bu geleceğin toplumunda kitaplar yasak. Devlet, insanların mutsuz olmasını engellemek amacıyla farklı fikirleri kökten ortadan kaldırmış, herkesin tek tip, sorgulamayan ve sürekli eğlenceye dayalı bir hayat sürmesi isteniyor. Tam da bu noktada, aslında bütün baskıcı ve distopik kitapların ortak yönü buraya dayanıyor öyle değil mi? Düşünmenin engellenmesi… İnsanların araştırması ve bilgi sahibi olmasının önü kesiliyor. Kaldığımız yerden anlatmaya devam edeyim. Bu dünyada televizyon odaları var, o yıllarda olmayan ama yazarımızın öngördüğü ve kulak içi radyo cihazları diye ifade ettiği günümüzün kablosuz kulakları ve çok hızlı giden arabalar… İnsanları düşünmekten uzaklaştırmak adına her şey…

"Sürücülerin çimenlerin, çiçeklerin ne olduğunu bilmediklerini düşünürüm bazen; çünkü onları asla yavaş giderken görmezler," dedi kız. "Bir sürücüye yeşil bir bulanıklık göstersen 'Ah evet! Bunlar çimen!' der." (sayfa 28)

Bizde günlük hayatın içinde oradan oraya koşuştururken etrafımızdaki güzelliklerden bihaber yaşıyoruz bazen. Özellikle büyükşehirlerde yaşayanlar bunu çok daha iyi fark ediyordur. Kahramanımız Montag, genç komşusu Clarisse'nin bir sorusu ve daha sonra gizlice kitap okuduğu için kitaplarını yakmak için gittiği evin sahibi kadının kendi evini yakmayı göze alışı ile sarsılır. Bu karşılaşmalar onun zihninde ilk kırılmaları yaşatır. Montag, önce merakla daha sonra tutkuyla kitaplara yönelir. Karısının televizyon dizileri ile uyuşmuş hali, aslında toplumun körlüğünü de simgeler. Montag'ın bu sorgulamaları ile birlikte sistemin hedefi haline gelişi ve kaçması kitabın içindeki aksiyonu bizlere de yaşatır. Hani bazen okurken aksiyonun en zirve noktasında bir an önce sıradaki kelimeyi okumak istersiniz ya o duyguyu insana yaşatıyor. Daha sonra ormanda yaşayan ve kitapları ezberleyen bir grup bilge insanın arasına katıldığında bize şu mesajı verir: "Bilgi, kâğıdın üzerinde olmasa da insanların zihninde yaşamaya devam edecektir."

Kitabın dili ağır ya da bildiğimiz bilimkurgu anlatısından ziyade daha çok şiirsel diyebiliriz. Kısa ve etkili sorgulama cümleleri ile aslında okurken zihnimizde sinematografik canlandırma yapıyoruz. Ancak tam odağımızı vermek önemli. Eğer verebilirseniz 202 sayfanın nasıl aktığını hissetmezsiniz. Bu noktada çevirisini yapan Dost Körpe de hakkını vermiş diyebiliriz.

Romanda dikkatimi çeken hususlardan birisi şu oldu: toplumsal sansürün sadece devletin eliyle değil, vatandaşların gönüllü onayı ve tam sadakatiyle yapıldığı. İnsanlar adeta bu mahkumiyeti kendileri seçmiş, onların mutluluk dediği ama aslında sadece bir illüzyondan ibaret olan dünyada yaşamaktan mutluluk duyduklarını görmek tüyler ürperticiydi.

İthaki yayınlarının basmış olduğu kitabın kapağının komple kırmızı olması da bize ateşi ifade ediyor. Ve kibrit kutusu ile kitabın aynı parça halinde tasarlanmış olması ise pek manidar.

Evet, son olarak başta yarım bıraktığımı tamamlamış olayım. Yazarın bu kitabı kütüphanede yazmasının bile bir mesajı vardı. Kendi ifadesi ile şöyle diyor: "Eh, gelecekte kitapların yakılmasıyla ilgili bir roman yazmak için kütüphaneden daha iyi yer olur mu?" (sayfa 196)

Belki de asıl tehlike, bir gün kimsenin kitapları yakmak zorunda kalmaması, çünkü artık kimsenin okumaya yönelik ilgisinin kalmaması olabilir. Peki siz en son ne zaman bir kitabın sayfalarını gerçekten merakla çevirdiniz?

Ray Bradbury

Fahrenheit 451

İthaki Yayınları

Nisan 2022 İstanbul

202 Sayfa