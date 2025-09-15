Yalnızlığın Çekmecesinde Yeniden Var Olmak

Bir apartman düşünün ki farklı yaşlarda sekiz kadın bir arada yaşasın. Aralarından yalnızca bir tanesi evli olsun ve diğer yedi kadın ise ya hiç evlenmemiş ya da eşlerinden ölüm ya da farklı nedenlerle ayrılmış olsunlar. Derya Gül, bu apartman sakinlerinden küçük bir dünya kurmuş ve sayfalar arasında okuyucusunu o dünyaya davet ediyor. Yalnız Çoraplar Çekmecesi, Derya Gül'ün üçüncü kitabı olarak yayın dünyasına giriş yapıyor. Derya Gül, İletişim Bilimleri Fakültesi mezunu olmasına rağmen sanat ve atölye eğitimleri alarak resim alanında da çalışmaya başladığını öğreniyoruz. Hâlihazırda Gaia dergisinde halen yazdığını da biliyoruz.

Yalnız Çoraplar Çekmecesi isimli eserinde, konu olarak feminist bir dil çatısı altında çok daha insani duyguları öne çıkaran, biraz güldüren, biraz düşündüren ve en çok da insanın insanı nasıl iyileştirebileceğine dair ipuçları veren sıcak bir hikâyenin temellendirdiğini söyleyebiliriz. Olaylar İstanbul'un bir semtinde bir apartmanın sakinleri arasında geçmektedir. Yalnız ve çeşitli sıkıntılar yaşayan kadınların birbirleri ile olan iletişimlerinin, insanı iyileştirmek üzere kurulduğunda nasıl da herkesi mutlu edebileceği konu edilmiş kitapta. Yazar karakterler arasına kendini gizlemiş midir bilemiyoruz ama bir sanat ekseni içerisinde gelişen ve kendini hem sanat hem de sanatçı olarak var eden bir çevre oluşturuyor. İnsanların sıkıntılarını yine kendi aralarında çözerken, konu edilen kadınların hayattaki kendi anlamlarını ve kendilerini inşa edişlerini gözlemleyebileceğimiz bir okuma evreni sunuyor bize Derya Gül.

Roman akıcı ve sekiz kadının hayatlarının tek tek ele alındığı, sıkmayan bir içeriğe sahip. Toplumsal planda Türkiye genelini yansıtmasa da bir kesimin dert ve kaygıları ustalıkla işlenmiş. Romanda bir kaç erkek karaktere rastlamak da mümkün elbette. Bazen tozpembe bir ambians çizilirken, bazen de abartılı dramların kitap üzerinde dalgalanmalar yaşattığını söyleyebiliriz. Modern zamanların yalnız kadınını sahneye koyan yazar, kadın ve erkeğin de günümüzdeki konumlandırılmasına bir nebze olsun ışık tutmuştur. Realiteleri es geçmeden kendi içindeki çelişkileriyle kadın – erkek günümüz prototipini ön plana çıkarmakta oldukça becerikli davrandığını gözlemlemek zor olmayacaktır.

Derya Gül, her karakterine sıkıntılarıyla beraber farklı bir misyon yükler. Hayat karakteri, her daim mutlu olabilen, düşse de hayatın bir yerine tutunup ayağa kalabilen bir kadındır. O çevresine de daima hayat ve canlılık ışığını saçar. Sümbül, yeniden doğuşu simgelediği gibi çevresine de kokusundan faydalanacak insanların toplanmasını sağlar bir süre sonra. Aslında herkesle yakından iletişim halinde olan kapıcının karısı Hacer, yine kadim bilgilerden esinlenilerek bir kölenin temsili olarak karakterler arasında yerini almıştır. Apartmanda yaşayan kadınlar arasında tek evli olan Hacer'dir. Evliliğe bakışın olumsuz bir göstergesi olarak karakterize edilen kapıcı ve eşi, feminen düşüncenin haklı bir savunusu olarak da kitapta yer aldığı düşünülebilir. Ana hatlarıyla kitap, muhatabını hem eğlendirecek hem de olağan dışı karakterlerin yaşamlarının eleştirilebilir taraflarını da bize gösterecektir. Yine gözden kaçmayan bir nokta da yazarın to be or not to be klişesine atıfta bulunarak, yani olmak ya da olmamak metaforu üzerinden bütün bölümlerinin girizgâhını yaparken daha fazlasının açıklamasıyla okuyucuyu kendi evrenine çekiyor. Edebiyat yapılırken sanatın da olaya dâhil olmasıyla belki de çok daha sıra dışı söylemlerin ortaya çıktığı bir yazınsal ürünü okumuş olacağız. Derya Gül hanımefendiye sanat ve edebiyat alanında uzun bir yolculuk dilerken satırlarımızı burada sonlandırıp keyifli okumalar diliyoruz.

Derya Gül

Yalnız Çoraplar Çekmecesi

Kadınca Yayınları

2025 İstanbul

222 sayfa