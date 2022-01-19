YARIYIL TATİLİ İÇİN ÇOCUKLARA KİTAP ÖNERİSİ

Okuma listeleri oluşturmak zor bir iştir. Verdiğiniz yaş grupları her çocuğa göre farklılık göstereceği için sınırlandırmakta zorlanırsınız. Burada vereceğim listeyi ilkokul, ortaokul olarak genelleyerek yazdım. Sizler her bir kitabı inceleyerek çocuğunuzun yaş grubuna uygun olup olmadığına karar verebilirsiniz. Hatta naçizane listeyi çocuğunuza sunup, kitapların görsellerini internetten göstererek ya da bir kitapçıya gidip kitapları birlikte inceleyerek hangi kitabı okuyacağına çocuğunuzun karar vermesini istemek, çocuğunuzun daha verimli bir okuma serüveni geçirmesini sağlayacaktır. Otuz kitap ilkokul, otuz kitap ortaokul olacak şekilde altmış kitaplık bir liste sunuyorum. Listede seri kitapların ismini tek bir isim olarak paylaştım ama bu tüm seriyi öneriyorum anlamına gelir. Kitapları sizlerin de keyifle okuyacağını düşünüyorum. Çocuğunuzla birlikte okuyup üzerine konuşmak çok güzel olacaktır. Hem sizlere hem çocuklarınıza keyifli okumalar diliyorum. Kitapla kalın.

İLKOKUL İÇİN

Yeşil Kafalar Serisi/ Tuğba Coşkuner

Sessiz Sakin'in Gürültülü Maceraları / Melih Tuğtağ

Şu Acayip Şeyler Serisi/ Tarık Uslu

Ağaç Alfabesi/ Ebru Akkaş Kuseyri

Nohut Adam/ Anıl Basılı

Sormagir Mahallsei Hikâyeleri/ Özkan Öze

Buz Çetesi Serisi/ Yücel Öztürk

Sanata Bak/ Ilgıt Burak

Masal Mutfakta/ Ayşegül Dede

Kafadan Yumurta Serisi/ Yusuf Asal

Fikri ve Fahri Serisi/ Nehir Aydın Gökduman

Pat Karikatür Okulu/ Behiç Ak

Tek Başıma Okumaktan Korkuyorum/ Olivier de Solminihac

Abartma Tozu/ Şermin Yaşar

Benim Zürafam Uçabilir/ Mert Arık

Dört Sonsuz Evren/ Ahmet Melih Karauğuz

Saçaklı Kızın Pasaklı Günlüğü/ Nur Dombaycı

Dedem Bir Kiraz Ağacı/ Angela Nanetti

Bunun Adı Findel/ Andrew Clements

Emilia Ağaçta/Bernhard Hagemann

Cezve Ansiklopedi Serisi/ Cezve Çocuk Yayınları

Bay Mucittaş ve Ailesi/ Eva Furnari

Tohum Saçan Şapkam/ Sima Özkan

Kedilerin Kaybolma Mevsimi/ Behiç Ak

Bir Problem Bin Çözüm/ Nehir Yarar

Yanlış Masalcı Bay Yanlış/ Doğukan İşler

Zamane Kedisi Fıldır/ Tuba Özbalak

Şok Timi Serisi/ Muhiddin Yenigün

Aynalı Baba ile Raci/ Abdullah Harmancı

Küçük Prens Hakem Olsun/ Abdullah Harmancı

ORTAOKUL İÇİN

Böcek Çocuk Serisi/ M.G. Leonard

Kraliçeyi Kurtarmak / Vladimir Tumanov

Haritada Kaybolmak/ Vladimir Tumanov

Yeterince Tembel misin?/ Tuğba Coşkuner

Matematik Bize Ne Analtıyor?/ Tübitak Popüler Bilim Kitapları

Çözüm Bakanlığı/ Sanne Rooseboom

Karne Oyunu/ Andrew Clements

Arka Sıradaki Çocuk/ Onjalı Qrauf

Bülbül Korusu'nun Gizemi/ Lucy Strange

Ağacın Hafızası/ Tina Walles

Külüstür/ Joy Cowley

Montsuzlar/ Ömer Açık

Vahşi Robot/ Peter Brown

Beynin Başarabileceğini Biliyor Sana da Anlatsın mı?/ Özgü Güler

Malamander/ Thomas Taylor

Fil/ Peter Carnavas

Çaylak ile Filozof Serisi/ Özkan Öze

Dersimiz Namaz-Amentü-Güzel Ahlak Serisi/ Özkan Öze

Sınıftan Yükselen Sesler/ Rob Buyea

Aya Kulak Ver/ Michael Morpurgo

Dahiler sınıfı Serisi/ Domingo yayınları

Çatıdaki Gezegen/ Behiç Ak

Domates Saçlı Kız/ Sevim Ak

Kırmızı Eğrelti Otunun Büyüdüğü Yer/ Wilson Rawls

Yuan Huan'ın Kulübesi/ Miyase Sertbarut

Başarısızlar Kulübü/ Anıl Basılı

Oh Ne Âlâ Memleket/ Şermin Yaşar

Çöplük/ Andy Mulligan

Duvarın Ardı/ Tuğba Coşkuner

Kaçış Planı/ Aslı Perker

Harika Bir Başlangıç/ Annette Pehnt