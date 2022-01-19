YARIYIL TATİLİ İÇİN ÇOCUKLARA KİTAP ÖNERİSİ
Okuma listeleri oluşturmak zor bir iştir. Verdiğiniz yaş grupları her çocuğa göre farklılık göstereceği için sınırlandırmakta zorlanırsınız. Burada vereceğim listeyi ilkokul, ortaokul olarak genelleyerek yazdım. Sizler her bir kitabı inceleyerek çocuğunuzun yaş grubuna uygun olup olmadığına karar verebilirsiniz. Hatta naçizane listeyi çocuğunuza sunup, kitapların görsellerini internetten göstererek ya da bir kitapçıya gidip kitapları birlikte inceleyerek hangi kitabı okuyacağına çocuğunuzun karar vermesini istemek, çocuğunuzun daha verimli bir okuma serüveni geçirmesini sağlayacaktır. Otuz kitap ilkokul, otuz kitap ortaokul olacak şekilde altmış kitaplık bir liste sunuyorum. Listede seri kitapların ismini tek bir isim olarak paylaştım ama bu tüm seriyi öneriyorum anlamına gelir. Kitapları sizlerin de keyifle okuyacağını düşünüyorum. Çocuğunuzla birlikte okuyup üzerine konuşmak çok güzel olacaktır. Hem sizlere hem çocuklarınıza keyifli okumalar diliyorum. Kitapla kalın.
İLKOKUL İÇİN
Yeşil Kafalar Serisi/ Tuğba Coşkuner
Sessiz Sakin'in Gürültülü Maceraları / Melih Tuğtağ
Şu Acayip Şeyler Serisi/ Tarık Uslu
Ağaç Alfabesi/ Ebru Akkaş Kuseyri
Nohut Adam/ Anıl Basılı
Sormagir Mahallsei Hikâyeleri/ Özkan Öze
Buz Çetesi Serisi/ Yücel Öztürk
Sanata Bak/ Ilgıt Burak
Masal Mutfakta/ Ayşegül Dede
Kafadan Yumurta Serisi/ Yusuf Asal
Fikri ve Fahri Serisi/ Nehir Aydın Gökduman
Pat Karikatür Okulu/ Behiç Ak
Tek Başıma Okumaktan Korkuyorum/ Olivier de Solminihac
Abartma Tozu/ Şermin Yaşar
Benim Zürafam Uçabilir/ Mert Arık
Dört Sonsuz Evren/ Ahmet Melih Karauğuz
Saçaklı Kızın Pasaklı Günlüğü/ Nur Dombaycı
Dedem Bir Kiraz Ağacı/ Angela Nanetti
Bunun Adı Findel/ Andrew Clements
Emilia Ağaçta/Bernhard Hagemann
Cezve Ansiklopedi Serisi/ Cezve Çocuk Yayınları
Bay Mucittaş ve Ailesi/ Eva Furnari
Tohum Saçan Şapkam/ Sima Özkan
Kedilerin Kaybolma Mevsimi/ Behiç Ak
Bir Problem Bin Çözüm/ Nehir Yarar
Yanlış Masalcı Bay Yanlış/ Doğukan İşler
Zamane Kedisi Fıldır/ Tuba Özbalak
Şok Timi Serisi/ Muhiddin Yenigün
Aynalı Baba ile Raci/ Abdullah Harmancı
Küçük Prens Hakem Olsun/ Abdullah Harmancı
ORTAOKUL İÇİN
Böcek Çocuk Serisi/ M.G. Leonard
Kraliçeyi Kurtarmak / Vladimir Tumanov
Haritada Kaybolmak/ Vladimir Tumanov
Yeterince Tembel misin?/ Tuğba Coşkuner
Matematik Bize Ne Analtıyor?/ Tübitak Popüler Bilim Kitapları
Çözüm Bakanlığı/ Sanne Rooseboom
Karne Oyunu/ Andrew Clements
Arka Sıradaki Çocuk/ Onjalı Qrauf
Bülbül Korusu'nun Gizemi/ Lucy Strange
Ağacın Hafızası/ Tina Walles
Külüstür/ Joy Cowley
Montsuzlar/ Ömer Açık
Vahşi Robot/ Peter Brown
Beynin Başarabileceğini Biliyor Sana da Anlatsın mı?/ Özgü Güler
Malamander/ Thomas Taylor
Fil/ Peter Carnavas
Çaylak ile Filozof Serisi/ Özkan Öze
Dersimiz Namaz-Amentü-Güzel Ahlak Serisi/ Özkan Öze
Sınıftan Yükselen Sesler/ Rob Buyea
Aya Kulak Ver/ Michael Morpurgo
Dahiler sınıfı Serisi/ Domingo yayınları
Çatıdaki Gezegen/ Behiç Ak
Domates Saçlı Kız/ Sevim Ak
Kırmızı Eğrelti Otunun Büyüdüğü Yer/ Wilson Rawls
Yuan Huan'ın Kulübesi/ Miyase Sertbarut
Başarısızlar Kulübü/ Anıl Basılı
Oh Ne Âlâ Memleket/ Şermin Yaşar
Çöplük/ Andy Mulligan
Duvarın Ardı/ Tuğba Coşkuner
Kaçış Planı/ Aslı Perker
Harika Bir Başlangıç/ Annette Pehnt
Yazar: Gurbet LÜY - Yayın Tarihi: 19.01.2022 09:00 - Güncelleme Tarihi: 18.01.2022 21:16