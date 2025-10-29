Yasaklı Sayfaların Sessizliği

Sümeyye Özer Doğan yazdı….

"Bir kitabı yasaklamak, düşüncenin nefesini kesmektir."

Korku ve Kaygının Maskesi: Yasak

Tarih boyunca birçok kitap, "tehlikeli fikirler" taşıdığı gerekçesiyle yasaklandı. Her yasak, bir korkuyu gizlemiştir. Kimi, insanların "fazla düşünmesinden" korkar; kimi, düzenin sarsılmasından. Oysa asıl tehlike, kitapların içindeki düşünce değil, o düşüncelerle yüzleşmeye cesaret edemeyen zihinlerdir. Kitaplar, bazı insanların karanlığına ışık tutarken bazı insanların gözlerini kamaştırır. Platon'un Mağara Alegorisinde olduğu gibi. Aydınlığı fark etmek yerine ışığa arkanızı dönmek her zaman daha güvenli ve bilindiktir. Bu Kitabı Yasaklayın eseri bize gösterir ki, bazen bir kitabı raftan indirmek, aslında düşünceyi raftan indirmektir.

Bir kitap, yazıldığı anda artık bir kâğıt yığını değil, düşüncenin bedenidir. Onu susturmak, insanın merakını zincire vurmak anlamına gelir.

Bu Kitabı Yasaklayın mı, Yoksa Okuyun mu?

Bir kitap neden yasaklanır?

Bu sorunun cevabı, çoğu zaman kitabın içeriğinden çok, insanların onu nasıl okuduğuyla ilgilidir. Alan Gratz'in "Bu Kitabı Yasaklayın" romanı, tam da bu soruyu çocukların saf ama güçlü sesiyle yeniden düşünmemizi sağlar. Küçük bir okul kütüphanesinde başlayan hikâye, aslında büyük bir dünyanın aynasıdır: Fikirlerin, korkuların ve yasakların çatıştığı bir yer olarak sembolleştirilir.

Küçük bir kız çocuğu Amy Anne, okul kütüphanesindeki bazı kitapların teker teker raflardan kaybolduğunu fark eder. Gerekçe, "bazı kitapların çocuklar için uygun olmaması" dır. Küçük kahraman Amy Anne, kütüphanede yasaklanan kitapları gizlice toplamaya başlar. Bir süre sonra arkadaşları Rebecca ve Danny'nin yardımıyla kendi "Yasaklı Kitaplar Dolap Kütüphanesi" Y.K.D.K'yı kurar. Bu, bir çocuğun direnişidir; bir kitabı okumak için değil, düşünme hakkını savunmak içindir. Asıl ders kitaplardan değil, yasaktan gelir. Çünkü yasak, merak duygusunu uyandırır; Amy Anne "yasaklı" kitapların peşine düşer ve düşünmenin, sorgulamanın, hatta konuşmanın bile bazen cesaret gerektirdiğini öğrenir. "Amy Anne, yasakla birlikte kelimelerin değerini keşfeder."

Bir kitabın sayfalarında bazen rahatsız edici fikirler, sert gerçekler ya da tartışmalı karakterler olabilir. Ancak kitapları susturmak, düşünceyi korumaz; sadece onu görünmez kılar. "Bu Kitabı Yasaklayın", bir kitabı raftan kaldırmakla bir fikri yok etmek arasındaki farkı gösterir. Çünkü düşünce yasaklandığında, merak yerini korkuya bırakır.

Zararlı Kitap Var mı?

Evet, bazı kitaplar zararlı olabilir — ama bu zararlılık, kitabın içeriğinden çok okurun hazırlığından kaynaklanır. Her insan, iyiyle kötüyü ayırt edebilecek entelektüel olgunlukta, kültürel birikimde ve yaşam deneyiminde değildir. Her zihin, her yaş, her tecrübe aynı düzeyde değildir. Bu nedenle bazı metinler, özellikle genç ya da hazırlıksız zihinlerde yanlış etkiler bırakabilir. Bu durumda yapılması gereken, kitabı tamamen yasaklamak değil; onu hangi yaşta, hangi bağlamda ve hangi rehberlikle okunabileceğini belirlemektir. Bu yüzden rehberlik şarttır. Bir çocuk için erken, bir yetişkin için aydınlatıcı olabilen kitaplar vardır. Asıl mesele, kitabı susturmak değil, onu doğru zamanda ve doğru bağlamda okuyabilmektir. Çünkü düşünceyi korumak, onu yok etmekle değil, onu olgunlaştırmakla mümkündür.

Okurun Sorumluluğu

Herkes her kitabı okuyabilir mi?

Belki hayır. Fakat bu, yasak için değil, rehberlik için bir gerekçedir. Bazı kitaplar, zamanından önce okunursa anlaşılmaz; yanlış okunursa yaralar. Bu yüzden kitapları saklamak değil, okurları hazırlamak gerekir. Doğru kitap yanlış elde, yanlış kitap doğru elde bambaşka anlamlar kazanabilir. Gerçek okur, kitabı yalnızca bilgi edinmek için değil, kendini anlamak için okur. Fakat her okur aynı derinlikte değildir. Kitapla insan arasında kurulan köprü, sansürle değil, bilinçle güçlenir.

Susturmak Değil, Konuşmak

Yasaklar hiçbir zaman düşünceyi durdurmamıştır; yalnızca onu daha gizli, daha güçlü hale getirmiştir. Kitapları yasaklamak, düşünceyi yok etmez; aksine, merakın ateşini körükler. Yasaklanan kitaplar daha çok okunur, daha derin izler bırakır. Mesele, kitabı susturmak değil, onunla konuşabilen bir toplum olabilmektir. Çünkü bir kitabın gücü, okurunun derinliğiyle ölçülür.

Yine de şu gerçeği göz ardı edemeyiz: Her okur aynı yaşta, aynı olgunlukta değildir. Bazı kitaplar, belirli yaş grupları için henüz erken olabilir. Bu noktada sansür değil, rehberlik devreye girmelidir. Bir öğretmen, bir ebeveyn ya da bir kütüphaneci, "Bu kitap ne anlatıyor?" sorusuna birlikte cevap aradığında, yasakların yerine anlayış geçer.

Asıl tehlike kitaplarda değil, kitapsızlıktadır. Çünkü kitaplar, doğru soruları sormayı öğretir. Yasaklamak yerine, tartışmak; susturmak yerine, anlamaya çalışmak gerekir. Alan Gratz'in kahramanları bize bunu hatırlatıyor: Cesaret, sadece okumakta değil, başkalarının da okuyabilmesine izin vermektedir.

Bu Kitabı Yasaklayın, bu gerçeği çocuk gözüyle ama evrensel bir dille anlatır. Yasaklamak yerine konuşmayı, susturmak yerine anlamayı seçen toplumlar, kitapları korumakla kalmaz; kendi vicdanlarını da korurlar.

Son Söz

Kitaplar bazen sarsar, bazen sükûnet verir. Ama her durumda insanı değiştirir. Belki de bu yüzden bazıları tehlikeli görünür. Belki de en tehlikeli kitap, insanı değiştiren kitaptır. Çünkü değişim, konforu bozar. Ama insan, rahatsız olmadan gelişmez.

Alan Gratz'ın romanı, "yasaklı" kelimesini bir tehdit değil, bir farkındalık davetine dönüştürür. Yasak, bir kitabı durduramaz; çünkü düşünce, -romanda, kitapların kapağı değiştirildiğinde olduğu gibi- kapağı kapatılsa bile zihinlerde yaşamaya devam eder.

Gerçekte tehlike, kelimelerde değil; onları duymaktan korkan kulaklardadır. Ve belki de şu soruyla bitirmek gerekir: Bir kitabı yasaklamak mı daha tehlikelidir, yoksa onu hiç okumamak mı?

Bu Kitabı Yasaklayın

Alan Gratz

Can Yayınları

Çev. Tuğçe Özdeniz

248 sayfa

2017, İstanbul