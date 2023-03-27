Yaşam Suyu - Clarice Lispector, Edebiyat, Turhan YILDIRIM

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Yaşam Suyu - Clarice Lispector

27.03.2023 09:00 - Turhan YILDIRIM

İlk olarak 1973 yılında yayımlanan Brezilyalı yazar Clarice Lispector'ın romanı Yaşam Suyu, birinci şahıs ağzından devam eden monolog anlatımıyla oldukça farklı bir eser. Yazarın anlatıcı dilini yer yer Virginia Woolf'a ve bizim edebiyatımızdaysa Tezer Özlü'ye benzetebiliriz. Anlatıcı dili için iç monologdan çok ağır aksak ilerleyip daldan dala atlayan kendine has bir bilinç akışı diyebiliriz.

Dilimize ilk olarak 2017 yılında Başak Bingöl Yüce çevirisiyle Monokl Kitap tarafından yayımlanan bu eser, 100 sayfalık bir metin olmasına rağmen okura zorlayıcı bir okumayı da sunuyor. Doğum, ölüm, yaşam, anda kalışın, anın anlatımı, nesneler, hayvanlar üzerine anlatımın daldan dala ilerlediği metin, yazmakla resmetmek üzerine düşünceleriyle ayrıca özel bir anlatı.

Yaşam Suyu
Clarice Lispector
Monokl Kitap
104 sayfa
2017

Yazar: Turhan YILDIRIM - Yayın Tarihi: 27.03.2023 09:00 - Güncelleme Tarihi: 26.03.2023 20:24
Etiketler : Turhan YILDIRIM Edebiyat clarice lispector turhan yıldırım yaşam suyu
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Turhan YILDIRIM Hakkında

Turhan YILDIRIM

22 Temmuz 1983 tarihinde İstanbul’da doğdu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünü bitirdikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde İşletme (MBA) üstüne yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

Yayımlanmış Kitapları
Kara Gergedan, Edebiyatist Yayınları, 2021.

Instagram: @turhanyildirim

Youtube: @turhanyildirim

Twitter: @turhanyildirim

Turhan YILDIRIM ismine kayıtlı 29 yazı bulunmaktadır.

Yazarımıza ait 1 kitap bulunmaktadır.

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