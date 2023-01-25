Yaşama Sanatı: Toltek Bilgeliği

"Şu anda gördükleriniz ve duyduklarınız bir rüyadan başka bir şey değil. Tam şu anda rüya görüyorsun. Beyin uyanıkken rüya görüyorsun."

Kadim Toltek bilgeliğine dayanan "Dört Anlaşma" isimli kitabında, yaşamlarımızı hızla yeni bir özgürlük, gerçek mutluluk ve sevgi deneyimine dönüştürebilen güçlü bir davranış kuralları sunuyor.

Peki, Nedir Toltek? Toltek ve Toltek Bilgeliği hakkında fikir edinelim:

Toltek; bilgi insanı anlamına gelen Toltek'ler günümüze ışık tutan bilgelikleri ile bize kadim öğretiler bırakmışlardır. Esrarengiz bir biçimde tarihten kayboldukları ileri sürülen Toltek Uygarlığı Amerika uygarlıklarından birini oluşturan halk olup Meksika'daki Aztek öncesi üç kültürden (Mayalar, Toltekler, Olmekler) biri olarak kabul edilirler.

Meksika topraklarında ilk insan topluluklarına ait izler yaklaşık 20.000 yıl öncesine dayanır. Bıraktıkları eserlerin toprak üstüne çıkarılan kısmı gelişmiş bir medeniyetin izlerini taşır ve özellikle yine karşımıza piramitlerle çıkan birtakım gizemler içerir.

Toltek Bilgeliği, yalnızca efsanelerde ve hikâyelerde var olan bir gelenek değil, bugün hala bir kısım Meksikalı Kızılderilileri tarafından uygulanan canlı bir öğretidir. Toltek bir din değil bir felsefe değil, bir ideoloji değil bir yaşam sanatı uygulayıcısıdır. [1]

Ruiz eserinde hepimizin bir rüyada yaşadığımızı açıklayarak başlıyor. İçinde yaşadığımız dünyayı, yeryüzünde bir tür cehennemde yaşamak olarak tanımlıyor. Hiç bitmeyen bir ceza olarak değil, kişinin ruhunu hazırlamak için bir tür ıstırap olarak belirtiyor. Şu anda zihnimiz uyanık haldeyken biz rüya halindeyiz. Baştan aşağı hepimizin birleşik hayali dünyayı yaratan şeydir: Hukuk, din, kültür, sanat, aile, ilişkiler rüyaları... Toltekler onları hep birlikte yarattığımız bir rüya olarak görür.

Kendi sözleriniz konusunda kusursuz olun, olayları kişisel algılamayın, varsayımlarda bulunmayın ve her zaman elinizden gelenin en iyisini yapın; Bu dört sözü yerine getirmek zordur. Yine de, bu dört vaadin farkına vardığınızda işler olumlu yönde değişmeye başladığını görürsünüz.

Biz çocukken, bir tür ceza ve ödül sistemi bize belirli şekillerde hareket etmemizi ve davranmamızı öğretti. Bu, nereye gidersek gidelim bizimle birlikte gelen bir inanç sistemi yaratır. Bu inanç sistemi, doğru olduğunu kabul ettiğimiz ve içselleştirdiğimiz binlerce olmasa da yüzlerce 'anlaşmadan' oluşur.

'İnanç sistemi, zihnimizi yöneten bir kanun kitabı gibidir. Şüphesiz o kanun kitabında ne varsa bizim hakikatimiz odur. Kendi içsel doğamıza ters düşse bile, tüm yargılarımızı kanun kitabına göre dayandırırız.'

Kendimizi nasıl değiştireceğimizi ve ne yaptığımıza, neyin doğru neyin yanlış olduğuna karar vermeyi öğrenerek sonunda kendi "evcilleştiricilerimiz" oluruz. Bunu, bize damgasını vurduğumuz inanç sistemine göre yapıyoruz ki bu, açıkça kendimizin seçmediği bir şey.

Bu inanç sistemiyle, Ruiz'in "kanun kitabı" olarak adlandırdığı şeyi kafamızın içinde yaratırız ve bunun için aynı zamanda "iç yargıç" olarak hareket eder, günde birçok kez hükümler ve cezalar veririz.

Kişisel gücü daha fazla kazanmak ve hayatlarımızla daha fazlasını yapmak, kendimize izin vermek için bu anlaşmaları bozmalı ve yenilerini yapmalıyız.

Ruiz'e göre çözüm Dört Anlaşma. Bu dünyanın gerçekte nasıl çalıştığına dayalı olarak kendi yeni ve güçlendirici anlaşmalarımızı oluşturmaktan geçiyor. Böylece içinde yaşayacağımız yeni bir gerçeklik yaratmış oluyoruz. İşte burada Ruiz'in dört anlaşması devreye giriyor:

Sözünüzde Kusursuz Olun

Ruiz'e göre hepimizin yaratıcı gücü var ve sözcükleri kullanma biçimimiz, bu gücü dünyaya aktararak, konuşulan her sözcükle hem olumluluk hem de olumsuzluk yaratıyor. Ruiz, kelimeleri tohum fikrine benzetiyor ve onlar bir inanca, inançlar ise gerçeğe dönüşecek. Ruiz, gerçekliklerimizi ektiğimiz kelimelerle programladığımız sonucuna varıyor.

Hiçbir Şeyi Kişisel Almayın

Bu anlaşmanın temeli, insanların size lafta söylediklerinin sizin hakkınızda söylendiği ama aslında tamamen onlar hakkında olduğu fikrinde bulunur. Şöyle ifade edeyim: İnsanların sizin hakkınızda söyledikleri o andaki duygusal durumlarının bir yansımasıdır. Ruiz buna "kişisel önem" diyor. Kavram, kendimizi evrenin merkezi olarak gördüğümüz fikriyle ilgilenir. Özellikle bilinçaltında. İnsanlar inanıyor, olan her şey onlarla ilgili, başkalarının yaptığı hiçbir şey gerçekten bizimle ilgili değil.

Varsayımlarda Bulunmayın

İnsanoğlu varsayımlarda bulunmak konusunda iyidir. Kendi başına bir sorun değil; ama sorun şu ki, varsayımlarımızın doğru olduğuna inanıyoruz! Bir yalana inandığınızı hiç öğrendiniz mi? Nasıl hissettin? İhanete uğramış, korkmuş veya belirsiz?

Ruiz, varsayımların, olayları kişisel algılamanın yanı sıra dedikodunun da dünyada cehennem yaratmaya yol açtığını belirtir. Bu sorun için oldukça kolay bir çözüm olduğunu öne sürüyor: Kafanızda kurduklarınıza inanmak yerine açıklama isteyin.

Daima Elinizden Gelenin En İyisini Yapın

Ruiz'e göre her zaman elimizden gelenin en iyisini yapmamızın nedeni basit: Elimizden gelenin en iyisini yaptığımızda, artık kendimizi suçlayamayız. Suçlamayı bıraktığımızda, acı çekmeyi de bırakırız. Yapabileceği her şeyi yapan birini suçlamaya gerek yok.Elinizden gelenin en iyisini yapmak aynı zamanda şu anda, burada ve şimdi harekete geçmek anlamına gelir. Eğer yapmazsan, gerçekten yaşayamazsın.

Ruiz, dört anlaşmayı alışkanlık haline getirmemiz için bizi teşvik ediyor. Bunu bir hedef haline getirin ve bunun bizim için çok fazla çaba gerektireceğini anlayın. Dört anlaşmaya göre yaşayamayacağımız zamanlar olacağını kabul ediyor. Süreç boyunca öğrenin ve kendinize karşı dürüst olun. O anlarda yeniden başlayın. Suçlamayın veya yargılamayın. Başarısızlığın dönüşümün bir parçası olduğunu bilmemiz gerekiyor. Düşersen, geri kalk.

Don Miguel Ruiz

Dört Antlaşma

Ötesi Yayıncılık

122 sayfa

Kaynakça [1}

Ekelik, B. T. (2019, Mart 01). https://www.iienstitu.com/blog/anda-kalmak-ve-toltek-bilgeligi. https://www.iienstitu.com. adresinden alındı

https://www.iienstitu.com. (tarih yok).