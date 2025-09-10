Yaşayan Dil-Yaşatan Dil

Türkçeye hak ettiği değeri teslim eden, yaşayıp yaşatması için ömrünü adayan kıymetli üstad Nihad Sami Banarlı'nın sadece Türkçe değil diğer dünya dilleri karşısında da müstesna bir duruşu vardır. Doğal ve estetik olanı vurgulayan asil bir duruş. "Öz Türkçe" adı verilen garabet karşısında fikri arka planı sağlam, örneklerle güçlendirilmiş tezlerini ortaya koyarken Türkçeye hayran bırakan bir dil anlayışı görüyoruz.

Türkçenin Sırları, Nihad Sami Banarlı'nın dil anlayışını ve gerekçelerini görmek için kıymetli bir eser. Sadece edebiyat öğrencileri ve akademisyenlerin değil toplumların geçmişi, birikimi ve estetiği üzerinde dilin öneminin farkında olan bütün okurların okuması gereken bir kitap olarak üzerinde durmak gerekmektedir. Farklı zamanlarda muhtelif gazete ve mecmualarda neşrolunan yazılardan meydana gelen bu eserin son bölümü gazete tefrikası olarak yayımlandığı için önceki bölümlerin özeti ve tekrarı gibi gözükse de söz konusu yerlerde, bu konuya daha önce yer vermiştik, ispat etmiştik, gibi ifadelerle derleme eserde tekrar sorunu asgariye indirilmiştir.

Daha fazla okunup tanınmasını istediğimiz Türkçenin Sırları'nda yazarın ısrarla üzerinde durduğu konuları şu başlıklar altında değerlendirmek istiyoruz.

Kelime Alışverişi- Kelime Türetilmesi- İmparatorluk Dili

"Yaşayan Dil" anlayışına uygun olarak farklı dillerle irtibat hâlinde olma, kelime alışverişinde bulunma, almış olduğu kelimeleri kendi diline uygun hâle getirme üzerinde özellikle durur Banarlı ve bunu "İmparatorluk Dili"yle ifade eder.

"Türkçe, tıpkı Türk milleti gibi, tarihin son dokuz asrında, dünyanın üç kıtası üzerinde lisânî bir imparatorluk kurmuş ve bir "imparatorluk dili" halinde işlenmiştir. Bu bakımdan dilimiz, hüküm sürdüğü toprakların neresinde "güzel bir ses" bulmuşsa, onu, kendi bünyesine almakta büyük kabiliyet göstermiştir." (Sf.19) Farklı bir milletin sesini almayı dilin özgüveni açısından değerli görür Banarlı. Bir dilin tahakkümü altına girmenin ötesinde topraklar nasıl fethedilip yurda dâhil ediliyorsa kelimelerin de fethedilip dile katıldığını ve bu cesareti gösteren dillerin zenginleştiğini söyler. Farklı dil ve medeniyetlerden örneklerle bu fikrini pekiştirir.

İmparatorluk dili kavramını anlatırken Goethe'nin sözlerini delil olarak ortaya koyar yazar. "Bir dilin kudreti, kendine, yabancı olan şeyleri atmakta değil, onları yutup hazmetmekte gösterir." (Sf.156)

Türkçeye Giren Kelimelere Katılan Estetik ve Dil Uyumu

"Türk halk zevki bir kelimeyi Türkçeleştirirken ona öyle sihirli bir ses, öyle âhenk verir ki kelime, ifâde ettiği mânânın âdeta notası, mûsıkîsi olur; bâzan rengi, kokusu ve buğusu olur." (68) Dilimize katılan kelimelerin zarafeti ve naifliği konusu üzerinde özellikle durur üstadımız. Türkçeye katılan kelime artık dilimizin bir parçası hâline gelmiştir. "Hiçbir kelime Türkçede başka dillerdeki telaffuzuyla yerleşmiş değildir." (Sf.21)

Sabunu "mis" ile bir araya getiren dilimize övgüler düzer ve şu an dilimize yerleşmiş bazı kelimelere kendi dünyasından benzer yorumlar getirir. Bu örnekleri gördüğümüzde Türkçenin Banarlı gibi kıymetli dilcilerin elinde bugüne taşınmış olsaydı nasıl bir zenginlik ve estetiğe sahip olacağını düşünmeden edemezsiniz.

Nikâh yüzüğünün "alyans" ile yer değiştirmesi rahatsız eder üstadı; bürümcük, kına gecelik, gömlek, şalvar, sülün, ceylân gibi kelimeleri mücevher gibi dizer Türkçenin boynuna.

ÖzTürkçecilik Sevdası ve Savrulmalar

Atatürk'ün ulus devletin kuruluş aşamasından itibaren dil üzerinde ısrarla durmasını, meşgul olmasını ve ona hak ettiği değeri vermek için maddi-manevi ilgisini özellikle vurgular Banarlı. Öztürkçe ile başlayan dil derdi bu arayış içindir. Bu dönemdeki yazışmalarda dilimizin doğal yapısını bozan ve eğreti duran kelimelere de yer vermiştir. Atatürk'ün Öztürkçe arayışı içinde vermiş olduğu talimatlara "kraldan çok kralcı" gibi sahip çıkan ve uydurma yarışı içine giren "sözde dilciler"in, Türkçeyi yaşayan dilden, "köksüz", suni ve geleceği karanlık bir yapıya büründürmesi Atatürk'ü rahatsız eder ve yakın dostlarına "Konuşamaz olduk," diye serzenişte bulunur.

"Dil tüccarlarımız, Atatürk'ün "öz Türkçe"yi tecrübe etmek isteği" üzerine derhal, kraldan fazla kral tarafdârı bir hızla, dilde aşırı bir tasfiyeciliğe girişmiş, akla hayâle gelmez çirkinlikte, meçhul kelimeler uydurmuş ve bu uydurma kelimelerle hazırlanan metinler bizzat Atatürk'ün hiddetine ve ıztırâbına sebep olmuştur." (Sf.278)

Türkçenin girmiş olduğu çıkmaz yoldan dönmek için Atatürk'ün son dört yılında vermiş olduğu telkin ve talimatlarda "sözde dilciler"in bu kez kelime atma yarışı içine girmiş olması hazindir. İlmi bir geçerliliği olmayan, dil ruhundan uzak bu çözüm arayışları Atatürk'ün ölümünden sonra Türkçeyi bir uçtan diğer uca savurmuştur. Bu dönemde uydurulan kelimelerin büyük çoğunluğu toplumda karşılık bulmayarak kaybolup gitmiştir. Günümüzde bu kelimeler acı bir gülümsemeyle hatırlanmakta ve dilde zorlamanın nerelere varabileceğini göstermektedir.

Uzun Hece Estetiği

Banarlı'nın Türkçe estetiği içinde üzerinde durduğu konulardan biri de "uzun hece"dir. Türk ırkının göçebe ve savaşçı kimliğiyle bağlantılı olarak kısa hecelerden ve emir kiplerinden oluşan kelime dağarcığına, Akdeniz medeniyetlerindeki "uzun hece"nin eklenmiş olmasını bir zenginlik olarak değerlendirir yazar. İmparatorluk dili kavramında yer vermiş olduğumuz bakış açısı burada da karşımıza çıkar. Sadece diğer dillerden dilimize katılan kelimelerde değil kendi kelimelerimizdeki heceleri de aynı dil zevki içinde uzatmıştır milletimiz. Minâre, Selânik, lâle, Cibâli gibi kelimelerdeki uzun heceleri örnek olarak verir Banarlı.

Devrik Cümle Sevdası

Farklı dillerle meşgul olmuş olanların en çok zorlandığı konulardan biri cümle yapılarıdır. Bunun sebebi Türkçenin alışmış olduğumuz cümle yapısıdır. Anlaşılması kolay ve sağlam olan bu yapıyı farklı saiklerle bozmayı ihanet olarak görür Nihad Sami Banarlı. "belki bütün dünyâda en sağlam ve mantıklı cümle yapısına sâhip olan Türkçe'nin, kendi tabiî cümlesini bozup, onun yerine, ''devrik cümle, ters cümle'' şekilleri koymak da Türkçe'ye ihânettir." (Sf.287)

Kelime Taassubu

Taassub hayatın her alanında yaşamı kısırlaştıran, daraltan ve körleştiren sınırlar çizer. Söz konusu dil olduğunda daha acı ve kalıcı sorunlar ortaya koyar. Ermenice ve Moğolcadan Türkçe sanılarak dilimize eklenen/eklenmeye çalışılan kelimeler bu taassubun örnekleri arasındadır.

Bir toplumun dilinde yılların birikimiyle kendine yer bulmuş, benimsenmiş bir kelime yerine zorlama bir tutumla başka bir kelimeyi benimsetmeye çalışmayı dilde korkunç bir hata olarak değerlendirir Sami Banarlı. Bir kelimeyi atmaya çalıştığınızda o kelimeyle birbirine bağlanmış büyük bir dil zenginliği de çöpe atılmaktadır. "Türkçeyi fakirleştirmek için, adam yerine "kişi", insan yerine "kişi", zât yerine "kişi", şahıs yerine "kişi" vb. dememizi isteyenlerin düştükleri korkunç hatâ çok yerde belirtilmiştir. "Hesap" yerine "aritmatik" demekte ısrâr edenlerin "hesap sormak, hesap görmek" gibi sözler yerine ne kullanacaklarını merak ettiğimizi evvelce biz de sormuş ve cevap alamamıştık" (248) Bir kavramı ifade edecek kelime sayısı dilin zenginliğini göstermesi açısından önemlidir, bu nedenle sorular cevapsız kalsa da ısrarla hatırlatmaya devam eder üstadımız. "Bir dilde bir mefhûmu ifâde için kullanılan kelime sayısı ne kadar kabarıksa o dili konuşan milletin o mevzûda o kadar büyük bir hayâtı var demektir."( Sf.163)

Dil Zevki ve Mimari

Dil Zevki ve mimariyi aynı estetik bakış açısıyla değerlendirir Banarlı. Bu yönüyle dilden ve şehirden beklentileri birbiriyle örtüşür. Uydurma Türkçecilerin kelimelerini anlatırken kadın güzelliği üzerinden eleştiri getiren Banarlı'ya göre, estetik anlayışı giyim kuşamı da içine alan bir medeniyet göstergesidir. "Kelimelerin çirkinini kullanma zevki, sokaklarda giyimlerin en çirkinini giyenlerin zevklidir," (Sf.159) diyerek estetik anlayışını bir bütün olarak değerlendirir.

"Şu son asırda biz, "mimâri" de ilerleyeceğimiz, yâni bir medeniyet devrinde yeni şâheserler yaratacağımız yerde yeniden yapı devrine dönmüş bulunuyoruz. Caddelerimizi dolduran ufuksuz ve mâneviyatsız yapılar, bunun hazin delilleridir." (Sf.158)

Kelimelerin İzdivacı

"İzdivaç, birbirleriyle anlaşan iki rûhun, bir tek vücut olurcasına birbirine uyması, birbirine yakışmasıdır." (Sf.73) Kelimeler de insanlar gibi birbiriyle anlaşır, kavga eder, eğreti durur, rahatsız olur, birbirine yakışır, tamamlar; yalnız olduğundan daha güçlü ve estetik bir forma kavuşur. Banarlı, izdivacı anlatırken kadın ve erkeğin izdivacı kadar detaylı ve hassas yaklaşır bu birleşmeye. Dil ve hayatı aynı sihirli hâdiseler olarak değerlendirir. Tıpkı yeni nesiller gibi yeni kelimeleri de "dallarında çiçekler açmış yeşil bir cennete" benzetir. "Nur topu gibi yeni kelimeler"in dağarcığa eklenmesini bekler.

Sonuç

Nihad Sami Banarlı sadece kötü olanı eleştirmekle kalmaz güzel örnekler üzerinde de ısrarla durur, her konu başlığında Türkçenin zirve örneklerine yer vererek eşsiz bir dil zevkine işaret eder. "Türkiye'de bir Yahyâ Kemal Türkçesi, bir Reşat Nûri Türkçesi, bir Refik Hâlid, Hâlide Edib, Fâruk Nâfiz, Orhan Seyfi, hatta Said Fâik ve Orhan Veli Türkçesi bugün hâlâ en sevilen Türkçe ise" (Sf.202) diyerek dilimizde tat bırakan yazar ve şairleri sıralar, onların dilimize katkılarını şükranla anar. Özellikle Yahyâ Kemal'in "Kendi Gökkubbemiz" adlı şiir kitabını "muhteşem" olarak değerlendirir.

Biz de Türkçeye övgü olarak gördüğümüz bu kıymetli eserin incelemesine, iki üstada saygı göstergesi olarak Süleymaniye'de Bayram Sabahı adlı şiirden bir bentle son vermek istiyoruz.

Deniz ufkunda bu top sesleri nerden geliyor?

Barbaros, belki, donanmayla seferden geliyor!..

Adalar'dan mı? Tunus'dan m, Cezayir'den mi?

Hür ufuklarda donanmış iki yüz pâre gemi

Yeni doğmus aya baktıkları yerden geliyor;

O mübârek gemiler hangi seherden geliyor?

Türkçenin Sırları

Nihad Sâmi Banarlı

Kubbealtı Yayınları, 66 Baskı

317 Sf.