Yayınevinin Cevheri Editördür

Editör yayınevi, piyasa, okur, yazar ve metin arasında durur, araftadır, bir tür denge unsurudur, köprüdür. Piyasa-okur-yazar ilişkisine soğukkanlı biçimde müdahale edebilmelidir editör; üzerine çalıştığı dosyayı kendi yazmış gibi benimsemeli, heves edilip kırılan duygularla yapılan bir iş olmamalı, kurumsal tarzda çalışmayı her daim sürdürebilmelidir.

Editörlükte disiplinli çalışma, teknik bilgi ve ilgi önemlidir.

Editör, üzerine çalıştığı yazarın bütün kitaplarını ve kategorileri bilmeli, çünkü okur bir kitabı severse ötekileri de okuyabilir. Sözleşmesi bitip yayınevi değiştiren yazarın bütün kitapları gözden geçirilebilir çünkü okur, yazarın öteki kitaplarını da merak edip okumak isteyebilir. Editörün yazarla kurduğu ilişki en zorudur, çünkü yazar üzerinde belli bir yere kadar hâkimiyeti vardır. Çalışılan yazar veya yazar adayı çok büyük bir yazar değilse editör tarafından yönlendirilebilir.

Türkiye'de yazarlar genel olarak egosu yüksek kişilerdir, yazarların kendilerini editöre bırakmaları çözüm yoludur ancak şimdilik bu durum mümkün görünmüyor.

Geliştirici editörlükte, yazarın niteliğine bağlı olarak yol arkadaşlığı yapmak çok önemlidir, çünkü editörle yazar arasında her daim gelgitli bir ilişki vardır. Bütün bu sorunlara çözüm için, öncelikle iyi bir okur olunmalı. Okunan herhangi bir kitapta ortalama okur değil de özellikle nitelikli okur her türlü eksikliği hemen fark eder, bu eksiklik aslında kitabın editörünün eksikliğidir. Düzenli okuyan nitelikli okur, bir süre sonra editör olabilir.

Editör elindeki metnin dışına çıkıp yapısal müdahalelerde bulunur. Nitelikli okur ise editörün yokluğunu ya da editoryal desteği anında fark eder.

Kitap dosyaları ham vaziyette öncelikle editöre gelir. Dosya sayısı çok olduğundan dolayı hızlı olmak için öncelikle ilk bölüme bakılabilir. Yazarların cevap beklentisi vardır ancak eldeki işlerin çokluğu nedeniyle bu durum aksatılabilir. Editör tarafından yapılan geri dönütler yazarlar için hayati öneme sahiptir. Bazı yayınevleri kendilerine gönderilen dosyalar hakkında cevap vermeye bile tenezzül etmez. Burada sınırları yayınevleri belirler. Öykü, roman (bilimkurgu, fantastik, polisiye) şiir gibi kurmaca dosyaların gönderileceği yayınevleri bellidir, kurgu dışı dosyaların gideceği yerler de bellidir. Bu arada doktora tezleri editörler tarafından ortalama okur için uygun hale getirilir. Bu aşamada yayınevlerinin yayın programları özellikle dikkate alınmalıdır. Özgünlük belirtisi olarak dil ve anlatım, içeriğin özgün ve güncel olması önemlidir. Yazım, noktalama, anlatım bozuklukları varsa, özgünlük yoksa, bakış açısı kötüyse dosya baştan reddedilir. Az da olsa editör kazaları olabilir. Editör dosyayı yayın kuruluna sunar, ışık varsa yardımcı olunabilir. Rapor sunulur, karar yayın kurulunda çıkar.

Editör kitaba üç aşamada müdahale eder: araştırma, yazdırma ve yayın.

Editör yayınevine uygun olan yayın ve yazarları keşfeder, katalog tarar, yayınevlerinin internet sitelerini inceler, yeni kitapları planlar. Kim ne basıyor, eğilimler nasıl bakar, gündemi ve yayına giren her şeyi mümkün olduğunca takip eder. Alanla ilgili hemen herkesle iletişim kurar, çevresi güçlüdür.

Her türlü kitapta editörün önsöz, sonsöz, giriş ve arka kapak yazıları ön plana çıkar. Kapak görseli için grafikere iyi bir yazı vermek gerekir. Bütünlüğe dair bir fikir edinmek için giriş ve arka kapak yazıları önemlidir. Arka kapak yazısı her anlamda tercih meselesidir. Yazıyı kurarken yöntemler şunlar olabilir: 1.Piyasaya yönelik arka kapak yazısı: Süre kısa, hızlı karar vermek gerek, okuru çekmek için önemli özel bölümleri ön plana çıkarmak gerekir. Ancak yanıltıcı olmamalı, içerik kısaca anlatılmalı. 2. Orta yolcu arka kapak yazısı: Gerçeği biraz süslemeli.

Sonuç olarak ön ve arka kapak yazısında hata olmaması için tasarımcıya bilgi verilmeli, ego çatışması olursa çözüm yolları aranmalı.

Günümüzde dizin oluşturma eskiye göre daha kolay. Çeviri kitaplarda dizin gerekiyorsa oluşturulabilir. Teknik konular sıkıcı olabilir ancak gereklidir. Dizine girecek terimler not alınıp özel adlar dizini gerekliyse hazırlanabilir. Dipnotlar ayrıntılı olduğundan sayfa altlarında değil de kitabın arkasında olması daha mantıklıdır. Ortalama okur bu tür ayrıntılarla ilgilenmez.