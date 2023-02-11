Yayınımıza Ara Veriyoruz!
Yazar arkadaşlarımız ve halkımız deprem bölgesindeki yardım faaliyetlerine daha fazla odaklanabilsin diye 1 mart tarihine kadar yayınımıza ara veriyoruz. Bu süre zarfında sitemizde yeni yazı yayınlanmacaktır.
Lütfen, gönlünüze uygun olan hangi yardım kuruluşu olursa oradan yardımda bulunmayı unutmayın.
Milletimizin başı sağolsun.
Allah göçmüşlerimize rahmet eylesin.
KitapHaber Yayın Kurulu
Yazar: Kitaphaber - Yayın Tarihi: 11.02.2023 22:50 - Güncelleme Tarihi: 11.02.2023 23:02