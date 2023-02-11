Yayınımıza Ara Veriyoruz!, Kara Tahta, Kitaphaber

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Yayınımıza Ara Veriyoruz!

11.02.2023 22:50 - Kitaphaber
Yayınımıza Ara Veriyoruz!

Yazar arkadaşlarımız ve halkımız deprem bölgesindeki yardım faaliyetlerine daha fazla odaklanabilsin diye 1 mart tarihine kadar yayınımıza ara veriyoruz. Bu süre zarfında sitemizde yeni yazı yayınlanmacaktır.

Lütfen, gönlünüze uygun olan hangi yardım kuruluşu olursa oradan yardımda bulunmayı unutmayın.

Milletimizin başı sağolsun.
Allah göçmüşlerimize rahmet eylesin.

KitapHaber Yayın Kurulu

Yazar: Kitaphaber - Yayın Tarihi: 11.02.2023 22:50 - Güncelleme Tarihi: 11.02.2023 23:02
Etiketler : Kitaphaber Kara Tahta deprem kitaphaber yayın arası
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Kitaphaber ismine kayıtlı 138 yazı bulunmaktadır.

Yazarımıza ait 5 kitap bulunmaktadır.

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