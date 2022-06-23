Yaz Tatili İçin Kitap Önerileri
"Kitap okuyan insanlar, dünyayı yalnızca kendi gözleriyle değil, sayısız insanların ruhsal bakışıyla görebilir."
Stefan Zweig
Kitap okumak zihnimizde farklı birçok pencere açmasının yanısıra empati yeteneğimizi de geliştirmemize yardımcı olabilecek bir eylemdir. Yetişkinlerde olduğu gibi çocukların da diğer insanları anlayabilmesi, hayata farklı pencerelerden bakabilmesi, karşılaşabileceği olumlu olumsuz durumlara çözüm yolları öğrenebilmesi için kitap okuması çok önemlidir. Yaz tatilinin de gelmesiyle ebeveynlerin zihninde çocuklarına nasıl kitap okutturabilecekleri ya da okul sürecinde kazandıkları rutinleri nasıl devam ettirebilecekleri gibi sorular dolaşabiliyor. Bunun için yapılabilecek en güzel şey çocuklarımız örnek olmaya çalışmaktır. Sonrasında ise severek okuyabileceği, ilgisini çekebilecek kitaplarla onları tanıştırmamız gerekir. Çocuklarımın ve benim severek okuduğumuz kitaplardan ilkokul ve ortaokul seviyesinde bir liste hazırlamaya çalıştım. Burada yer alan kitapları araştırıp, çocuklarınızla birlikte inceleyip bir okuma planı oluşturabilirsiniz. Onlarla birlikte okuyup, kitaplar üzerine sohbet edebilirsiniz.
İLKOKUL İÇİN
Patatesspor serisi / Yusuf ASAL
Deyimler ve Atasözleri Öyküleri / Muhiddin YENİGÜN
Dahiler Sınıfı Serisi / Domingo Yayınları
Böcek Tamircisi / Nastasia Rugani
Kitaplardan Korkan Çocuk / Susanna Tamaro
Yol Arkadaşım Banjo / Cary Fagan
Gizemli Kütüphaneci / Dominique Demers
Mırıldanan Çocuk / Gabriele Clima
Peki ama Neden Serisi / Domingo Yayınları
Babaannem Geri Döndü / Şermin Yaşar
Fare Fasol Serisi / Melih Tuğtağ
Kuşlar Meclisi / Aziz Mahmut Öncel
Büyülü Gezegene Yolculuk / Zeynep Eyüpoğlu
Başarısızlar Kulübü / Anıl Basılı
Börtü Böcek Güncesi / Şiirsel Taş
101 Tekerleme / Süleyman Bulut
Kırmızı'nın Mirası / Sezai Ozan Zeybek
İşte Bunlar Hep Bilim / Domingo Yayınları
Cezve Ansiklopedi Serisi / Cezve Çocuk Yayınları
Bitirim İkili Serisi / Mustafa Orakçı
ORTAOKUL İÇİN
Palanka / Tuğba Coşkuner
Salyangoz Avcıları / Feyza Kartopu
Kiraz Tepesindeki Mucize / Sun-Mi Hwang
Sayıların İzinde / Ahmet Baki Yerli
Acayip İşler Takımı Serisi / Salih Uyan
Son Ayı / Hannah Gold
Liste / Patricia Forde
Olduğun Yerde Kal / John Boyne
Göğü Yere İndirelim / Özgür Balpınar
İbn Tufeyl ile Akıl Adasında Bir Başına / Özkan Öze
Bir Tür Kıvılcım / Elle McNicoll
Sessizliğin Sesi / Myron Uhlberg
Mavi Kanatlar / Jef Aerts
Kudüslü Ömer / İlknur Koç Aytaç
Kendine Ait Bir Ada / Sally Nicholls
Yeşil Ada'nın Çocukları / Havva Tekin
Yaşasın Ç Harfi Kardeşliği / Behiç Ak
Çikolataca Konuşur musun? / Cas Lester
Tunç ve Ayçiçeği / Cao Wenxuan
Sınıftan Yükselen Sesler / Rob Buyea
Yazar: Gurbet LÜY - Yayın Tarihi: 23.06.2022 10:12 - Güncelleme Tarihi: 23.06.2022 10:25