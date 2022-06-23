Yaz Tatili İçin Kitap Önerileri

"Kitap okuyan insanlar, dünyayı yalnızca kendi gözleriyle değil, sayısız insanların ruhsal bakışıyla görebilir."

Stefan Zweig

Kitap okumak zihnimizde farklı birçok pencere açmasının yanısıra empati yeteneğimizi de geliştirmemize yardımcı olabilecek bir eylemdir. Yetişkinlerde olduğu gibi çocukların da diğer insanları anlayabilmesi, hayata farklı pencerelerden bakabilmesi, karşılaşabileceği olumlu olumsuz durumlara çözüm yolları öğrenebilmesi için kitap okuması çok önemlidir. Yaz tatilinin de gelmesiyle ebeveynlerin zihninde çocuklarına nasıl kitap okutturabilecekleri ya da okul sürecinde kazandıkları rutinleri nasıl devam ettirebilecekleri gibi sorular dolaşabiliyor. Bunun için yapılabilecek en güzel şey çocuklarımız örnek olmaya çalışmaktır. Sonrasında ise severek okuyabileceği, ilgisini çekebilecek kitaplarla onları tanıştırmamız gerekir. Çocuklarımın ve benim severek okuduğumuz kitaplardan ilkokul ve ortaokul seviyesinde bir liste hazırlamaya çalıştım. Burada yer alan kitapları araştırıp, çocuklarınızla birlikte inceleyip bir okuma planı oluşturabilirsiniz. Onlarla birlikte okuyup, kitaplar üzerine sohbet edebilirsiniz.

İLKOKUL İÇİN

Patatesspor serisi / Yusuf ASAL

Deyimler ve Atasözleri Öyküleri / Muhiddin YENİGÜN

Dahiler Sınıfı Serisi / Domingo Yayınları

Böcek Tamircisi / Nastasia Rugani

Kitaplardan Korkan Çocuk / Susanna Tamaro

Yol Arkadaşım Banjo / Cary Fagan

Gizemli Kütüphaneci / Dominique Demers

Mırıldanan Çocuk / Gabriele Clima

Peki ama Neden Serisi / Domingo Yayınları

Babaannem Geri Döndü / Şermin Yaşar

Fare Fasol Serisi / Melih Tuğtağ

Kuşlar Meclisi / Aziz Mahmut Öncel

Büyülü Gezegene Yolculuk / Zeynep Eyüpoğlu

Başarısızlar Kulübü / Anıl Basılı

Börtü Böcek Güncesi / Şiirsel Taş

101 Tekerleme / Süleyman Bulut

Kırmızı'nın Mirası / Sezai Ozan Zeybek

İşte Bunlar Hep Bilim / Domingo Yayınları

Cezve Ansiklopedi Serisi / Cezve Çocuk Yayınları

Bitirim İkili Serisi / Mustafa Orakçı

ORTAOKUL İÇİN

Palanka / Tuğba Coşkuner

Salyangoz Avcıları / Feyza Kartopu

Kiraz Tepesindeki Mucize / Sun-Mi Hwang

Sayıların İzinde / Ahmet Baki Yerli

Acayip İşler Takımı Serisi / Salih Uyan

Son Ayı / Hannah Gold

Liste / Patricia Forde

Olduğun Yerde Kal / John Boyne

Göğü Yere İndirelim / Özgür Balpınar

İbn Tufeyl ile Akıl Adasında Bir Başına / Özkan Öze

Bir Tür Kıvılcım / Elle McNicoll

Sessizliğin Sesi / Myron Uhlberg

Mavi Kanatlar / Jef Aerts

Kudüslü Ömer / İlknur Koç Aytaç

Kendine Ait Bir Ada / Sally Nicholls

Yeşil Ada'nın Çocukları / Havva Tekin

Yaşasın Ç Harfi Kardeşliği / Behiç Ak

Çikolataca Konuşur musun? / Cas Lester

Tunç ve Ayçiçeği / Cao Wenxuan

Sınıftan Yükselen Sesler / Rob Buyea