Yazı İçinde Bir Yazar: Yazcan Yazıoğlu

Can Yiğit Tunçman'ın Luna Yayınları tarafından yayımlanan ilk romanı " Yazcan Yazıoğlu" geçtiğimiz yılın son günlerinde okurla buluştu. "Yazcan Yazıoğlu, macera, mücadele ve yazı üzerine soluk soluğa okuyacağınız bir roman. Bir yazarın hikâyesi. Yazı içinde bir yazar, içinde yazı olan…" deniyor kitabın arka kapak yazısında.

Romanının merkez karakteri "Yazcan Yazıoğlu" ünlü bir yazar. Yazıoğlu, çalıştığı gazetenin önünden kaçırılan gazeteci dostunu şehrin tehlike, macera ve sembollerle dolu sokaklarında ararken aynı zamanda kaybolan kitabını da bulmaya çalışıyor. Kaybolan gazeteci dostunun ve kitap taslağının peşinde suç dünyasının içine dalıyor. Yazcan, kaçırılan gazeteci dostunu kendine has tarzı ve yeteneği ile arıyor. Dostunu siyah bir arabayla kaçıran kişilere engel olmaya çalışıyor ancak araçtan üzerine ateş açılıyor. Ödünç aldığı motosikletle kovalamaca sırasında karşısına çıkan başka bir araca çarpıyor. Yazcan, motosikletten düşüp bayılıyor. Çarpışma sonrası hediyelik eşya dükkânına giren motosiklet zarara yol açıyor. Dükkân sahibinin şikâyeti üzerine polisler Yazcan'ı karakola götürüyor. Komiserin sorgusu sırasında motosiklet sahibi de geliyor, şikâyetçi oluyor. Gazeteci dostunun kaçırıldığı arabanın plakasını söylese bile Yazcan sonunda nezarethaneye atılmaktan kurtulamıyor. Geriye şu temel soru kalıyor: bütün bu olup bitenler gerçek mi, yoksa bir yazar olarak Yazcan Yazıoğlu'nun kurgulamış olduğu hikâyeler mi?

Yazdığı kitabında iyi ve kötüye aynı mesafede duran Yazcan, yaşadığı hayatta iyilik için mücadele etmekten çekinmeyen bir yazar. Kahramanın ismi aynı zamanda romanın da ismi. Yazcan'ın olağanüstü özellikleri var. Rakamlara ve harflere hükmedebiliyor. Romanın merkez kahramanı olarak şehri istila etmiş suç dünyasını, bitmek bilmeyen araştırma ve takiplerle ortadan kaldırmaya çalışırken şehrin tehlike dolu sokaklarında kayıp kitabını da bulmaya çalışıyor. Olaylar hızla akıp giderken iyiler ve kötülerin mücadelesine şahit oluyoruz. Olup biten her şey bilinen bir dünyada geçiyor ancak fantastik unsurlar da kullanılıyor. Aslında harf ve rakamları yönetmek kulağa olağanüstü bir şeymiş gibi gelse de gerçekçi bir okumayla temelde bir yazarın yaptığı şeye, yazma eylemine karşılık geliyor. Anlatıcı burada bilinen zaman ve mekân sınırları içerisinde kalıyor.

Yer yer şaşırtıcı, kelime oyunları içeren, temposu yüksek nitelikli bir kaçış romanı var elimizde. Baştan sona bir roman okumuyoruz da macera filmi izliyoruz sanki. Kurmaca bir metin aracılığıyla öteki ne kadar başkasıdır, insan adalet uğruna neleri göze alabilir, çıkarlar mı önemli doğru yolda olabilmek mi, kendimizle mücadelemizden daha büyük bir mücadelemiz var mı, hayatı anlamak mı daha zordur anlatmak mı gibi sorulara cevaplar arayan okurları aynı zamanda edebi yolculuğa çıkarabilecek bir ilk roman: Yazcan Yazıoğlu. Sürpriz sonla biten romanda bir yazarın adalet mücadelesi ve kayıp kitabını bulma çabası üzerinden hayatı sorgulayışının, kendini ve hakikati arayışının hikâyesini de okuyoruz.

Yazcan Yazıoğlu

Can Yiğit Tunçman

Luna Yayınları

1. Basım: Aralık 2021

177s.