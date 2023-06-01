Yazısız Karikatürlerle İyi Bir Deneme

Bulutsu Yayınları bu ay beni sözü hiç süslemeden tanıtabileceğim bir kitapla tanıştırdı. Çocuk kitapları arasından bariz farkıyla kendini gösteren "Baba & Oğul" pek yazı içermeyen karikatürlerden oluşuyor. Bundan yaklaşık 100 yıl önce çizilmiş olan karikatürler Alman Sanatçı Erich Ohser'e ait ama kitabın kapağında sanatçının asıl ismi yazmıyor çünkü savaş sonrası dönemin Nazi Almanyası'nda eleştirel eserleri yasaklanmış ve o da gazetelerde yayımlanan karikatürlerini topladığı kitaplarını E. O. Plauen ismiyle yayımlamış. Sonra klasikleşen o üç kitaptan seçme hikâyeler Bulutsu Yayınları tarafından derlenip bizlere işte bu kitapla sunulmuş; "Baba & Oğul".

Kitap 100 civarında kısa hikâye içeriyor ve bunların her biri bir ya da iki sayfaya sığan 3 ilâ 9 karede tamamlanıyor. Sanatçının, bir oğlu olması sevinciyle başladığı ve yıllar içerisinde onunla yaşadığı anılarını yansıtan çizimleri neşeli, sıcak ve kolay anlaşılır çizimler. Muzip bir baba-oğul ilişkisi mizahla harmanlanarak resmedilmiş. Babasından kaçarken karıştığı koşu yarışını kazanan, uyurgezerliğe sığınarak gece mutfaktan şekerlemeleri aşıran, babasının kel kafasını top sanıp tekmeleyen oğul, kimi zaman merhameti, kimi zaman saflığıyla öfke anlarını bile eğlenceye çeviren baba... Bu kısa hikâyelerde her baba-oğul kendinden bir şeyler bulacak ve muhtemelen biz neden bu kadar eğlenmiyoruz diyecekler. Belki de bu kitap onlara hayatın eğlencesini fark etmenin, daha iyi anlaşabilmenin yollarını gösterecek. Pratik erkek zekasının ve sempatik erkek saflığının vücut bulduğu, dünyaya ılımlı ve olumlu bakmanın, sorunları sevgiyle çözmenin çizgilerle anlatıldığı bu kitabı hoşça vakit geçirmek isteyen babalar ve oğullarına tavsiye ediyoruz. Son sayfadaki soru/sohbet örneğini en çok ilginizi çeken hikâyelere uyarlayarak çoğaltmayı, eğer biraz yeteneğiniz ve ilginiz varsa kendi ilişkinizden mülhem karikatürler çizmeyi denemeyi unutmayın.

Bulutsu'dan Yeni Bir Damla Daha

"Muniba'nın Kelimeleri" şık Bulutsu kargosundan çıkan ikinci kitap. 18 yıldır Türkçe öğretmenliği yapan ve göçmen öğrencileri de olan Gamze Karaca yazdıklarıyla, Rumeysa Abiş de çizimleriyle Somali'den gelen Muniba'nın Türkiye'de yaşadığı sessiz günleri hikâyeleştirerek göçmen çocukların hislerini okurlarına tattırmayı hedeflemişler. Duygu sömürüsüne hiç yaklaşmadan, yerel sorun ve güzellemelere de girmeden, evrensel ve abartısız bir dil ve yumuşak bir seyirle Muniba'nın yeni hayatına alışma süreci ve babasına kavuşma umudu okurlarla paylaşılmış.

Bu kitabı okurken çoğu çocuğun yaşadığı ve bir kez benim de bir hikâyeme konu ettiğim konuşma zorluğu ya da konuşma çekingenliği durumunun göçmenlikten bağımsız olarak her okura dokunabileceğini düşündüm. Aslında her çocuk sosyalleşmeye, özellikle de yetişkinlerle iletişime girmeye başladığında biraz göçmendir. Dünyaya çoktan alışmış olan yetişkin o zorlu sohbetin yerlisi, henüz yeterince tecrübesi olmayan çocuksa göçmenidir. Bu bağlamdan bakılırsa göçmen duygusunu idrak eden çocuğun, hikâyenin sonunda onunla birlikte rahatlayabileceğini de düşünebiliriz. Bu tür kitaplar sıkı dillerin çözülmesine yardımcı olacaktır.

İlk okumalardan hemen sonrası için uygun, 2. ve 3. sınıf öğrencilerinin rahat ilerleyebileceği tatlı bir kitap "Muniba'nın Kelimeleri".

Bulutsu Yayınları

Baba & Oğul, E. O Plauen (Erich Ohser), Nisan 2023, 136 sayfa

Muniba'nın Kelimeleri, Gamze Karaca – Rumeysa Abiş, Nisan 2023, 48 sayfa