Yedi İklim Dergisi 381. Sayısı Yayınlandı

Yedi İklim Aralık sayısı "Sezai Karakoç'un Ufukları" adlı giriş yazısıyla açılıyor. Yazıda Üstadın çok yönlü oluşuyla ilgili dikkat çekici değerlendirmeler var. Bir örnek: "Şiir, edebiyat, sanat, düşünce, siyaset. Bütün bu alanlarda zihni sınırları yoklayıp durdu. Ama onun zihnini kesintisiz olarak işgal eden, son anına kadar meşgul eden problem, Müslümanların birliği meselesi oldu".

Dergi içeriği Hasan Aycın ustanın çizgisiyle açılıyor. Ali Haydar Haksal; Nuri Pakdil'in Otel Gören Defterler serisinden bir eser olan "Ateş Hattında Harf Müfrezeleri" kitabı üzerine ilginç ve doyurucu bir yazı yazmış. Bu bağlama "okuru eserin adıyla birlikte" yönlendirmesinden başlıyor. Bu durumun Pakdil ustayı "yansıtacağı ve tanımlayacağı"nı ifade ediyor.

Bu sayının şairleri; Sulhi Ceylan, Nurettin Durman, Abdullah Yalın Karadağ, Muhammed Cemal Ünal, Erkan Kara, Burhan Özdin, Yasemin Kapusuz, İmdat Akkoyun, Metin Kaplan, Ahmetrıza Ahmedi (çeviri), Fatiyona Bayraj (çeviri), Fatmanur Arslan, Serhat Ölçer, Halil İbrahim Karahan…

Bu sayının hikaye yazarları; Ali Haydar Haksal, Ahmet İşler, Mukadder Uçar Beyoğlu, Eren Buğdaycı, Refika Mert, Lokman Baybars.

Hayrettin Orhanoğlu Tanzimat Döneminde ve dönemi oluşturan "Şinasi, Ziya Paşa, Sadullah Paşa vb etkileyen" kendisi de dönemin psikolojisinden etkilenen Akif Paşa'nın "Adem Kasidesi"ni temel alarak, şiirsel özneyi inceleyen bir yazı kaleme almış.

İsmail Kıllıoğlu bu sayıya, esasen bir sempozyum bildirisi olan, "Akdeniz Uygarlıkları" adlı ilginç ve uzun ama ehli için önemli bir metinle katkı sunmuş.

Ali Celep önceki sayıdan devam eden "Sezai Karakoç'un Av Edebiyatı Şiiri Üzerine 2" yazısına devam etmiş. Üstadın şiirini bir tür anlama ve açımlama denemesi olan bu yazı eleştiri açısından da kıymetli bir yazı.

Araştırmacı yazar Yusuf Turan Günaydın bu sayıya "Mehmet Akif'in Hayatının Edirne Safahatına Dair" balıklı yazı ile katılmış. Bu yazıda Rizeli Taşçıoğlu Süleyman ile mektuplaşması işleniyor.

Osman Koca "Şarkın Hikayesi" başlıklı oylumlu dosyayı yazmaya devam ediyor. IV numaralı yazıda Bostan ve Gülistan işleniyor. Hikaye ve anlatı geleneği açısından önemli paylaşımlar içeren bu yazı ilgilisi için iyi ve güçlü bir yazı.

İsmail Demirel, Gönül Yonar ile "Türk Edebiyatında Fantastiğin Kökenleri" içerikli bir söyleşi gerçekleştirmiş.

Ethem Erdoğan, Arzu Özdemir'in "Kısa Devre" eseri üzerine, küçürek hikaye temelli bir yazı kaleme almış.

Mehmet Kurtoğlu, Akif İnan'ın, Yahya Kemal'in ölümü üzerine yazdığı, kitaplarına girmemiş bir şiirini anlatmış.

İbrahim Eryiğit, Ali Karaçalı'nın denemelerinden oluşan "Gün Karşı Tepeden" eseri üzerine değerlendirmelerde bulunmuş.

Zana Öngenç büyük âlim Farabi'yi anlatan bir yazı kaleme almış.

Zeynep Odabaş, Sümeyra Sarı, Yusuf Emir Çulha bu sayının deneme yazarları.

Okuma Notları 17'de Ethem Erdoğan şu üç kitaba değinmiş: Deli Cesareti-Hikaye / Esra Özdemir Demirci, Soneler – Şiir / Ali Günvar, Eskiden Buralar – Şiir / Eyyüp Akyüz

Zehra Çelebi Hatunoğlu, "Uçtun Yine Deli Gönül-Bir Asım Gültekin Kitabı" eseri üzerinden Asım Gültekin rahmetliyle ilgili bir yazı yazmış.

Yeni Okumalar / Değiniler bölümünde, Büşra Tektaş Ali Haydar Haksal'ın Evdeki Yabancı eseri üzerine; Fatih Memiş ise Ahmet Yalçınkaya'nın Gün Batarken Heybemde eseri üzerine; Şifanur Şahintepe de Sevgi Korkusuz'un Bir Adım Ötesi Gece kitabı üzerine; Yusuf Emir Çulha da Duran Boz'un Güzel Adamların Maraş'ı eserine yazmış.