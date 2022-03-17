Yedi İklim Dergisi 384. Sayısından Seçme Şiirler
Hayat bir muamma zaman rüzgârı
Esip nakışlıyor benden içeri.
Nurettin DURMAN
Durduk daha da duruyoruz aynı rengin kumaşında
Yerle göğün arasında İllallah diye
İnsan mümkününün orta yerinde
Seyfettin ÜNLÜ
İki dünyanın ikisi de aşk ve ölümle mümkün
Kuyu aynasında beliren suret aşktan çok ölümdür
Hüseyin ALEMDAR
Cennetin anahtarını tutuyor metaverse vaizler,
Sanal ibadet neden olmasın, çok gericisin
Sulhi CEYLAN
Ve Şehzadebaşı
Ona sonsuzluğa ayarlı bir sedir
Bize Diriliş muştusu
Münire Kevser BAŞ
Susarsam bil ki ölüyüm ölüysem diri
Ölüler konuşup durur derin hüzünlü
Ali Haydar HAKSAL
Yer ayağıma basmıyor yerçekimsiz
Fiillerim buğday zülüfüm gibi dolaşık
İshak ASLAN
Diri kalmış bir zafer duruyor karşımda
Henüz yenilmeden geri çekilen asker
Bekler siperde neden
Küçülmüş iyice geri çekilirken
Aykağan YÜCE
Şehirler bankerlerin satranç tahtası
Her tarafta azgın binalar, homurtulu araçlar
Ömer HATUNOĞLU
Binde birim efendim binde bir parça
Zerreciklerden ufak birden bakılsa
Hatice ÇAY
Allah'ım affet
Şiir okumaya daldık
Burada olmak böyle bir şey
Abdurrahman EKİNCİ
Seninle ben el ele versek ya
israili yıksak ya siyonizmi
önce evimizden başlasak ya
temizlemeye düşmanları
Muhammed Cemal ÜNAL
Yaşlanmak zamanı şimdi
Günler yavaş, yıllar hızlı
Burhan ÖZDİN
Onca aradım durdum
Küçük değilmiş dünya
Tek tanıdıkla karşılaşmadım
Kalbim kendime Müslüman
Hayrullah GÜRDAĞ
Hiç kimse yıkamıyor sesindeki kiri
Sisifos cezalı şairler cezalı
Sonra aşka kim gömlek yırtacak
Ben neredeyim kimbilir
Zeynep Seyyah AK
Ve ateşe atılsa yeniden
Sımsıkı sarsa her şeyi
Metin Kaplan
Yazar: Salih BORA - Yayın Tarihi: 17.03.2022 10:59 - Güncelleme Tarihi: 17.03.2022 11:06