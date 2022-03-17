Yedi İklim Dergisi 384. Sayısından Seçme Şiirler

Hayat bir muamma zaman rüzgârı

Esip nakışlıyor benden içeri.

Nurettin DURMAN

Durduk daha da duruyoruz aynı rengin kumaşında

Yerle göğün arasında İllallah diye

İnsan mümkününün orta yerinde

Seyfettin ÜNLÜ

İki dünyanın ikisi de aşk ve ölümle mümkün

Kuyu aynasında beliren suret aşktan çok ölümdür

Hüseyin ALEMDAR

Cennetin anahtarını tutuyor metaverse vaizler,

Sanal ibadet neden olmasın, çok gericisin

Sulhi CEYLAN

Ve Şehzadebaşı

Ona sonsuzluğa ayarlı bir sedir

Bize Diriliş muştusu

Münire Kevser BAŞ

Susarsam bil ki ölüyüm ölüysem diri

Ölüler konuşup durur derin hüzünlü

Ali Haydar HAKSAL

Yer ayağıma basmıyor yerçekimsiz

Fiillerim buğday zülüfüm gibi dolaşık

İshak ASLAN

Diri kalmış bir zafer duruyor karşımda

Henüz yenilmeden geri çekilen asker

Bekler siperde neden

Küçülmüş iyice geri çekilirken

Aykağan YÜCE

Şehirler bankerlerin satranç tahtası

Her tarafta azgın binalar, homurtulu araçlar

Ömer HATUNOĞLU

Binde birim efendim binde bir parça

Zerreciklerden ufak birden bakılsa

Hatice ÇAY

Allah'ım affet

Şiir okumaya daldık

Burada olmak böyle bir şey

Abdurrahman EKİNCİ

Seninle ben el ele versek ya

israili yıksak ya siyonizmi

önce evimizden başlasak ya

temizlemeye düşmanları

Muhammed Cemal ÜNAL

Yaşlanmak zamanı şimdi

Günler yavaş, yıllar hızlı

Burhan ÖZDİN

Onca aradım durdum

Küçük değilmiş dünya

Tek tanıdıkla karşılaşmadım

Kalbim kendime Müslüman

Hayrullah GÜRDAĞ

Hiç kimse yıkamıyor sesindeki kiri

Sisifos cezalı şairler cezalı

Sonra aşka kim gömlek yırtacak

Ben neredeyim kimbilir

Zeynep Seyyah AK

Ve ateşe atılsa yeniden

Sımsıkı sarsa her şeyi

Metin Kaplan