Yedi İklim Dergisi 396. Sayısından Seçmeler
kitabünnetice…insanın
ayaklarına takılan mukarnaslar
evvel bahar, çoğul endişeler okunur minarelerde
cananıma rabbim demiş olsam ne olurmuş
Ali GÜNVAR
ayakları tutulsun yalnızlığın
söz söze gönül gönüle bağlansın
Ali Haydar HAKSAL
ben suya indirilen her kayıkta
dul bırakılan bir cumhuriyetin
kursağında kalan son lokmayım
Burhan ÖZDİN
beni sen hakkaniyet gözet
yarına bırakma bugünün işini
affetme yetkili tek kişi olurum
çanakkale dışında vuruşan beni
Hayrullah GÜRDAĞ
sesimi bıraktım kendime dinlensin de fikrimin gülüne
bir nazire yakıştırsın diye
Nurettin DURMAN
Dünyayı çıkarsan benden ne eksilebilir
Belki ruhum kanar acıya bölünsem
İnsan hevayı ne kadar biriktirebilir.
Mehmet SERTPOLAT
bir kalbe masaj yapıyordu henüz kalbi durmamışken
şiddetli geçimsizlik diye başvurduğumuz doktor
Aykağan YÜCE
Kulpu yok ki şu dünyanın tutasın bir ucundan
O meşum vakit gelip dayanmadan kapıya
Y.Emre ALTINTAŞ
Çatılı fillere çatısız nesneler evreninde asgari ücretliyim
Bacalarım tütmüyor annesiz çocuklar gibi resimlerde
Yasemin KAPUSUZ
Çıkınına varışlar dolduran çıkmaz sokakta bir mecnun
Ötede aşıkların hüsnü cemaline sitayişler dizedursun
Mehmet Burak CANBAZ
maviliğini hatırlamayan yaşlı bir deniz
evde bıraktığın tüm sevinçler
Ayşe ALTINTAŞ
havayı taradım saçlarına hiçbir teli mikrop kapmadı
demek ki dedim oradayım hala
Volkan KALELİ
Ah kalbimin hangi cephesini çevirsem / orayı doğurtan bir ebe
Boynuma kıpırdamayayım diye neden bir kalp asılıyor anlamadım hala
Ahmet KARAPINAR
Yazar: Salih BORA - Yayın Tarihi: 14.03.2023 22:57 - Güncelleme Tarihi: 12.03.2023 23:01