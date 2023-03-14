Yedi İklim Dergisi 396. Sayısından Seçmeler, Dergi, Salih BORA

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Yedi İklim Dergisi 396. Sayısından Seçmeler

14.03.2023 22:57 - Salih BORA
Yedi İklim Dergisi 396. Sayısından Seçmeler

kitabünnetice…insanın

ayaklarına takılan mukarnaslar

evvel bahar, çoğul endişeler okunur minarelerde

cananıma rabbim demiş olsam ne olurmuş

Ali GÜNVAR

ayakları tutulsun yalnızlığın

söz söze gönül gönüle bağlansın

Ali Haydar HAKSAL

ben suya indirilen her kayıkta

dul bırakılan bir cumhuriyetin

kursağında kalan son lokmayım

Burhan ÖZDİN

beni sen hakkaniyet gözet

yarına bırakma bugünün işini

affetme yetkili tek kişi olurum

çanakkale dışında vuruşan beni

Hayrullah GÜRDAĞ

sesimi bıraktım kendime dinlensin de fikrimin gülüne

bir nazire yakıştırsın diye

Nurettin DURMAN

Dünyayı çıkarsan benden ne eksilebilir

Belki ruhum kanar acıya bölünsem

İnsan hevayı ne kadar biriktirebilir.

Mehmet SERTPOLAT

bir kalbe masaj yapıyordu henüz kalbi durmamışken

şiddetli geçimsizlik diye başvurduğumuz doktor

Aykağan YÜCE

Kulpu yok ki şu dünyanın tutasın bir ucundan

O meşum vakit gelip dayanmadan kapıya

Y.Emre ALTINTAŞ

Çatılı fillere çatısız nesneler evreninde asgari ücretliyim

Bacalarım tütmüyor annesiz çocuklar gibi resimlerde

Yasemin KAPUSUZ

Çıkınına varışlar dolduran çıkmaz sokakta bir mecnun

Ötede aşıkların hüsnü cemaline sitayişler dizedursun

Mehmet Burak CANBAZ

maviliğini hatırlamayan yaşlı bir deniz

evde bıraktığın tüm sevinçler

Ayşe ALTINTAŞ

havayı taradım saçlarına hiçbir teli mikrop kapmadı

demek ki dedim oradayım hala

Volkan KALELİ

Ah kalbimin hangi cephesini çevirsem / orayı doğurtan bir ebe

Boynuma kıpırdamayayım diye neden bir kalp asılıyor anlamadım hala

Ahmet KARAPINAR

Yazar: Salih BORA - Yayın Tarihi: 14.03.2023 22:57 - Güncelleme Tarihi: 12.03.2023 23:01
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Salih BORA

Yazar, Eleştirmen, Dergici

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