Yedi İklim Dergisi Haziran Şiirlerinden Seçmeler

Ben bir kusuru büyüttüm görsünler diye

Sen şakağına dayadığım silaha düşman bekledin

Yorgunluğun bundandı her gece, uyusan

Rüyalarında birden bire yürümeyi unutan çocuklar

Arkanda dipsiz dünya, içinde sargılı bir yol

Debelendinse de çıkamadın

Yoğrulduğun çamurdan

Bünyamin Ayvaz, Nöbette Epilepsi

Kültürlü bir yanı vardı oysa kedilerin

özenle koştururduk içimizdeki atı

kapı çalmadan girerdik örneğin kabristana

biraz dedikodu

biraz da şakayla

hem biz gelmedik mi ta asyadan

her şeyin tam da ortasına

Serdar Kacır, Jimnastik Düşünceler

İçindeki çocuğu öldürmekle

başlarmış bencilliğine insan

ve çağ, bu yangını büyüten

hep bir rüzgar gibidir burada

Erkan Kara, Bakmayı Unutma

Kaç defa öldüm ölüdeki yara iyileşmez artık

kaç defa öldürüldün kefenimi kaybettiler

senden ayrıldıktan sonra yalnızlıktan uyuyamadım

kimi sevdiysem ayrıldık

belli ki yaşlılık daha vakurmuş gençliğim havai

yılanın ağzındakine uzaklığım gibidir sabretmek

sabredince uykularımı ödünç verdiler bana

Abdullah Yalın Karadağ, Damar Yolu Veya Kuş Çizgisi

Sen nasıl öleceksin nasıl öleceğim ben

dağılan saçlar gibi dağılacak çevremiz

biz onunla ebedi dostlar olamadık neden

kapatma perdeleri ay ışığı misafir

güz güneşi, bahar yeli ve azrail misafir

Ömer Hatunoğlu, Açık Sır

W harfi gibi çifte kumruymuş

hayatla bir yastıkta kocayan ölüm

lam harfi ulanmış elife

kurdele çiçeği gibi el ele

Hayrullah Gürdağ, Emir Almak Günü

Bir kalbin var onu iyi sakla

Bak günler bir kefen gibi örtülmüş üstüne

Çıkamıyorsun bir mağaranın içinden

Gölgeler titreşiyor baktığın yerde

Mehmet Baş, Bütün Sözlerin Bittiği Yerdeyim

Hiç gitmedim kendimden uzağa

Nasılsa uzaktım en başında

Hicran bulandırdı gövdemi, teselliydi

Bir aferin defterimin ortasında

Yusuf Emir Çulha, Sessiz Yürüyüş

Ellerin diyorum ellerin

Göğü kucaklayacak kadar geniş

Yüksüz yüreğimi kurcalayacak kadar küçük ve narin

Narin olmalı beni öldürüşlerin

Adem Yalçın, Mezar Taşı Manşetleri

bütün köşesinde minimal yuvarlağın çok ilahlı repertuar

evcil putlar

ve yabanidir -kimine göre- eski ışıklar, oysa

çağ dışı, çağdaş, ötesinde çağın

ellerinin doyurduğu artık aç bıraktığı

bu lirik şarkı

Yahya Çerkez, Bir Doğu Masalının Daha Ölümü Oylandı

geçtim tabire bulanmış sınırlardan

hayra yorulmuş aynalardan geçtim

acı duyulan yerlerinden sevdim dünyayı

sevgim hep buruktu anlamadılar

Nazlıhan Durmuş, Yalvarış

Güvercin ölürse gölgesi de ölür

bundan kimsenin haberi olmaz

çünkü ölüm

gölgesi olmayan bir sessizliktir

M. Ali Özdoğan, Gölge

Yok başkası değil kendime bir kılçık

Bir aykırılık bulunca susadım biraz

Nurettin Durman, Unutma Beni

Susulmaz ki aşk dilinin zikridir bu

Ölüme değil dirime koşulur

Ali Haydar Haksal, Ya Hû