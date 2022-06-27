Yedi İklim Dergisi Haziran Şiirlerinden Seçmeler
Ben bir kusuru büyüttüm görsünler diye
Sen şakağına dayadığım silaha düşman bekledin
Yorgunluğun bundandı her gece, uyusan
Rüyalarında birden bire yürümeyi unutan çocuklar
Arkanda dipsiz dünya, içinde sargılı bir yol
Debelendinse de çıkamadın
Yoğrulduğun çamurdan
Bünyamin Ayvaz, Nöbette Epilepsi
Kültürlü bir yanı vardı oysa kedilerin
özenle koştururduk içimizdeki atı
kapı çalmadan girerdik örneğin kabristana
biraz dedikodu
biraz da şakayla
hem biz gelmedik mi ta asyadan
her şeyin tam da ortasına
Serdar Kacır, Jimnastik Düşünceler
İçindeki çocuğu öldürmekle
başlarmış bencilliğine insan
ve çağ, bu yangını büyüten
hep bir rüzgar gibidir burada
Erkan Kara, Bakmayı Unutma
Kaç defa öldüm ölüdeki yara iyileşmez artık
kaç defa öldürüldün kefenimi kaybettiler
senden ayrıldıktan sonra yalnızlıktan uyuyamadım
kimi sevdiysem ayrıldık
belli ki yaşlılık daha vakurmuş gençliğim havai
yılanın ağzındakine uzaklığım gibidir sabretmek
sabredince uykularımı ödünç verdiler bana
Abdullah Yalın Karadağ, Damar Yolu Veya Kuş Çizgisi
Sen nasıl öleceksin nasıl öleceğim ben
dağılan saçlar gibi dağılacak çevremiz
biz onunla ebedi dostlar olamadık neden
kapatma perdeleri ay ışığı misafir
güz güneşi, bahar yeli ve azrail misafir
Ömer Hatunoğlu, Açık Sır
W harfi gibi çifte kumruymuş
hayatla bir yastıkta kocayan ölüm
lam harfi ulanmış elife
kurdele çiçeği gibi el ele
Hayrullah Gürdağ, Emir Almak Günü
Bir kalbin var onu iyi sakla
Bak günler bir kefen gibi örtülmüş üstüne
Çıkamıyorsun bir mağaranın içinden
Gölgeler titreşiyor baktığın yerde
Mehmet Baş, Bütün Sözlerin Bittiği Yerdeyim
Hiç gitmedim kendimden uzağa
Nasılsa uzaktım en başında
Hicran bulandırdı gövdemi, teselliydi
Bir aferin defterimin ortasında
Yusuf Emir Çulha, Sessiz Yürüyüş
Ellerin diyorum ellerin
Göğü kucaklayacak kadar geniş
Yüksüz yüreğimi kurcalayacak kadar küçük ve narin
Narin olmalı beni öldürüşlerin
Adem Yalçın, Mezar Taşı Manşetleri
bütün köşesinde minimal yuvarlağın çok ilahlı repertuar
evcil putlar
ve yabanidir -kimine göre- eski ışıklar, oysa
çağ dışı, çağdaş, ötesinde çağın
ellerinin doyurduğu artık aç bıraktığı
bu lirik şarkı
Yahya Çerkez, Bir Doğu Masalının Daha Ölümü Oylandı
geçtim tabire bulanmış sınırlardan
hayra yorulmuş aynalardan geçtim
acı duyulan yerlerinden sevdim dünyayı
sevgim hep buruktu anlamadılar
Nazlıhan Durmuş, Yalvarış
Güvercin ölürse gölgesi de ölür
bundan kimsenin haberi olmaz
çünkü ölüm
gölgesi olmayan bir sessizliktir
M. Ali Özdoğan, Gölge
Yok başkası değil kendime bir kılçık
Bir aykırılık bulunca susadım biraz
Nurettin Durman, Unutma Beni
Susulmaz ki aşk dilinin zikridir bu
Ölüme değil dirime koşulur
Ali Haydar Haksal, Ya Hû
Yazar: Salih BORA - Yayın Tarihi: 27.06.2022 10:15 - Güncelleme Tarihi: 27.06.2022 10:20