Yedi İklim Şubat 2022 Sayısından Seçme Şiirler
Ne oluyor ki
Göz göze gelince aşk
Dedikleri / ne
Nihat Hayri AZAMAT
Alemin içinde dört dönüyor
Kuvveden fiile
Sanırsın ki sokaklarda bir evliya
Nurettin DURMAN
Kalbin ince vuruşu derinden
Dudaklar kuruyunca kalp kalbi öper
Ali Haydar HAKSAL
İşte evin; kül rengi bir fırtına
Yüzün; yalnızlığıma tanıklık eden ayna
Sulhi CEYLAN
Yaratılanı seven her can mümindir
kalplerinde merhamet ocağı tüter
Ömer HATUNOĞLU
Kimse yok koridorda, terk edilmiş bir yalnızlık
Eşinden boşanan kadın gibi duruyor
Koridorun ortasında
Aykağan YÜCE
Yalnızca yağmaktan usanan yağmur mu bilecek
Bitecek geceyi, başlayan günü
Bir şairin gözleri kapanınca
Dünyada görülecek az şey kalacak
Abdullah Yalın KARADAĞ
Taştan gönlüm şenlik yeridir
Unutmaya yemin ettiğim bir yenilgidir dünya
Ayşe ALTINTAŞ
Şimdi sen ağlama
Gel, gayya püskürmesin
Şair silsin yaşlarını
Yunus Berk ÜSTÜN
Herkes birbirinden yetinecek kadar eksik
Sudan geçirmek yetmiyor insanı
Bir damla gözyaşında sınanmak gerek
Burhan ÖZDİN
Ben susardım yalnızlık bana yetseydi
Üç tarafı denizle çevrili bir hırçınlıktan
Adnan SAYIM
Uyuyor tabut, uyuyor acı çekenler
Ve gözleri bir avlu kadar büyüyor yalnızlığın
Zeynep Seyyah AK
Karpuzdan bir gemiyi ıslıklamışım böğre böğre
Serhat ÖLÇER
Bir akşamüstü yorgunluğu dünya
Yevmiyesini alamamış biri gibi günün sonunda
Mehmet SERTPOLAT
Dünya salt bir akletme görür belki
Kalb ile olanından
Mustafa KUBUR
Tutulacak bir sözüm vardı oruca durdum
Abdülkadir AVCI
Yazar: Salih BORA - Yayın Tarihi: 08.03.2022 09:00 - Güncelleme Tarihi: 05.03.2022 22:39