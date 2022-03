Yedi İklim Şubat 2022 Sayısından Seçme Şiirler

Ne oluyor ki

Göz göze gelince aşk

Dedikleri / ne

Nihat Hayri AZAMAT

Alemin içinde dört dönüyor

Kuvveden fiile

Sanırsın ki sokaklarda bir evliya

Nurettin DURMAN

Kalbin ince vuruşu derinden

Dudaklar kuruyunca kalp kalbi öper

Ali Haydar HAKSAL

İşte evin; kül rengi bir fırtına

Yüzün; yalnızlığıma tanıklık eden ayna

Sulhi CEYLAN

Yaratılanı seven her can mümindir

kalplerinde merhamet ocağı tüter

Ömer HATUNOĞLU

Kimse yok koridorda, terk edilmiş bir yalnızlık

Eşinden boşanan kadın gibi duruyor

Koridorun ortasında

Aykağan YÜCE

Yalnızca yağmaktan usanan yağmur mu bilecek

Bitecek geceyi, başlayan günü

Bir şairin gözleri kapanınca

Dünyada görülecek az şey kalacak

Abdullah Yalın KARADAĞ

Taştan gönlüm şenlik yeridir

Unutmaya yemin ettiğim bir yenilgidir dünya

Ayşe ALTINTAŞ

Şimdi sen ağlama

Gel, gayya püskürmesin

Şair silsin yaşlarını

Yunus Berk ÜSTÜN

Herkes birbirinden yetinecek kadar eksik

Sudan geçirmek yetmiyor insanı

Bir damla gözyaşında sınanmak gerek

Burhan ÖZDİN

Ben susardım yalnızlık bana yetseydi

Üç tarafı denizle çevrili bir hırçınlıktan

Adnan SAYIM

Uyuyor tabut, uyuyor acı çekenler

Ve gözleri bir avlu kadar büyüyor yalnızlığın

Zeynep Seyyah AK

Karpuzdan bir gemiyi ıslıklamışım böğre böğre

Serhat ÖLÇER

Bir akşamüstü yorgunluğu dünya

Yevmiyesini alamamış biri gibi günün sonunda

Mehmet SERTPOLAT

Dünya salt bir akletme görür belki

Kalb ile olanından

Mustafa KUBUR

Tutulacak bir sözüm vardı oruca durdum

Abdülkadir AVCI