Yediiklim Dergisi 416. Sayısı Yayınlandı

Yedi İklim Dergisi 416. Sayısıyla okurun karşısına çıktı. Bu sayının selamlaması "Harflerin İşaret Ettiği" başlıklı deneme. Bu denemede kısaca geçtiğimiz ay gündeme gelen Türk Cumhuriyetleri arasında alfabe birliği haberleri üzerine "Harflerin bir medeniyetin ufku" olduğu ön yüklemesi ile yazılmış. Mutlaka okunması gereken önemli bir yazı.

Dergi Mustafa Cemil Efe'nin Hüsnü Hattı ile açılıyor. İsmail Kıllıoğlu'nun güçlü yazılarını sürdürdüğünü görüyoruz. Bu sayıda "Sanatın Konumu 2" başlıklı yazısı var.

Arif Ay'ın "Sezai Karakoç'un Çayı" başlıklı şiiriyle de şiirler başlıyor. Hüseyin Atlansoy'un 1991 yılında Bürde Dergisi için yazdığı, derginin kapanmasıyla yayımlanamayan "Metafora Ulaşmak" yazısı Yedi İklim'in Kasım sayısına alınmış. İlginç olan Necat Çavuş'un bu yazıyı 31 sene arşivinde saklamış olması. Bu yazıdan mutlaka alıntı yapılmalı. Buyurunuz: "Şiiri sadece şiir için kurarak yapı sorununu öncelikle hallederek önce geniş, daha sonra sade ve derinliğe sahip söze ulaşmak…"

Alim Kahraman da Günlük yazılarıyla bu sayıda. 08.05.1988 günü için yazılan günlük önemli. Milli Eğitim Bakanı Hasan Celal Güzel'in bir kitap-okuma projesi için yapılan bir toplantıda olanlar anlatılıyor. Mesele ne kadar güncel değil mi?

Ali Haydar Haksal "Halide Edip, Modernleşme ve Suriye ll" adlı, Ali Ekrem Bolayır'ın hatıralarından ve H. Edip'in Mor Salkımlı Ev kitabından alıntılarla zenginleştirdiği önemli bir yazısı var.

"Hacdan Görüntü ve Esintiler" başlıklı yazısıyla Mehmet Kahraman da Yedi İklim'de. Bu yazıda özellikle merhamet kavramı üzerinde duruluyor.

Bu sayıda ayrıca Osman Koca, İlker Kısa, Metin Kaplan, Mesut Çağap, Adem Polat, Mukadder Uçar Beyoğlu, Bilal Kemikli, Erkan Kara, Eren Buğdaycı gibi isimler var. Dergide elbette başka isimler yazılar şiirler ve kitap değerlendirmeleri de var. En önemlisi de Mehmet Sümer dosyası ve bu dosya önemli… Dergi dolu dolu bir sayı olmuş. Emeği geçenler sağ olsun.