Yelkensiz Dergisi 25-30. Sayıları Yayımlandı
Yelkensiz şiir dergisinin yeni sayısı yayımlandı.
Yayına Hazırlayan: Furkan Çirkin
Şairlerle Kendi Kendine Röportaj:
Anıl Cihan / Erol Özyiğit / Mutlu Merve Başkaya / Furkan Çirkin / Naile Dire / Umut Göksal / Çağın Özbilgi / Ahmet Gece / Sinan Onur Bayram / Kevser Eke / Dolunay Aker / Volkan Hacıoğlu / Murat Tenetoğlu / Yiğit Kerim Arslan / Ayfer Karakaş / Hüseyin Sönmez / Mahmut Aksoy / Tuğçe H. Yıldırım / Yunus Emre Suci / Süleyman Berç Hacil / Nilgün Emre / Fahri Küçük / Yalım Aydın / Ferhat Nitin / Deniz Göktepe / İsa Özdemir / Yener Çetin / M. Furkan Gülnar / Elçin Sevgi Suçin / Lokman Kurucu / Ali Özgür İstemi / Efnan Ezenel / Hüseyin Kaptanoğlu / Onur Sakarya / Devrim Horlu
Şiirler:
adem'i yarat / yarayı kanat / ölüme taktılar kırık kanat / yaram eder mi kırk karat - Kadir Tepe
Sözünden Dönmezsin Değil mi? - Seda Suna Uçakan
Yalnızlığın Konçertosu - Ferhat Nitin
Haikular - Deniz Göktepe
Âşık Bir Kelime - Yasin Uysal
Ellerimde Binlerce - Esra Koyuncu
Geceye Kürtaj - Rıdvan Yıldız
Doğuş - Levent Karataş
Pastoral - A. Levent Alpüren
s ü r r e a l e p i z o t - Bahtiyar Kaymak
Yağmura Sesler - K. Çağlar Aksu
Aşağı Eylem Muhsin Diğerleri - Hüseyin Kaptanoğlu
Yol Hazırlığı - Rahmi Emeç
Çeviri Şiir:
To Asra (Asra'ya) - Samuel Taylor Coleridge (Çev.: Volkan Hacıoğlu)
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 12.12.2021 09:00 - Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 12:10
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