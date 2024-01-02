Yelkensiz Şiir Dergisi 35. Sayısı Çıktı
Yelkensiz Şiir Dergisinin 35. Sayısı Yayımlandı
Hazırlayan:
Furkan Çirkin
Şiirler:
K. Çağlar Aksu, Umut Göksal, Mahmut Aksoy, Elif Burcu Özkan, Figen Şentürk, Çağın Özbilgi, Onur Sakarya, Osman Tuğlu, Abdüsselam Gidici, Ahmet Şerif Doğan, AbdullahDemirkubuz, Muhammet Çelik, Zabit Karaköse Gazi Taş, Ahmet Şerif Doğan, Uğur Zehir,Ersin Erday, Bilgehan Tuğrul, Erkan Kenan Durmaz, Mirza Şahin, Yasin Mert Özçelik, Gözen Esmer, Fatih Selvi, Yunus Emre Oğuz, Çağlar Gülcan, Uluay Koçak Güvener, Ece Budak, Küsüratsız Pi (Suat Gürbüz), Hasan Ulaş, Yiğit Ergün, Ahmet Ali Uzun, M. Kağan Will Şahinoğlu
Ping-Pong Masası:
Hüseyin Serhat Arıkan – Bahaddin Tuncer,Ebru Özden - Yiğit Kerim Arslan,Ferhat Nitin – Alihan Çetiner
Kendi Kendine Söyleşi:Fuat Eren, Eray Sarıçam, Oğuzhan Kayacan
Kitap İnceleme-Tanıtım:Esra'rengiz Şeyler-Esra Dökmen (Gülsüm Işıldar) Böceklenme - Hüseyin Peker
Çeviri Şiirler:
Yoko Ono (Çev. Furkan Çirkin),Rainer Maria Rilke (Çev. Osman Tuğlu),Mutallip Saydulla (Çev. Esra Emet),Ilya Kaminsky (Çev. Selahattin Özpalabıyıklar),Filistin Şiirleri (Çev. Mehmet Hakkı Suçin):Mahmud Derviş, Semih El-Kasım, Necvan Derviş, Murîd Bergûsi, Fedva Tukan
https://www.kitapyurdu.com/kitap/yelkensiz-35/669426.html&filter_name=yelkensiz
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 02.01.2024 08:00 - Güncelleme Tarihi: 02.01.2024 00:59