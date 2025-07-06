Yelkensiz Şiir Dergisinin 37. ve 38. Sayıları Çıktı

Yelkensiz Şiir Dergisi'nin 37. ve 38. sayıları çıktı. Dergi, Danimarkalı şair Niels Hav ile yapılan bir söyleşi ve Niels Hav'ın çeviri şiirleriyle başlıyor. Dergide Niels Hav şöyle diyor: "Kabul ediyorum, askeri tankların etrafta dolandığı, insan bedenlerin ağaçlardan sarktığı, kanların akıtıldığı günümüzde alaya pek de gerek yok. Gerçekler zaten yeterince alaylı. Yalnızca bizim gezegenimizde, dünyamızda 8 milyar insan yaşamakta, ve eğer gerçekten istersek, hepimiz için yeterince makbul bir hayat çizebiliriz. Ama biz bunu yapmıyoruz."

Dergi, Kendi Kendine Söyleşi bölümlerinde önemli isimlere, Nihat Özdal ve Ömer Alkan'a yer veriyor. Nihat Özdal, " Kendine ait olman, senin en büyük mülkün." derken, Ömer Alkan, "Başlangıçta sadece kendimi ifade etmek istemiştim..." diyerek söze başlıyor. Bu sayının Ping-Pong Masası bölümlerinde ise Hüseyin Sönmez ile M. Furkan Gülnar ve Gazanfer Eryüksel ile Kaan Eminoğlu paslaşıyor. Önemli soruların ve hatta rahatsız edici tartışmaların gündeme geldiği masalarda, yer yer tamamen kişisel alanlara giriliyor.

Çağdaş Türk şiirinin deneyimli isimlerinin ve şiirlerini ilk kez yayımlayanlar da dahil olmak üzere genç şairlerin şiirlerinin birlikte okunabildiği sayılarda, Amerika ve Avrupa'dan çağdaş şiirlerin çevirileri de yer alıyor.

Derginin içeriği şu şekilde:

2025 / Yıl: 12 / Sayı: 37-38

Hazırlayan: Furkan Çirkin

Şiirler: Ahmet Şerif Doğan, Emre Gürkan Kanmaz, K. Çağlar Aksu, Eyüp Erhun Köse, Ahmet Ali Uzun, Yiğit Barut, Elif Altıntaş, Furkan Cesur, Gökşen Bozkoyunlu, Kaan Ramazan Çakalı, Gazanfer Eryüksel İsmail Mert Düzel, Ediz Servan Erdinç, Mücahit Aygören, Müjgan Eminoğlu, Hasan Ulaş, Erhan Saygın, Hızır İrfan Önder, Erkan Kenan Durmaz, Ersin Erday, Can Taşan, Manolya Yılmaz (37). Aydın Akyüz, Mehmet Tektemur, Murat Halıcı, Hasan Ulaş, Mirza Şahin, Uğur Ünen, Hızır İrfan Önder, Rıdvan Yıldız, Bedriye Korkankorkmaz, Ahmet Yılmaz Tuncer, Kazım Gök, Berk Kaan Önal, Ahmet Ayberk Aykul, Mert Bayram, Volkan Hacıoğlu, Denizcan Karapınar, Hasan Çelikkol, Samet Civan, Rıdvan Şahin, Şaziment Küskü, Musa Keskin, Ayşenur Temel, Ahmet Şerif Doğan, Ahmet Ali Uzun (38).

Ping-Pong Masası: Hüseyin Sönmez & M. Furkan Gülnar (37), Gazanfer Eryüksel & Kaan Eminoğlu (38)

Kendi Kendine Söyleşi: Nihat Özdal (37), Ömer Alkan (38)

Niels Hav ile Söyleşi: Mohamed Said Raihani (Çev. Yonca Bakır)

Poet Death Note V/Şair Ölüm Defteri V: Vladimir Mayakovski

Çeviri Şiirler: Niels Hav (Çev. Hüseyin Duygu, Yüksel Işık), Octavio Quintanilla (Çev. Aycan Gürlüyer) (37), Ivan Pozzoni (Çev. Ayten Mutlu, Furkan Çirkin) (38)