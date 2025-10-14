Yelkensiz Şiir Dergisinin 39-40-41. Sayısı Yayımlandı

2013'ten bu yana 12 yıldır yayımlanmakta olan Yelkensiz'in yeni sayısı, bugüne kadarki en hacimli içeriğiyle 39., 40. ve 41. sayıları içeriyor. Derginin "Kendi Kendine Söyleşi" bölümüne misafir olan şair Bahtiyar Kaymak, kendi şiir sürecini; devrime/devrimlere, kapitalist eleştiriye, Gazze'ye, insanla ilgili en temel felsefi sorgulamalara bağlayarak anlatıyor. Bu bölümde Kaymak, "kendi" kendine kapkalın puntolarla "hayatta kalmak yıkıcıdır" diyor. Derginin "Ping-Pong Masası" bölümünde Bilgehan Tuğrul, Zeynep Arkan'la paslaşıyor. "Ahlat Ağacı"ndan "Put Şeylere"... "Aşk"tan "Postmodernizm"e... Şiir haricinde, şiire rağmen, şiir için, birçok konuda paslaşan Tuğrul ve Arkan, kendi poetikalarını da dolaylı yoldan masaya döküyorlar. Derginin "Kitapsızlar" bölümünde, "Masumiyet Ölüyor" şiiriyle 2006 doğumlu Ekin Gerin yer alıyor.

Bu sayıda Taha İhsan, Naile Dire'nin şiirini feminist perspektiften inceliyor. İhsan bu yazısında, "kadın kimliğinin ataerkil söylem tarafından nasıl inşa edildiğini açığa çıkaran ve bu kimliği yıkarak yeniden kuran güçlü bir feminist şiir örneği" olarak gördüğü şairin "buzun suya dönerken çıtırtısı adım" başlıklı şiirini ayrıntılı bir şekilde ele alıyor. Kemal Tekin, "Akça Kız, Kara Derviş, Zakkum ve Ilgın" şiir kitabını inceliyor. Tekin, özellikle Attila İlhan'ın kitaplarının sonlarında yapmış olduğu açıklamalardan ve diğer birçok inceleme geleneğinden hareketle, uzun bir şiir kitabı açıklaması sunuyor. Eyüp Erhun Köse ise "Türk Şiirinde Erotizmin İzlerini", Karacaoğlan'dan Attila İlhan'a, Arkadaş Z. Özger'den Küçük İskender'e, Ayten Mutlu'dan Furkan Çirkin'e, geleneksel halk edebiyatından Servet-i Fünun'a ve oradan da günümüzün en taze şiirlerine kadar geniş bir perspektiften ele alıyor.

Derginin bu sayısında Faruk Bal, Güler Kalem ile "Moloz Bebekler Taş Cesetler" kitabı üzerine söyleşiyor. Daha önceki sayılarda Nesimi, Vladimir Mayakovski, Zafer Ekin Karabay, İlhami Çiçek ve Kaan İnce gibi şairlerin intiharlarına ve ölümlerine odaklanan "Poet Death Note/Şair Ölüm Defteri"nin bu sayıdaki odaklandığı isim Osamu Dazai. Derginin çeviri şiirler bölümünde Romanya'dan Gabriela Marin'in İngilizce şiirlerinden birinin tercümesi okura sunulurken Portekiz'den de Mário Tiago Paixão'nun şiirlerini Yelkensiz için Bengi de Sá Matos Paixão Portekizceden Türkçeye aktarıyor.

Dergide şiirleriyle yer alan şairler ise şöyle: Abdulkadir Laloğlu, Ahmet Şerif Doğan, Ahmet Yılmaz Tuncer, Arif Şahin, B. Kenan Kocatürk, Batuhan Kolburan, Bedriye Korkankorkmaz, Bilge Elik, Canan Örs, Caner Şahin, Çınar Ekiz, Denizcan Karapınar, Ece Budak, Ekin Gerin, Elif Altıntaş, Erkan Kenan Durmaz, Eyüp Erhun Köse, Fatih Yılmaz, Fatma Gülâra Işık Tuğcu, Fikret Yazıcıoğlu, Furkan Eren Ekici, Gülsüm Işıldar, Halil İbrahim Ünlü, Hamza Akyıldız, Hasan Çelikkol, Hatike Şengül, Hızır İrfan Önder, İbrahim Ilgar, İlker Sedat Dikeç, İsmail Mert Düzel, K. Çağlar Aksu, Meryem Ağar, Mücahit Aygören, Murat Halıcı, Osman Akçay, Poyraz Özbey, Rıdvan Şahin, Rıdvan Yıldız, Şaziment Küskü Yazıcıoğlu, Senem Gökel, Serhat İlhan, Toprak Şems Tezcan, Uğur Ünen, Yusuf Ferhat.

Yelkensiz'in 39-40-41. sayısı şu anda DergiKapinda.com adresi üzerinden edinilip okunabilir:

https://www.dergikapinda.com/kategori/yelkensiz