Yeni Kitap Söyleşisi: Gurbet Lüy

Yazım süreciniz nasıl? Hemen hemen her yazarın belli başlı bazı uygulamaları var. Örneğin Hemingway her sabah 500 kelime yazması, Balzac'ın günlük 50 bardak kahve içmesi, Milton'un kör olduktan sonra her sabah yardımcısının ona İncil'den pasajlar okuması ve ardından bu pasajlardaki imgeleri zihnindeki yansımalardan hareketle yazması gibi. Sizin de böyle bir rutininiz var mı?

En zorlandığım konulardan bir tanesi yazma konusunda bir rutin oluşturmak oldu maalesef. Her gün masa başına geçmek pek mümkün değil benim için. Ama geçeceğim zaman da masamı derler toplarım. Kendime güzel bir kahve hazırlarım. Belki yanına bir dilim de tatlı. Etrafın sessiz ve sakin olmasını sağlarım. Genelde çocuklar evde yokken ya da onlar uyduktan sonra yazarım o yüzden. Sonra masa başına geçer yapmam gerekenleri yaparım. Eğer bir metin üzerinde çalışıyorsam ona bakar herhangi bir metnim yoksa da okuduklarımla ilgili yazılar yazar, notlar alır araştırmalar yaparım.

Sizin için yazmak hayal kırıklığının dışa vurumu mudur yoksa hayal kurmanın en güzel yolu mudur? Nedir yazmak size göre?

Kesinlikle hayal kurmanın en güzel yolu. Hatta benim için yazmak içimdeki çocuğu tekrar büyütmek gibi. Çocukken yapmak isteyip yapamadıklarımı karakterlerime yaptırmak, kurduğum ama gerçekleşmemiş hayallerimi karakterlerimin yaşamında gerçekleştirmek, bazen içindeki çocuğun sırtını sıvazlamak, bazen de ona hayat dersi vermek. Sanırım bu yüzden çocuk edebiyatı alanında yazıyorum. Ve çok seviyorum.

Ben yazar olmalıyım dediğiniz anı hatırlıyor musunuz? Neydi yazmalıyım dediğiniz ilk olay yahut durum? Sizi özellikle teşvik eden biri oldu mu?

Aslında yazar olmak gibi bir düşüncem yoktu. Daha doğrusu bunu yapabileceğimi hiç düşünmemiştim. Ben kendisiyle savaşan insanlardan biriyim. Güzel şeyleri pek kendime yakıştıramam. Yapamayacağımı düşünürüm. Okuma yazmayı öğrendiğimden beri okuyor ve yazıyorum. Uzun bir süre akademik yazılar kaleme alıp, kimseye okutmayacağım notlar tutup, kendimce yazdıklarımı kendime sakladım. Sonra bir gün Tuğba Coşkuner'in yazarlık dersine katıldım. Amacım oradaki kitap önerilerini öğrenmek ve okuma yolculuğumda bana eşlik etmelerini sağlamaktı. Ancak o süreç bana yazabileceğimi gösterdi. İlk kitabım çıkana kadar buna inanmadım. Hatta ilk okur yorumları gelene kadar kendime bir şeyler yazmış olmayı ve bunun matbu bir eser hâline gelmiş olmasını yakıştıramadım. Sonrasında ise yakınlarda çıkacak olan dokuzuncu kitabımın yolunu gözlemeye varacak kadar değişti işler.

Yazar olmak isteyenler genellikle kendilerine bir usta seçip onun önerilerini kılavuz bilir. Bu işe gönül verenlere siz neler tavsiye edersiniz?

Usta çırak ilişkisini çok kıymetli buluyorum. Ancak çağımızda bu durum olmadan da ilerleyebilmek mümkün. Okuyarak, gözlemleyerek, öğrenerek ve gerçekten isteyerek yolda ilerlenebilir. Bir yerde yine size yol gösterecek birilerine mutlaka ihtiyaç duyarsınız. En başta olmasa da ilerleyen zamanlarda. O yüzden tarzınızın yakın olduğu, alanında iyi biriyle yolunuzun kesişmesi (sizin bunu sağlamanız) işinizi kolaylaştırır. Eğer hiç kimse yoksa dergiler bu konuda size yol gösterebilir. Reddedildikçe daha iyisini yapmaya çalışırsınız. Şanslıysanız nerede eksiğiniz olduğunu söylerler siz de ona göre yol alırsınız. Yazmakla uğraşan bir arkadaş grubu şahane bir seçenek. Bizim vardı. Haftada bir metin yazıp birbirimizin metinlerini eleştiriyorduk. Bu konuda atölye seçenekleri de oldukça fazla. İllaki bir yönderiniz olmasa da kendi başınıza bu tür seçeneklerle yol alabilirsiniz.

Yazmasa çıldıracak yazarlardan mısınız; yazmasanız ne yapardınız ya da yazmadığınız vakitlerde neler yapıyorsunuz?

Yazmasam çıldırmazdım. Yazmak bir tutku ama olmayınca çıldıracak kadar değil. Ben aynı şeyi okumak için söyleyebilirim ama. Yazmasam olabilir ama okumazsam olmaz. Yazmadığım vakitlerde hep okuyorum. Hatta bazen yazacağım vakitlerde de okuyup dosyalarımı geç teslim ediyorum. Bazen öyle bir açlık oluyor ki tek cümle yazmadan günlerce okuyorum.

Kendinize en yakın bulduğunuz roman kahramanı, bir şiir yahut bir mısra var mıdır?

Şiir konusunda cahilim maalesef. Sürekli bu konudaki açığımı kapatayım diye düşünüyorum ama düşüncede kalıyor. Pek çaba gösterebildiğim söylenemez. Kitapları ve okumayı seven tüm kahramanları kendime yakın hissederim. Okurken onların yaşadığı her şeyi yaşıyormuşum gibi gelir. Mesela son zamanlarda okuduğum Körleşme kitabındaki Profesör Kien beni çok cezbetti. İnanılmaz bir yakınlık duydum.

Çocuk edebiyatını sahasında yaşanılan güçlükler nelerdir sizce?

Çocuk edebiyatının yetişkin edebiyatına geçiş basamağı olarak görülmesi bunlardan bir tanesi. Çocuk edebiyatı yazıyorsanız büyüyünce ya da biraz daha ustalaşınca yetişkin edebiyatı yazacaksınız şeklinde düşünülüyor. Bir diğeri histerik okurlar sebebiyle kaleminizin rahat olmaması. Bir çocuk edebiyatı eseri yazarken zaten kaleminiz çok rahat değildir. Uymanız gereken kurallar dikkat etmeniz gereken noktalar vardır. Bir sınırlandırma söz konusu. Ancak histerik okurlar o sınırların da içinde tekrar farklı sınırlar koymanızı isteyebiliyor. Çocuk evden kaçmasın, argo konuşmasın, anne babasına öf bile demesin, tüm ödevlerini eksiksiz yapsın, okula giderken ilk seslenişte uyansın vb. bir edebiyat eseri gerçek hayattan yansımalar taşır, taşımalıdır. Çocuk edebiyatı olması bu durumu değiştirmez. Gerçek hayatta size asilik yapan bir çocuğunuz varsa kitapta bunun geçmesinden rahatsız olmamanız gerekir. Hiçbir yazar metninde hırsızlığı, asiliği, cinayeti övmez zaten. Övüyorsa da uzak durun. Övmeyenleri de bazı durumları kullanıyor diye eleştirmeyin. (kamu spotu)

Bir diğer sorun çok fazla metin olması. Yayınevlerine yüzlerce dosya gidiyor. Ancak onların da basım durumları ortada. Her dosyayı basamayacakları gibi her dosyaya dönüş de yapamıyorlar. Fiyatların artması bunda farklı bir etken tabii. Bazen sırf metnimiz basılsın da gerisi önemli değil düşüncesine kapılıp nitelikten uzaklaşabiliyoruz. Buna dikkat etmek lazım.

Çocuk kitabı yazarı olarak bu sahada yazmak kadar yayın süreci, resmedilmesi, yazı karakteri gibi teknik meseller de yetişkin kitaplarından farklı detaylar gerektiriyor. Bu konuda çocuk edebiyatında bir kitabın basım sürecini biraz anlatır mısınız?

Yazar metnini yazar ve yayınevine gönderir. Yayınevi dosyayı kabul ederse bir editör atar ve yazarla birlikte çalışmaya başlarlar. Editör metni okuyup yazara çeşitli revizeler verir. Yazar bu revizelerden uygun gördüklerini metninde düzeltir. (Özellikle yeni yazmaya başlamışsanız tüm revizeleri işlemenizi tavsiye ederim) editör tekrar inceler. Gerekli görürse tekrar revize verir. Bazen aynı metin üzerinde onlarca kez çalışmanız gerekebilir. Ancak bunların hepsi ortaya nitelikli bir iş çıksın diyedir. Yoksa hiçbir editörün yazarla bir alıp veremediği yoktur. (Aynı zamanda editörlük yapan yazarın gizli mesajları bunlar) Bu süreçte gerekliyse çizim dosyası hazırlanır. Çizere tarifler gönderilir ve süreç başlar. Hem çizimler hem metin tamamlandıktan sonra imla durumu gözden geçirilir ve tasarımcıya gönderilir. Tasarımcı kitabın tasarımını hazırladıktan sonra onaya sunar. Onaylanırsa baskıya gider. Sonra da okuyucuyla buluşur. Hayırlı olsun.

Yazar dosyayı yayınevine gönderdi ama kabul edilmedi. O zaman süreç başa döner. Tekrar başka yayınevine gönderip şansını deneyebilir. Metni üzerinde çalışıp aynı yayınevine iyileştirilmiş metnini gönderebilir. Ya da başka metin yazıp göndererek şansını deneyebilir.

Eğitimci bir yazar olarak çocuk kitaplarını seçerken aileler için kriterler neler olmalı?

İçerik konusunda kesinlikle fikir sahibi olmalarını tavsiye ederim. çocuğum kitap okuyor nasıl olsa deyip içeriğinden haberdar olmadığımızda hiç karşılaşmak istemediğimiz durumlar ortaya çıkabiliyor. Okulda çok görüyorum bunu maalesef. Güvendikleri kişilerin önerilerinden yola çıkabilirler. En önemli kriter bu bence. Ne okuduklarını bilmek zorundayız.

Cevaplarınız için teşekkür ederim.