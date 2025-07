Yeni Kitap Söyleşisi: Veysel Altuntaş

Yazım süreciniz nasıl? Hemen hemen her yazarın belli başlı bazı uygulamaları var. Örneğin Hemingway her sabah 500 kelime yazması, Balzac'ın günlük 50 bardak kahve içmesi, Milton'un kör olduktan sonra her sabah yardımcısının ona İncil'den pasajlar okuması ve ardından bu pasajlardaki imgeleri zihnindeki yansımalardan hareketle yazması gibi. Sizin de böyle bir rutininiz var mı?

Yazıyla meşgul olan herkes bilir: Bu uğraş, bir şeylerden vazgeçmeyi gerektirir. Kimi zaman uykudan, kimi zaman ailenizle geçireceğiniz saatlerden ya da dost meclislerinde dökülen kelimelerden. Yazmak, kendine bir alan açmak ister; o alanın içinde de sessizlik, yalnızlık ve sabır bulunur.

Tecrübeli kalemler, yazmanın sürekliliğinden bahseder sıkça. Her gün belirli bir kelimeye ulaşmanın, zihni diri tuttuğunu söylerler. Elbette, bu düşüncenin doğruluğunu inkâr edemem. Fakat bu söylenirken hayatın başka bir yüzü de belirir gözümde. Geçim derdiyle, hayatın mecburiyetleriyle yoğrulan bir insanın yazmak için bir düzen kurması, hatta kimi zaman sadece bir şeyler okuyacak vakti bulması bile başlı başına bir mesele hâline gelir.

Bir zamanlar dostlarla konuşurken şöyle demiştik: "Sanat aslında burjuva içindir." Burada burjuva kelimesiyle bir sınıfı değil, belli bir ekonomik ferahlığı kastetmiştik. Çünkü insan ancak temel ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra kendine ait zaman yaratabiliyor. Yazmak için gerekli olan o içe dönüş, çoğu zaman maddi kaygıların gölgesinde kalabiliyor.

Yine de tüm bunlara rağmen, yazmaya bir şekilde devam edebilenler... İşte belki de yazarlık dediğimiz şeyin gizi onlardadır. Zira şartlar ne olursa olsun, kelimeye tutunabilen, satırların içinde bir hayat kurabilen kişi, yazıya sadakat göstermeyi başarmıştır.

Belki de her yazarın içinde sessiz bir özlem vardır: Günün bir vaktini yalnızca yazıya ve okumaya ayırabilmek… Bunu yaparken de hayatın kıymetli taraflarını feda etmemek. Bu satırlarla ben de kendi özlemimi/hayalimi açığa vurmuş oluyorum, farkındayım.

Sizin için yazmak hayal kırıklığının dışa vurumu mudur yoksa hayal kurmanın en güzel yolu mudur? Nedir yazmak size göre?

Hayal kırıklıklarım olmasaydı, yazma ısrarım da olmazdı. Ve eğer hayal kurmanın o eşsiz güzelliğini fark etmeseydim, belki de kalemi elimde tutmak için bir sebebim kalmazdı.

Yazmak, bana göre hayatın kendisiyle yarışan bir şey.

İnişli çıkışlı.

Kimi zaman zorlayıcı, kimi zaman büyüleyici.

Acımasız olduğu kadar merhametli.

Keskin ama bir o kadar da yumuşak.

Tıpkı yaşamak gibi.

Ben yazar olmalıyım dediğiniz anı hatırlıyor musunuz? Neydi yazmalıyım dediğiniz ilk olay yahut durum? Sizi özellikle teşvik eden biri oldu mu?

Bu anlamda kendimi hep çok şanslı hissetmişimdir. Çünkü bazen bir dost, insanın içinde saklı kalan güzelliklerin filizlenmesine vesile olabilir.

Lise yıllarına döndüğümde annemin duasını hatırlıyorum. Her sabah beni okul yoluna uğurlarken "Allah seni iyi insanlarla karşılaştırsın yavrum." derdi.

Şimdi geriye dönüp baktığımda o duanın kabul olduğunu tüm kalbimle hissediyorum.

Yazmanın büyüsüne de tam bu yıllarda kapıldım sanırım. Ama bizim hayalimiz yazar olarak anılmaktan ziyade, yazdıklarımızı iki kapak arasında görebilmenin heyecanıydı.

Zamanla şunu daha iyi kavradım: Yazarken yalnızca kelimelerin gücüne odaklanmak, dış dünyanın sesini susturup metnin içinde kaybolabilmek; yazının en saf, en dürüst hâli.

Bunu bugün, geriye bakarak söylüyorum. Çünkü o zamanlar için yazmak, bu denli katmanlı bir farkındalık taşımıyordu belki.

Yazmak zaten başlı başına bir teşvikti benim için.

Ne başka bir ödül bekliyordum ne de bir yankı. Kalemin ucundan dökülen her cümle yeterince anlamlıydı o yıllarda. Ve tabii acılar vardı. O yaşların kendine göre büyük acıları…

Ama şimdi biliyorum ki, o saf niyetin içindeki güç, insanın yazıya sadakatini besleyen en temel şeymiş. Özellikle yazılarımızın takip ettiğimiz dergilerde yayımlanmasıyla yaşadığım o tarifsiz sevinç, yazma arzumun hiç azalmamasına vesile oldu.

Sanırım yazmaya olan bağlılığımı en çok da o ilk heyecanlar besledi.

Yazar olmak isteyenler genellikle kendilerine bir usta seçip onun önerilerini kılavuz bilir. Bu işe gönül verenlere siz neler tavsiye edersiniz?

Usta yazarların önerilerini dikkate almak, bence yazma yolculuğuna çıkan herkes için kıymetli bir rehberlik imkânı sunar. Daha önce o patikaları arşınlamış, iyi niyetle deneyimlerini paylaşan kalemlerden öğrenmek; yalnızca yolumuzu aydınlatmakla kalmaz, aynı zamanda içimizdeki yazarlık nüvesini daha erken fark etmemizi de sağlayabilir. Bu tür bir öğrenme, belki de yükümüzün bir kısmını hafifletir, bizi kendimize biraz daha yaklaştırır.

Tavsiye hususunda ise şunu söylemek isterim:

Yazmak, nerede ve ne zaman gerçekleşirse gerçekleşsin, başlı başına anlamlı bir iştir. Yayımlanıp yayımlanmaması bu anlamı eksiltmez. Ama yazan kişinin, kendi metninin değerine inanması gerekir önce.

Eğer yazdıkları kendisine bile dokunmuyorsa başkalarına ne söyleyebilir ki?

Burada kastettiğim, metnin doğrudan bir fayda sağlaması değil, hayır. Daha içsel, daha derin bir şeyden söz ediyorum.

Bu yazı benim zihnime, gönlüme, ruhuma değiyor mu? Bunu yazarken ben gerçekten kendi sesimi duydum mu? Beni celbetti mi? Ben okur olsaydım bunu hangi saiklerle okurdum/okumaya devam ederdim?

Yazar, bu soruları kendine sormalı. Yazmayı bitirdikten sonra da yazının karşısına oturup şu soruyla kalmalı: "Gerçekten önemli bir iş mi yaptım? Yoksa sadece kendimi mi avutuyorum?"

Yazıyı gözlemleyerek, kendi niyetini yoklayarak sürdürmek... İşte bence bu, yazıya duyulan gerçek bağlılığın işareti.

Yazmasa çıldıracak yazarlardan mısınız; yazmasanız ne yapardınız ya da yazmadığınız vakitlerde neler yapıyorsunuz?

Açıkça söylemem gerekirse yazmadığım zamanlarda huzursuz birine dönüşüyorum. Bu huzursuzluk dışarıdan ne kadar fark ediliyor bilmiyorum, belki yakın çevrem sezebiliyordur. Ama esas mesele şu ki, o sıkıntıyı en derinden ben hissediyorum. İçimde bir yerlerde, yerinden kalkmak bilmeyen bir ağırlık gibi…

Yazmak dediğimiz şeyin, günün yirmi saatini bilgisayar başında geçirmek olmadığını sanırım artık hepimiz biliyoruz. Buradaki mesele; yazıya yönelmek, onunla zihinsel bir bağ kurmak. Yazının etrafında dolaşmak. Yazmayı istemek ama bir türlü başlayamamak…

Örneğin bir hikâyeyi tamamladıktan sonra kendimi gözlemlediğimde içimin nasıl da hafiflediğini fark ediyorum. O anlarda sanki bir şey yerli yerine oturmuş gibi oluyor.

Ama hikâye yarım kalmışsa içimde bir huzursuzluk kıvranıp duruyor. Hikâyeyle yaşamıyorum belki ama onun bitmemiş hâli zihnimin bir köşesinde diken gibi batıyor.

Sanırım yazmak, benim için yalnızca bir üretim değil, aynı zamanda bir tamamlanma hâli. Bunu da yakın zamanlarda fark ettim. Bakalım zaman geçtikçe bu durum da başka bir yere evrilecek mi?

Kendinize en yakın bulduğunuz roman kahramanı, bir şiir yahut bir mısra var mıdır?

Bu soruya birden fazla cevap hakkımız vardır umarım. Çünkü ben hayatımı şiirler, karakterler, satır aralarındaki sessizlikler üzerinden yürütüyorum galiba. Ve bundan da büyük bir memnuniyet duyuyorum.

Soru üzerine düşünmeye başladığım anda gözümün önünden onlarca karakter geçti. Ama içlerinden biri, Par Lagerkvist'in Cüce adlı romanındaki "Piccoline", bir adım öne çıktı.

Onu kendime yakın bulduğumdan değil aslında. Piccoline'in temsil ettiği şeyin, yani hayatın katı ve değişmez gerçekliğinin, içimde yarattığı etki ilgimi çekiyor. Beni rahatsız eden bir dürüstlük taşıyor o karakter. Ve bazı karakterler tam da bu yüzden unutulmaz oluyor.

Şiir tarafına gelince orası daha da kalabalık. Ama son zamanlarda bir mısra var ki zihnimde sık sık yankılanıyor. Mısra, Vural Kaya'ya ait:

"İşte bu kapı aralıkları var ya ama var bu aralıklar yüzüme kapalı"

Sorunuzda geçmiyor belki ama bir de Oğuz Atay'ın dönüp dönüp okuduğum "Unutulan" adlı öyküsü de var… Orada bir karakterden çok hikâyenin atmosferi/duygu yoğunluğu beni çekiyor.

"Hikâyesini Anlatmak İsteyen Ajan" kitabınız ile çocuk edebiyatına giriş yaptınız diyebilir miyiz? Devamı gelecek mi?

Çocuk edebiyatı, gerçekten kendi dinamikleri olan, çok büyük ve çok kıymetli bir alan.

Bu alanda yazarken en küçük ayrıntılar bile büyük bir dikkat istiyor.

Pedagojik uygunluğu gözetmek bir yana, bir çocuğun zihinsel dünyasında, hayal kıvrımlarında yer etmeye çalışmak... Bunlar kolay meseleler değil.

Ama tam da bu zorluk, beni bu alana çeken şey olabilir. Çünkü düşüncesi bile heyecan verici: Yazdıklarım bir çocuğun zihninde dolaşıyor, onun hayal gücüne konuk oluyorsa… İşte o zaman, yazmanın bambaşka bir anlamı oluyor.

Ben yazarken heyecanlanıyorum. Eğer okuyanlar da yani çocuklar da aynı heyecanı duyuyorsa evet bu yolun devamı var demektir.

Eserlerinizde okuru hep bir maceraya çekiyor ve merak ettiriyorsunuz. Merak unsuru eserlerinizde neden bu kadar belirgin? Mizaç olarak da meraklı mısınız?

Yazarken aklımdan geçen temel sorulardan biri şu oluyor:

"Ben nasıl bir metin okumak isterdim? Hangi metinler beni içine aldı? Hangi atmosferlerde kalmak istedim?"

Tam olarak bu sorulara göre yazıyorum diyemem ama onlar hep orada, birer pusula gibi duruyor zihnimde.

Merak da bu pusulanın önemli bir yönü.

Kendim çok meraklı biri sayılmam ama kurguda merak unsurunu seviyorum. Okuyucunun soracağı soruları tahmin etmek, cevaplanmamış sorular karşısında sinirlendiğini, çaresizce kitaba baktığını zihnimde canlandırmak hoşuma gidiyor.

O sorulara cevap verebilirim elbette… Ama çoğu zaman vermek istemiyorum.

Çünkü yazarlığın elimizdeki belki de tek "fiyakası" bu.

Günümüzde gençlerin artık kitapla bağı giderek azalıyor maalesef. Eğitimci bir yazar olarak siz ne düşünüyorsunuz, karamsar mısınız?

Bir yandan ümitvarım, bir yandan da karamsar.

Bir köşede kitaplarla haşır neşir olan, edebiyatla bağ kurmuş gençleri gördükçe içim ferahlıyor.

Başka bir yerde ise kitaptan bihaber, satırla yolu hiç kesişmemiş gençler çıkıyor karşıma; işte orada buruk bir suskunluk oluşuyor içimde.

Ama şunu da gözlemliyorum: Kitap okuyan gençler, bu bağa tutunduklarında kolay kolay bırakmıyorlar. İlişki yüzeyde kalmıyor; derinleşiyor, içselleşiyor. Okumaya başlayan, bir noktadan sonra kendi dünyasını da kurmaya başlıyor zaten.

Diğerleri içinse mesele, o ilk kıvılcımı yakalamakta. O bağı bir kurabilseler, içlerinde bir yerin nasıl da ışıyacağını adım gibi biliyorum. Çünkü edebiyat, bir kez dokundu mu insana, bir daha kolay kolay çekip gitmez. Ve edebiyat sadece kitap okumak değildir.

Son olarak yeni kitap projeniz var mı, okurlarınız sizi ilerleyen günlerde nerelerde görecekler?

Aslında elimde birden fazla çalışma var. Hangi birinin önce kemale ereceğini ben de kestiremiyorum. Ama içten içe biliyorum ki her biri kendi zamanını bekliyor. Belki de sizin sorularınız, o zamanı öne çekmenin bir vesilesi olur. Çünkü biliyorum ki odaklanmak için bazen bir dış ses, bir bakış, bir merak yeter de artar bile.

Cevaplarınız için teşekkür ederim.

Bu güzel sorularınız ben teşekkür ederim.