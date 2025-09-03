Yeryüzünden İnsan Manzaraları adlı kitap en son misafirimdi. Kitabı okuduktan sonra şunları yazmakla mükellef saydım kendimi: Hayat, tek kelime olarak ele alınsa bile (yaşamak, yaşıyor olma hali) ikinci bir insanı gerekli kılan ontolojisi ile büyük bir nimettir. İkinci kişi hayatın var olabilmesinin şartıdır. Bu sebeple insanın sosyal varlık olmasıyla ilgili hemen bütün cümleler doğrudur. Sosyal varlık olunca da içinde bulunulan toplumun bir unsuru olur kişi. Az ya da çok, iyi ya da kötü bir işlev görür. Bu çokluk esasen kişinin tek başına hayatını sürdürebilir olmaması demektir. Başka insanlarla ilişki kurmak da nihayet ihtiyaçtır. Diğer insanlar kişinin ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için kaynaktır. Bu durum millet ve milletler arası ilişkiler için de geçerlidir. Milletler kendi başına gelişemez. Gelişme için bir gerekçesi olmaz çünkü. Diğer toplumların sosyal, kültürel, bilimsel ve ekonomik düzeyleri önemli kriterlerdir. Bundan kinaye, herkesin ve her milletin öteki toplumlara ihtiyacı olur. En basitinden gelişme ve ilerleme ekseninde bir mecburiyettir bu durum.

Edebiyatla sosyal olgunun birbirini ürettiği ve tükettiği ön kabulü ile "Karşılaştırmalı edebiyat" kavramını içrek düşünerek devam edeceğiz. Karşılaştırmalı edebiyatın ana damarı uluslararası ilişkilerdir. Öncelikle her toplumun öyle ya da böyle edebi eseri vardır. Bu anlayışa göre her edebi eser dünyadaki her okura hitap eder. Bu yol genel bir dünya edebiyatına ulaşma amacına matuftur. Farklılık bulunan yerlerden o farklı olanın alınıp kopyalanması bile denebilir buna. O egemen güçlerin meselesi elbette. Şimdilik geçelim.

Kitapta karşılaştırmalı anlatılar var. Asya, Avrupa ve Amerika kıtalarından insan manzaraları, Sudan ve Güney Afrika gibi ülkelere dair anekdotlar… Yazarın anlatıları iki kategoriye dönüşüyor. Bunlar yazarın yarım yüzyılda bizzat yaşadığı olay ve tecrübeler ile bazı arkadaşlarından edindiği tecrübelere dayanıyor. Kitap bu eksende iki kısma ayrılmış. Kitap Çıra Yayınları tarafından 2025 yılı Şubat ayında basılmış. Bir yanıyla deneme, bir yanıyla anı. Aynı zamanda bir anlatı. 256 sayfadan oluşuyor.

Ali Çaksu'nun bu eseri, bir tür "insan gözlemleri atlası" niteliğinde. Ancak bu gözlemler bilimsel ya da sosyolojik bir bakıştan ziyade, bireyin ruhuna, hayatına, kararlarına ve duygularına dokunan kısa anlatılarla yapılır. Yazar, çoğu zaman büyük temaları küçük hayatların içinden geçirerek anlatıyor: yoksulluk, iyilik, hayal kırıklığı, umut, tevazu, karşılaşmalar...

Kitap, birbirinden bağımsız veya gevşek biçimde bağlı kısa metinlerden oluşuyor. Her anlatı birkaç sayfa sürüyor, bazıları tek paragraftan ibaret. Metinler arasında doğrudan bir olay örgüsü ya da bütünlüğü olmamasına karşın ortak bir duygusal ve tematik ton dikkat çekiyor. Bu yapı, okuyucunun kitabı ister parça parça, ister topluca okumasına imkân sağlıyor. Gündelik hayatta küçük boşluklarda okunabilirliği yüksek bir eser.

Kitaptaki anlatıların temelinde çoğunlukla sıradan insanların hayatlarından kesitler yer alıyor. Bir çaycının hac yolculuğu, bir yaşlının evinden vazgeçişi, bir çocuğun gözlerinden görülen dünya gibi örnekler, eserin merkezinde insanı ve yaşamı estetize eden anlatılar sunuyor. "Çaycıya Musevi bir dostunun 'Niye hacca gitmiyorsun?' sorusu, hayatında bir dönüm noktası olur. Söz, sadece söz değildir; bazen yol olur, kapı olur." Bu gibi örnekler, din, kültür ya da sınıf farkı gözetmeden insan olmanın ortak duygularına işaret eder. Bu cümleyi etmişken kitapta sık karşılaşılan ortak değerler-kavramlardan öne çıkanları sıralayalım: Tevazu ve Mahcubiyet - Minnet ve Şükran - Tesadüflerin hayatı değiştirme gücü - İyilik ve dayanışma - Dua, umut ve sabır… Bu değerler, okura doğrudan bir ahlak dersi dikte etmeden; karakterlerin yaşantılarından süzülen doğal izlenimlerle veriliyor. Bu açıdan kitap, didaktik olmayan tabii bir öğreticilikle karşımıza çıkıyor. Kitap hızlı tüketilen modern hayata karşı, fark etmeyi, görmeyi, dinlemeyi öneriyor. Bu haliyle yavaş edebiyat örneği de sayılır.

Ali Çaksu'nun dili, sade, duru ve etkileyici. Anlatımı süslemeye çalışmıyor; ancak kısa cümlelerle yoğun anlamlar aktarabiliyor. Bazı anlatılar, anekdot ya da fıkra havası taşırken; bazıları ise şiirsel bir yoğunlukla ilerliyor. "Bir çocuk, caminin avlusuna bırakılan bir notu okurken ağladı. Kâğıtta sadece 'Ben geldim' yazıyordu." Bu tür ifadeler, metinlerdeki duygusal yükü yükseltirken; fazlalıktan arınmış yalın bir anlatımın etkisini ortaya koyar.

Yeryüzünden İnsan Manzaraları kitabı okunmalı. Ama özellikle: Kısa ama anlamlı metinleri sevenler, İnsani değerler üzerine düşünmeyi tercih edenler, Modern zamanın hızına karşı durup, insan ruhuna kulak vermek isteyenler için uygun bir eserdir. Ayrıca, öğretmenler, edebiyat kulüpleri, okuma grupları için de bölünebilir – parça parça okunabilir yapısıyla verimli olacağı, bolca tartışma malzemesi sunacağı kesindir. Kitap ismiyle müsemma. İçerikle uyumlu olarak çeşitli "insan" hallerine dair duru ve samimi bir yolculuk sunuyor. Hayatın içinden, sessiz kalmış hikâyelere kulak kabartan bu eser; anlatıcısının tanıklığını, okuyucunun iç dünyasıyla buluşturuyor. Kısa hikâyeler, gözleme dayalı anlatılar ve duygu yoğunluğu var. Kemal Sayar ve Aliya İzzetbegoviç denemelerini sevenler için not: benzer bir tat sunabilir.

