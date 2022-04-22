Yeşilçam’ın Modern Dili: Şermin Yaşar

Vildan KINALI yazdı

Şermin Yaşar'ın beşinci öykü kitabı 2021'in son aylarında okurlarıyla buluştu. Öykücülükten ziyade "Oyuncu Anne" kimliği ile tanıdığımız Şermin Yaşar esasen lisansını edebiyat alanında tamamlamış bir isim. Öyle bile olsa sosyal medya kimliği ve reklamcılık geçmişi, kitaplarına temkinli yaklaşmama neden olmuştu. Çocuklar için yazdığı eğlenceli kitapları okuduktan sonra yetişkinler için yazdığı öykülerine karşı merakım uyandı.

Deli Tarla isimli öykü kitabıyla 2021 Sait Faik Hikaye Armağanı'na layık görülen yazarın son öykü kitabı Kalk Yerine Yat on iki öyküden oluşuyor.Karakterlerin ön plana çıktığı hikayelerde bu karakterler üzerinden toplumsal bazı gerçeklere vurgu yapılmış. Karakter ve tipler hepimizin hayatında var olan, tanıdık insanlar. Bazı öykülerde daha özgün daha derinlikli cümleler yer alırken bazıları vasat seviyede kalmış. Birinin başından geçen olayı dinliyormuş hissi uyandıran öykülerin yanı sıra, sağlam bir sona bağlanmış olay öykülerini de göz ardı etmemek gerek.

Oldukça yalın bir dille yazılmış öykülerde ana tema mağduriyet diyebilirim. Bir şekilde hayatın sillesini yemiş insanların hikayeleri her defasında bambaşka açıdan çıkıyor karşımıza. Adı yüzünden mağdur olduğunu düşünen Cevriye kitabın en renkli karakterlerinden biri. "Bordo Palto" öyküsünde bir nevi Yeşilçam sineması izliyorsunuz. Esasen bütün öykülerde bu havanın olduğunu söyleyebiliriz. Öyküler, karakterlerin zayıf yanlarına, zaaflarına, acılarına ve toplumun bunlardaki payına dikkat çekiyor. Şermin Yaşar'ın en önemli özelliği bazı öykülerinde acıyı mizahi bir dille verebilmesi. Yazarın başarısı burada saklı diyebiliriz. Zira yapılması en zor şeylerden biri acıyı dramatize etmeden hatta güldürerek verebilmek. Çocuk kitaplarında kullandığı mizah dilini öykülerinde de kullanmış. Aynı öykü içerisinde hüzünlendirirken kahkaha atacak kadar güldürmeyi de başarmış. Yer yer betimlemeden anlatmaya kaydığını düşünsem de edebi niteliği bozacak düzeyde olmamış.Öykülerde dikkat çeken bir diğer husus, devrik cümlelerin hatırı sayılır derecede kullanılması. Bu durumun öykülere gölge düşürdüğünü ve öykülere yapaylık kattığını düşünüyorum.

Şermin Yaşar aynı zamanda günlük konuşma dilini edebiyata yansıtabilme konusunda oldukça başarılı. Her ne kadar kitaba adını veren Kalk Yerine Yat isimli öyküde kitap kapağındaki atmosferi bulamasam da bana göre kitap ismi olarak çok iyi bir seçim.

Kalk Yerine Yat

Şermin Yaşar

Doğan Kitap

166 sf

Kasım 2021