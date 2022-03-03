Yeşilin ve Lezzetin Diyarı: Bursa

Sömestr tatilini de fırsat bilerek güzel ülkemin güzel şehri Bursa'ya gidelim dedik. Günübirlik olarak hem stres attık hem de kısa kısa Bursa lezzetlerinin tadına baktık. Öyleyse Bursa ilimize ait birkaç bilgi verdikten sonra meşhur yemeklerine bir göz atalım.

Bursa yaklaşık 8.500 yıllık tarihi bir geçmişe sahiptir. Orhangazi, Yenişehir, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde çeşitli devirlere ait höyük kalıntılarından elde edilen verilere göre; Türklerin bölgeye ilk olarak gelişleri 1080 yılına dayanmaktadır. İznik Anadolu Selçuklu Devleti'ne başkentlik yapmıştır. 1299 yılında Söğüt'te kurulan Osmanlı Beyliği padişahı Orhangazi 1326 tarihinde şehri feth etmiş ve 1453 yılına kadar da Osmanlı'nın ilk başkenti olmuştur. Osmanlı Devleti'nin ilk altı padişahının türbesi Bursa'da bulunmaktadır.

Bursa'nın ilçeleri de dâhil olmak üzere görülmesi gereken bir çok köşesi mevcuttur. Bu yazıda günübirlik gidenler için Merkez'de görülebilecek tarihi ve kültürel birkaç yerler paylaşılacaktır.

Evliya Çelebi'nin Bursa'nın Ayasofya'sı dediği Bursa Ulu Cami, göz kamaştıran çinileri yanında ahşap ve hat işçiliğiyle büyük hayranlık uyandırmaktadır. Yeşil Türbe ve Yeşil Camii ise1491 yılında inşa edilmiştir ve kendine has yeşil tonuyla ayrıcalıklı bir konuma sahiptir. İpek üretiminde kullanılan kozaların ticareti yapılan şu an da içinde bir kahve içebileceğiniz Koza Han, şehrin en büyük hanlardan; İpek Han, Tuzhan, Geyve Han, Pirinç Han, Emir Han, Fidan Han ise hem mimarileriyle hem de içindeki dükkânların rengarenk ışıltısıyla görülmeye değerdir. Bunların dışında Padişahların Türbeleri, Kültür Parkı, Uludağ Milli Parkı ve Teleferik, Emir Sultan Camii, Soğanlı Botanik ve Hayvanat Bahçesi merkezde görülecek yerlerdir. Cumalıkızık Köyü, Misi Köyü, Suuçtu Şelalesi, İznik Gölü ise ilçelerinde görülecek yerlerdendir.

Biz gelelim esas konumuza. Bursa'ya özgü lezzetlerimizi tanıyalım.

Bursa İskender Kebabı: Bursa'da ne yenir dediğinizde "İskender Kebap", nerede yenir dediğinizde ise "Bursa" akla gelir. Bursa'da İskender yenecek birkaç mekân bulunmaktadır. Biz Cemal Usta'yı tercih ettik. Kebabın ana malzemelerinden pideyi 50 yıldır aynı fırından alan işletme kebabı servis ederken üzerine herhangi bir sos ilavesi yapmamakla birlikte müthiş bir aroması bulunduğunu söylemek lazım. Ayrıca Mavi Dükkan ve Tarihi Bursa İskendercisinde de deneyebilirsiniz.

Tahinli Pide: Sabah, öğlen ikindi akşam yatsı….. Beş vakit yiyebileceğiniz müthiş bir lezzet. 1980 li yıllarda çocuk iken dayımla Tahtakale Fırınından aldığımız pide bu gün aynı lezzetiyle aynı fırından tadılabilir. Alternatif olarak Abdal Simit Fırınını tavsiye ederim.

Cantık Pide: Bursa ilimizin meşhur pidesi cantıkın tadına bakılmadan dönülmemesi gerekir. Tuz Pazarı'nda Kardeşler Pide'ye gidip bildiğimiz pide boyutundan biraz küçük ve yuvarlak, ortasında kıyma yanında soğuk ayranla yemek lazım.

İnegöl Köfte: İçinde dana eti ve kuzu etinin beraber kullanıldığı, baharatın etin tadını bastıracağından sadece soğan, ekmek içi, tuz ve biraz karbonat konulan Türkiye'min lezzetlerindendir. Olmazsa olmazı piyazdır. Büyük şehirlerde çeşitli mekânlar vardır ama gerçekten nerede yerim derseniz İnegöl'e gidilmededir. Besler İnegöl Köfte, Vahit Usta ve Hacı Aziz lezzet mekânlarındandır. Coğrafi işaretli gıda ürünüdür.

Bu lezzetlerin yanında Bursa'da coğrafi işaretli birçok yiyecek bulunmaktadır.

Bursa Şeftalisi: Bursa'da çok farklı türleri yetişmektedir. Bursa'da yetişen meyvenin bol sulu kabuğunun tüylü olması özelliklerindendir.

Gemlik Zeytini: Dünya üzerinde üretilen en kaliteli zeytin çeşitlerinden biri olup, rengi doğal siyahtır. Kimyasal madde kullanılmadan işlemden geçer. Gemlik zeytini küçük çekirdekli, ince kabuklu ve bol etli bir zeytin çeşididir. Gemlik'te zeytin satan birçok dükkâna rastlarsınız. Damağınıza uygun olanını tadarak keşfedebilirsiniz.

Bursa Siyah İnciri: Bursa'da yetişen siyah incir diğer bölgelerde yetişenlere göre daha iri ve daha siyah renktedir. Ayrıca kuvvetli bir aroması vardır. Özellikle yaz aylarında yolunuz Gölpazarı'na düşerse küçük sandıklarda alabilirsiniz. Eğer incir seven biriyseniz bir sandık inciri siz henüz otoyola bağlanmadan bitecektir. En azından bizim aile için bu durum böyle gerçekleşiyor.

Hasanağa Enginarı: Bursa'nın Nilüfer ilçesinin Hasanağa Mahallesinde yetişen bu coğrafi işaretli ürün bölgede yaklaşık 2.000 dönümlük araziye ekilmektedir. Kılçıksız ve yumuşak olması sebebiyle diğer enginarlardan farklı olan Hasanağa enginarını mutlaka alıp tatmanızı öneririm.

Bursa Kestane Şekeri: Bursa Kestane Şekeri; Uludağ'ın eteklerinden toplanan kestanenin şurup içinde pişirilerek tatlı haline gelmesi ile elde edilmektedir. Coğrafi işarete sahip bu ürünün rengi sarımsı kehribar, tadı için çok karamelli olmaması gerekmektedir. Birçok yerde satılan kestane şekerinin en ünlüleri Kafkas Kestane Şekeri, Nilüfer Kestane Şekeri, Kardelen Kestane Şekerleridir.

Gürsu Deveci Armudu: Bir tanesinin 1,5 kg 'a kadar ulaşabilen, lezzeti ile uzun ömürlü, boyutuyla ünlü bu armudun Türkiye'deki üretiminin yarısı Gürsu 'dadır. Burada yetişen santa maria ve deveci cinsi armudun kabuğu daha ince ve hassas, aroması da daha farklıdır. Yolunuz düştüğü anda ve mevsiminde iseniz yol kenarlarında bolca göreceksiniz.

Orhangazi Gedelek Turşusu: Bursa'nın Orhangazi ilçesinin Gedelek Köyüne gittiğiniz vakit hele de Ağustos sonu festivalin olduğu zaman giderseniz herkesin Turşucu, her yerin turşu olduğunu görürsünüz. En iyi Turşunun olduğu yer olarak kabul edilmektedir. Nedeni ise hiçbir katkı maddesi kullanılmadan turşuların köyün Pınarbaşı Kaynak Suyundan yapmalarıdır. Kaynak suyunun özelliği ise suyun kireçli olması nedeni ile tuzla birleşince yumuşak bir kimyasal tepkimeye neden olmasıdır.

Kemalpaşa Tatlısı: Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde üretilen bir tatlı çeşidi olup özellikle Ramazan aylarının vazgeçilmez tatlısı olarak bilinmektedir.

Ayrıca Bursa ilimizde coğrafi işaretli gıdalarından Üzüm Şırası ve Karacabey Soğanı da bulunmaktadır.

Birçoğumuzun tatil yörelerine giderken mutlaka sınırların içinden geçtiğimiz güzergâhta bulunan Bursa'da yazımızdakilerin dışında da yöresel lezzet ve mekân mutlaka vardır. Bizimle paylaşmak isterseniz yorumlara yazmanızdan mutluluk duyarız.

Koza Han - Görsel Sahibi: Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

iskender - Görsel Sahibi: Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü