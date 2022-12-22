Yıldızları Çalınan Şehir
İbrahim Sadri bir şiirinde "Yıldızlar Yine Oradaydı Oysa" diyordu. Çocukluğumuzda orada olan o yıldızlar şimdi nerede? Neden artık görünmüyorlar. Biz mi büyüdük yoksa hayallerimiz mi küçüldü.
Göğe dair en net anılarım Giresun'un Tarivermiş yaylasında ait. Henüz ilk okula gitmediğim zamanlarde dedem Giresun'dan bazı işleri için İstanbul'a gelmiş ve dönerken beni de yanında götürmüştü. Yaylaya nasıl vardık hatırlamıyorum ama yaylada yaptığımız yaramazlıklar çok eğlenceliydi. Çelik-çomak oynuyor, tahta arabalar yapıp kara lastiklerin tabanından tekerlekler takıyorduk. Gökyüzü her zaman çok muhteşemdi. Sayısız yıldız tepenizden aşağı sarkıyordu. Ay dedenin dede olduğu güzel günlerdi.
Sonrasında biz büyüdük. Bizimle birlikte şehirlerimiz, şehirlerimizle birlikte ışıklarımız, ışıklarımızla birlikte telaşımız da büyüdü. Artık göğe baktığımızda gri bir gök bizi karşılıyor. Yıldızların çok azını görebiliyoruz. Oysa yıldızlar İnsanları kendilerine tapmaya itecek kadar göz kamaştırıcıydı. O yıldızlar şimdi nerede.?
Kısa bir süreliğine gözümüzü göğe çevirelim.
Güneş Sistemi
Göğe baktığımızda gündüz Güneş'in kendisi, gece ise Ayın ışıkları aklımızı kurcalıyor. Durmaksızın etrafımızda dönen Güneş, Ay ve yıldızlar... Evrenin ortasında oturduğumuz ve her şeyin bizim etrafımızda döndüğü bir sistemden Güneş'in merkezde olduğu ve gezegenimizin Güneş'in etrafında döndüğü bir sisteme geçiş yapmak gerçekten bilimsel olarak ne kadar büyük bir adım oldu.
Neredeyse hepimiz ~13,5 milyar yaşındaki evrende, ~13,6 milyar yıl önce oluşmuş Samanyolu galaksisinde, ~4,5 milyar yıldır yanan ve adına Güneş dediğimiz yıldızımızın etrafında dönen ve ~4,5 milyar yaşındaki Dünya dediğimiz gezegenin son 50-100 yılına tanıklık eden ve hayatı ve evreni anlamaya çalışan çocuklarız.1
Gökteki sayısız yıldızın dışında kimi soluk ışıklar da atalarımızın dikkatini çekmiş ve kimilerini isimlendirmişler ve tanrısal sıfatlar atamışlardı.
Güneş'e en yakın olan gezegen Merkür2 ve Venüs3 peşinden Dünyamız ve Mars4 yer almaktadır. Bu dört gezegene iç güneş sistemini oluşturmaktadır ve kayaç yapılıdır. Marstan ötede Jüpiter'e varmadan Astroid Kuşağı5 yer almakta, ötesinde Jüpiter6 ve halkalarıyla meşhur Satürn7 bulunmaktadır. Uranüs8 ve Neptün9 sırasıyla 1781 ve 1846 yıllarında keşfedilmiştir. Neptün'ün ötesinde ise Kuiper Kuşağı10 bulunmaktadır.
Gezegenlikten Cüce Gezegen diye yeni bir sınıfa düşürülen Pluto11 1930 yılında keşfedilmiştir. Pluto dışında Ceres12, Quaoar13, Sedna14, Orcus15, Haumea16, Eris17, Makemake18 ve Gonggong19 cüce gezegenleri de bulunmaktadır.
Gezegenimiz Dünya'nın dışında diğer gezegenlerin de Ayları/Uyduları bulunmaktadır. Şimdilik 287 tanesi doğrulanmıştır.20
Güneş Sistemi: Güneş'in Etrafında Dönen Gezegenlerin, Uyduların ve Diğer Gök Cisimlerinin Görsel Keşfi
Güneş sistemimiz ve içinde bulunan misafirlerini görsel olarak anlatan Türkçe eser sayısı maalesef sınırlı. Marcus Chown imzalı Güneş Sistemi kitabı Tübitak imzasıyla yayınlanması dışında içindeki Görseller ve kuşe kağıda baskısıyla dikkat çekiyor. Çok da sıkıcı olmadan gezegenleri, ayları ve diğer gök cisimlerini görsel olarak önünüze seriyor. Başınızı kaldırıp göğe bakmaya vaktiniz yoksa başlangıç olarak güzel bir kaynak. Kitabı okurken çeviri hatası veya eksikliği gibi bir noktaya denk gelmedim.
Güneş Sistemi
Marcus Chown
Çev: Bilge Tanrıseven
Tübitak Yayınları
Ankara, 2019
224 Sayfa
Samanyolu, Sevgi Dolu21
Evren'in büyüklüğünü anlamak ve ölçmek için birin ardına neredeyse sonsuz sayıda sıfır eklememiz gerekiyor. Işığın hızı sabittir ve saniyede ~300.00022 km kadardır. Saatte 300 km hızla giden mermi trenlerin yanında saniyede 300.000 km gerçekten inanılmaz.
Işık hızıyla gidebilseydik, bu hayali yolculukta, 1.3 saniyede Ay'a ulaşabilirdik. 110 saniyede (~1.85 dakikada) Mars'ın paslı atmosferinde çay içiyor olabilirdik. Dünya'dan çıkıp Güneş'e varmamız ise 8 dakika 3 saniye sürerdi. Peki ya ötesi?
Bize en yakın olan yıldız 4.37 ışık yılı uzaklıktaki Alpha Centuari üçlü yıldız sistemi olup en yakın yıldız bu sistemdeki Proximia Centuari'dir.23 Buna ulaşmadan önce Oort Bulutu24 içinden geçmemiz gerekecektir. ~87.400 ışık yılı genişliğindeki25Samanyolu Galaksisi26 içinde 100-400 milyar arası yıldız olduğu tahmin edilmektedir.27 Samanyolu galaksimizin 59 kadar uydu galaksisi de bulunmaktadır.28
Samanyolu galaksimize en yakın geniş galaksi Andromeda Galaksisi29 2.5 milyon ışık yılı uzağımızdadır. Yapılan hesaplamalara göre 4-5 milyar yıl içinde Samanyolu ile çarpışacak ve iki galaksi birleşecektir.
Samanyolu, Andromeda ve Üçgen galaksileri hep birlikte Yerel Grup30 isimli galaksi grubunu oluşturmaktadır. Yerel Grup da Başak Süper Kümesi31 isimli 110 milyon ışık yılı genişliğindeki galaksi kümesi içinde yer almaktadır. Gözlenebilir Evren32 içinde 10 milyon kadar süper küme bulunduğu tahmin edilmektedir. Başak Süper Kümesi de 100.000 kadar galaksiye ev sahipliği yapan Laniakea Süper Kümesi33 içindedir.
93 milyar ışık yılı genişliğindeki evrenimizin görebildiğimiz kısmında 100-200 milyar büyük galaksi olduğu düşünülmektedir.34 Bu sayı da bir hayli tartışmalıdır35 ve 2 trilyon galaksi olduğunu iddia edenler de bulunmaktadır.36
Evrene dalıp kitabı unuttuk.
Derin Uzay: Güneş Sistemi'nin Ötesine, Evren'in Sınırlarına ve Zamanın Başlangıcına Bir Yolculuk
(Görsel Kaynağı: https://cilginfizikcilervbi.com/gunun-kitap-onerisi-derin-uzay/)
Kitap Güneş Sistemi, Gökbilim Tarihi, Yıldızların Doğumu, Teleskoplar, Yıldızlar ve Gezegenler, Yıldızların Ölümü, Samanyolu Gökadası, Uzay Teleskopları, Yerel Grup, Gökadalar, Gökada Kümeleri, Evren bölümlerinden oluşuyor.
Kuşe kağıda baskı yapılmış olan kitabın baskı kalitesi çok güzel. Tamamen renkli görsellerden oluşuyor ve konuları çok detaylı olmadan en anlaşılır şekilde anlatmaya çalışıyor. Sırf resimleri için bile alınabilecek bir kitap.
Derin Uzay
Govert Schilling
Çev: Bilge Tanrıseven
Tübitak Yayınları
Ankara, 2017
224 Sayfa
Uzay Nasıl Çalışır
Kapağında "Uzak yıldızların yörüngelerinde 4000'den fazla gezegen keşfedildi" ve "Altın süpernovaların ürünüdür" gibi notlar barındıran kitap, daha önce hakkında yazılar yayınladığımız Dorling Kindersley ürünü How bir çevirisi.
Kitaptaki bölümler şu ana başlıklardan oluşuyor: Dünya'dan Uzay, Güneş Sistemi, Yıldızlar, Galaksiler ve Evren, Uzay Araştırmaları. Her bölümde konuyla ilgili alt bölümler 2 sayfaya yayılmış konular olarak özet şekilde anlatılıyor. Mesela Galaksiler ve Evren kategorisinde Samanyolu, Samanyolu'nun merkezi, Macellan Bulutları, Andromeda Galaksisi, Yerel Grup, Galaksi kümeleri ve süper-kümeler, Kara madde, Işık, Uzay-zaman, Büyük Patlama gibi konular özet olarak anlatılıyor.
Kitabın baskı kalitesi kuşe kağıt olmamasına rağmen güzel ve yeterli. Çok nadir birkaç örnek dışında okunurluk yönünden sıkıntı içermiyor. Birkaç örnekte de eksik çeviri, kayıp kelime örnekleri gördüm37. Muhtemelen ikinci baskıları olursa düzeltilebilecek küçük hatalar.
Kitapta gerçek anlamda fotoğraf yer almıyor, tüm konular çizimler üstünden anlatılıyor. Yine de konuları kavramak için çoğu zaman verilen bilgiler başlangıç için yeterli.
Uzay Nasıl Çalışır
Kolektif
Çeviren: Tuğrul Ökten
Alfa Yayınları
İstanbul, 2021
224 Sayfa
1) Yaş bilgileri için bkz: https://spaceplace.nasa.gov/galaxies-age/en/
2) Adını Roma tanrısı Mercurius'dan almaktadır: https://en.wikipedia.org/wiki/Mercury_(planet)
3) Adını Roma tanrısı Venüs'ten almaktadır: https://en.wikipedia.org/wiki/Venus
4) Adını Roma tanrısı Mars'tan almaktadır: https://en.wikipedia.org/wiki/Mars
5) Bkz: https://en.wikipedia.org/wiki/Asteroid_belt
6) Adını Roma tanrısı Jüpiter'den almaktadır: https://en.wikipedia.org/wiki/Jupiter
7) Adını Roma tanrısı Satürn'den almaktadır: https://en.wikipedia.org/wiki/Saturn
8) Adını Yunan tanrısı Ouranos'ten almaktadır: https://en.wikipedia.org/wiki/Uranus
9) Adını Roma tanrısı Neptunus'ten almaktadır: https://en.wikipedia.org/wiki/Neptune
10) Bkz: https://en.wikipedia.org/wiki/Kuiper_belt
11) Bkz: https://en.wikipedia.org/wiki/Pluto
12) Bkz: https://en.wikipedia.org/wiki/Ceres_(dwarf_planet)
13) Bkz: https://en.wikipedia.org/wiki/50000_Quaoar
14) Bkz: https://en.wikipedia.org/wiki/90377_Sedna
15) Bkz: https://en.wikipedia.org/wiki/90482_Orcus
16) Bkz: https://en.wikipedia.org/wiki/Haumea
17) Bkz: https://en.wikipedia.org/wiki/Eris_(dwarf_planet)
18) Bkz: https://en.wikipedia.org/wiki/Makemake
19) Bkz: https://en.wikipedia.org/wiki/225088_Gonggong
20) Bkz: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_natural_satellites
21) İlhan İrem'in 1987 yılında yayınlanan "Ve Ötesi" albümündeki Samanyolu parçasının şarkı sözlerinde geçer. Dinlemek için: https://www.youtube.com/watch?v=7mfsE9RG-WI
22) 299,792,458 metre şeklinde de geçmektedir: https://en.wikipedia.org/wiki/Speed_of_light
23) Bkz: https://www.space.com/18964-the-nearest-stars-to-earth-infographic.html
24) Bkz: https://en.wikipedia.org/wiki/Oort_cloud
25) 100.000 ışık yılı şeklinde de geçmektedir. Bkz: https://exoplanets.nasa.gov/blog/1563/our-milky-way-galaxy-how-big-is-space/
26) Bkz: https://en.wikipedia.org/wiki/Milky_Way
27) Bkz: https://asd.gsfc.nasa.gov/blueshift/index.php/2015/07/22/how-many-stars-in-the-milky-way/
28) Bkz: https://en.wikipedia.org/wiki/Satellite_galaxies_of_the_Milky_Way
29) Bkz: https://en.wikipedia.org/wiki/Andromeda_Galaxy
30) Bkz: https://en.wikipedia.org/wiki/Local_Group
31) Bkz: https://en.wikipedia.org/wiki/Virgo_Supercluster
32) Bkz: https://en.wikipedia.org/wiki/Observable_universe
33) Bkz: https://en.wikipedia.org/wiki/Laniakea_Supercluster
34) Bkz: https://en.wikipedia.org/wiki/Universe
35) Bkz: https://evrimagaci.org/evrende-kac-tane-galaksi-var-2035
36) Bkz: https://umutayildiz.com/evrende-kac-galaksi-var-ve-bunu-nasil-hesapliyoruz/
37) Dinazorların nesli 66 yıl önce tükendi örneğini unutamayacağım. Milyon kelimesi kaybolup gitmiş.
Yazar: Sabri ÜNAL - Yayın Tarihi: 22.12.2022 09:00 - Güncelleme Tarihi: 20.12.2022 23:30