Yıldızları Çalınan Şehir

İbrahim Sadri bir şiirinde "Yıldızlar Yine Oradaydı Oysa" diyordu. Çocukluğumuzda orada olan o yıldızlar şimdi nerede? Neden artık görünmüyorlar. Biz mi büyüdük yoksa hayallerimiz mi küçüldü.

Göğe dair en net anılarım Giresun'un Tarivermiş yaylasında ait. Henüz ilk okula gitmediğim zamanlarde dedem Giresun'dan bazı işleri için İstanbul'a gelmiş ve dönerken beni de yanında götürmüştü. Yaylaya nasıl vardık hatırlamıyorum ama yaylada yaptığımız yaramazlıklar çok eğlenceliydi. Çelik-çomak oynuyor, tahta arabalar yapıp kara lastiklerin tabanından tekerlekler takıyorduk. Gökyüzü her zaman çok muhteşemdi. Sayısız yıldız tepenizden aşağı sarkıyordu. Ay dedenin dede olduğu güzel günlerdi.

Sonrasında biz büyüdük. Bizimle birlikte şehirlerimiz, şehirlerimizle birlikte ışıklarımız, ışıklarımızla birlikte telaşımız da büyüdü. Artık göğe baktığımızda gri bir gök bizi karşılıyor. Yıldızların çok azını görebiliyoruz. Oysa yıldızlar İnsanları kendilerine tapmaya itecek kadar göz kamaştırıcıydı. O yıldızlar şimdi nerede.?

Kısa bir süreliğine gözümüzü göğe çevirelim.

Güneş Sistemi

Göğe baktığımızda gündüz Güneş'in kendisi, gece ise Ayın ışıkları aklımızı kurcalıyor. Durmaksızın etrafımızda dönen Güneş, Ay ve yıldızlar... Evrenin ortasında oturduğumuz ve her şeyin bizim etrafımızda döndüğü bir sistemden Güneş'in merkezde olduğu ve gezegenimizin Güneş'in etrafında döndüğü bir sisteme geçiş yapmak gerçekten bilimsel olarak ne kadar büyük bir adım oldu.

Neredeyse hepimiz ~13,5 milyar yaşındaki evrende, ~13,6 milyar yıl önce oluşmuş Samanyolu galaksisinde, ~4,5 milyar yıldır yanan ve adına Güneş dediğimiz yıldızımızın etrafında dönen ve ~4,5 milyar yaşındaki Dünya dediğimiz gezegenin son 50-100 yılına tanıklık eden ve hayatı ve evreni anlamaya çalışan çocuklarız.

Gökteki sayısız yıldızın dışında kimi soluk ışıklar da atalarımızın dikkatini çekmiş ve kimilerini isimlendirmişler ve tanrısal sıfatlar atamışlardı.

Güneş'e en yakın olan gezegen Merkür ve Venüs peşinden Dünyamız ve Mars yer almaktadır. Bu dört gezegene iç güneş sistemini oluşturmaktadır ve kayaç yapılıdır. Marstan ötede Jüpiter'e varmadan Astroid Kuşağı yer almakta, ötesinde Jüpiter ve halkalarıyla meşhur Satürn bulunmaktadır. Uranüs ve Neptün sırasıyla 1781 ve 1846 yıllarında keşfedilmiştir. Neptün'ün ötesinde ise Kuiper Kuşağı bulunmaktadır.

Gezegenlikten Cüce Gezegen diye yeni bir sınıfa düşürülen Pluto 1930 yılında keşfedilmiştir. Pluto dışında Ceres , Quaoar , Sedna , Orcus , Haumea , Eris , Makemake ve Gonggong cüce gezegenleri de bulunmaktadır.

Gezegenimiz Dünya'nın dışında diğer gezegenlerin de Ayları/Uyduları bulunmaktadır. Şimdilik 287 tanesi doğrulanmıştır.

Güneş Sistemi: Güneş'in Etrafında Dönen Gezegenlerin, Uyduların ve Diğer Gök Cisimlerinin Görsel Keşfi

Güneş sistemimiz ve içinde bulunan misafirlerini görsel olarak anlatan Türkçe eser sayısı maalesef sınırlı. Marcus Chown imzalı Güneş Sistemi kitabı Tübitak imzasıyla yayınlanması dışında içindeki Görseller ve kuşe kağıda baskısıyla dikkat çekiyor. Çok da sıkıcı olmadan gezegenleri, ayları ve diğer gök cisimlerini görsel olarak önünüze seriyor. Başınızı kaldırıp göğe bakmaya vaktiniz yoksa başlangıç olarak güzel bir kaynak. Kitabı okurken çeviri hatası veya eksikliği gibi bir noktaya denk gelmedim.

Güneş Sistemi

Marcus Chown

Çev: Bilge Tanrıseven

Tübitak Yayınları

Ankara, 2019

224 Sayfa

Samanyolu, Sevgi Dolu

Evren'in büyüklüğünü anlamak ve ölçmek için birin ardına neredeyse sonsuz sayıda sıfır eklememiz gerekiyor. Işığın hızı sabittir ve saniyede ~300.000 km kadardır. Saatte 300 km hızla giden mermi trenlerin yanında saniyede 300.000 km gerçekten inanılmaz.

Işık hızıyla gidebilseydik, bu hayali yolculukta, 1.3 saniyede Ay'a ulaşabilirdik. 110 saniyede (~1.85 dakikada) Mars'ın paslı atmosferinde çay içiyor olabilirdik. Dünya'dan çıkıp Güneş'e varmamız ise 8 dakika 3 saniye sürerdi. Peki ya ötesi?

Bize en yakın olan yıldız 4.37 ışık yılı uzaklıktaki Alpha Centuari üçlü yıldız sistemi olup en yakın yıldız bu sistemdeki Proximia Centuari'dir. Buna ulaşmadan önce Oort Bulutu içinden geçmemiz gerekecektir. ~87.400 ışık yılı genişliğindeki Samanyolu Galaksisi içinde 100-400 milyar arası yıldız olduğu tahmin edilmektedir. Samanyolu galaksimizin 59 kadar uydu galaksisi de bulunmaktadır.

Samanyolu galaksimize en yakın geniş galaksi Andromeda Galaksisi 2.5 milyon ışık yılı uzağımızdadır. Yapılan hesaplamalara göre 4-5 milyar yıl içinde Samanyolu ile çarpışacak ve iki galaksi birleşecektir.

Samanyolu, Andromeda ve Üçgen galaksileri hep birlikte Yerel Grup isimli galaksi grubunu oluşturmaktadır. Yerel Grup da Başak Süper Kümesi isimli 110 milyon ışık yılı genişliğindeki galaksi kümesi içinde yer almaktadır. Gözlenebilir Evren içinde 10 milyon kadar süper küme bulunduğu tahmin edilmektedir. Başak Süper Kümesi de 100.000 kadar galaksiye ev sahipliği yapan Laniakea Süper Kümesi içindedir.

93 milyar ışık yılı genişliğindeki evrenimizin görebildiğimiz kısmında 100-200 milyar büyük galaksi olduğu düşünülmektedir. Bu sayı da bir hayli tartışmalıdır ve 2 trilyon galaksi olduğunu iddia edenler de bulunmaktadır.

Evrene dalıp kitabı unuttuk.

Derin Uzay: Güneş Sistemi'nin Ötesine, Evren'in Sınırlarına ve Zamanın Başlangıcına Bir Yolculuk

(Görsel Kaynağı: https://cilginfizikcilervbi.com/gunun-kitap-onerisi-derin-uzay/)

Kitap Güneş Sistemi, Gökbilim Tarihi, Yıldızların Doğumu, Teleskoplar, Yıldızlar ve Gezegenler, Yıldızların Ölümü, Samanyolu Gökadası, Uzay Teleskopları, Yerel Grup, Gökadalar, Gökada Kümeleri, Evren bölümlerinden oluşuyor.

Kuşe kağıda baskı yapılmış olan kitabın baskı kalitesi çok güzel. Tamamen renkli görsellerden oluşuyor ve konuları çok detaylı olmadan en anlaşılır şekilde anlatmaya çalışıyor. Sırf resimleri için bile alınabilecek bir kitap.

Derin Uzay

Govert Schilling

Çev: Bilge Tanrıseven

Tübitak Yayınları

Ankara, 2017

224 Sayfa

Uzay Nasıl Çalışır

Kapağında "Uzak yıldızların yörüngelerinde 4000'den fazla gezegen keşfedildi" ve "Altın süpernovaların ürünüdür" gibi notlar barındıran kitap, daha önce hakkında yazılar yayınladığımız Dorling Kindersley ürünü How bir çevirisi.

Kitaptaki bölümler şu ana başlıklardan oluşuyor: Dünya'dan Uzay, Güneş Sistemi, Yıldızlar, Galaksiler ve Evren, Uzay Araştırmaları. Her bölümde konuyla ilgili alt bölümler 2 sayfaya yayılmış konular olarak özet şekilde anlatılıyor. Mesela Galaksiler ve Evren kategorisinde Samanyolu, Samanyolu'nun merkezi, Macellan Bulutları, Andromeda Galaksisi, Yerel Grup, Galaksi kümeleri ve süper-kümeler, Kara madde, Işık, Uzay-zaman, Büyük Patlama gibi konular özet olarak anlatılıyor.

Kitabın baskı kalitesi kuşe kağıt olmamasına rağmen güzel ve yeterli. Çok nadir birkaç örnek dışında okunurluk yönünden sıkıntı içermiyor. Birkaç örnekte de eksik çeviri, kayıp kelime örnekleri gördüm . Muhtemelen ikinci baskıları olursa düzeltilebilecek küçük hatalar.

Kitapta gerçek anlamda fotoğraf yer almıyor, tüm konular çizimler üstünden anlatılıyor. Yine de konuları kavramak için çoğu zaman verilen bilgiler başlangıç için yeterli.

Uzay Nasıl Çalışır

Kolektif

Çeviren: Tuğrul Ökten

Alfa Yayınları

İstanbul, 2021

224 Sayfa

) Yaş bilgileri için bkz: https://spaceplace.nasa.gov/galaxies-age/en/

) Adını Roma tanrısı Mercurius'dan almaktadır: https://en.wikipedia.org/wiki/Mercury_(planet)

) Adını Roma tanrısı Venüs'ten almaktadır: https://en.wikipedia.org/wiki/Venus

) Adını Roma tanrısı Mars'tan almaktadır: https://en.wikipedia.org/wiki/Mars

) Bkz: https://en.wikipedia.org/wiki/Asteroid_belt

) Adını Roma tanrısı Jüpiter'den almaktadır: https://en.wikipedia.org/wiki/Jupiter

) Adını Roma tanrısı Satürn'den almaktadır: https://en.wikipedia.org/wiki/Saturn

) Adını Yunan tanrısı Ouranos'ten almaktadır: https://en.wikipedia.org/wiki/Uranus

) Adını Roma tanrısı Neptunus'ten almaktadır: https://en.wikipedia.org/wiki/Neptune

) Bkz: https://en.wikipedia.org/wiki/Kuiper_belt

) Bkz: https://en.wikipedia.org/wiki/Pluto

) Bkz: https://en.wikipedia.org/wiki/Ceres_(dwarf_planet)

) Bkz: https://en.wikipedia.org/wiki/50000_Quaoar

) Bkz: https://en.wikipedia.org/wiki/90377_Sedna

) Bkz: https://en.wikipedia.org/wiki/90482_Orcus

) Bkz: https://en.wikipedia.org/wiki/Haumea

) Bkz: https://en.wikipedia.org/wiki/Eris_(dwarf_planet)

) Bkz: https://en.wikipedia.org/wiki/Makemake

) Bkz: https://en.wikipedia.org/wiki/225088_Gonggong

) Bkz: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_natural_satellites

) İlhan İrem'in 1987 yılında yayınlanan "Ve Ötesi" albümündeki Samanyolu parçasının şarkı sözlerinde geçer. Dinlemek için: https://www.youtube.com/watch?v=7mfsE9RG-WI

) 299,792,458 metre şeklinde de geçmektedir: https://en.wikipedia.org/wiki/Speed_of_light

) Bkz: https://www.space.com/18964-the-nearest-stars-to-earth-infographic.html

) Bkz: https://en.wikipedia.org/wiki/Oort_cloud

) 100.000 ışık yılı şeklinde de geçmektedir. Bkz: https://exoplanets.nasa.gov/blog/1563/our-milky-way-galaxy-how-big-is-space/

) Bkz: https://en.wikipedia.org/wiki/Milky_Way

) Bkz: https://asd.gsfc.nasa.gov/blueshift/index.php/2015/07/22/how-many-stars-in-the-milky-way/

) Bkz: https://en.wikipedia.org/wiki/Satellite_galaxies_of_the_Milky_Way

) Bkz: https://en.wikipedia.org/wiki/Andromeda_Galaxy

) Bkz: https://en.wikipedia.org/wiki/Local_Group

) Bkz: https://en.wikipedia.org/wiki/Virgo_Supercluster

) Bkz: https://en.wikipedia.org/wiki/Observable_universe

) Bkz: https://en.wikipedia.org/wiki/Laniakea_Supercluster

) Bkz: https://en.wikipedia.org/wiki/Universe

) Bkz: https://evrimagaci.org/evrende-kac-tane-galaksi-var-2035

) Bkz: https://umutayildiz.com/evrende-kac-galaksi-var-ve-bunu-nasil-hesapliyoruz/

) Dinazorların nesli 66 yıl önce tükendi örneğini unutamayacağım. Milyon kelimesi kaybolup gitmiş.