Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödül Töreni

Türkiye Yazarlar Birliği'nin 2021 yılının "Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları" ödülleri, İstanbul'da Yedikule Hisarı'ndaki törenle sahiplerini buldu.

Gelenekselleşen TYB ödülleri, Fatih Belediyesi'nin ev sahipliğinde; Zeytinburnu, Beykoz, Eyüpsultan ve Güngören Belediyelerinin katkılarıyla; 27 Mayıs 2022 tarihinde saat:19.00 da başlayan ödül törenine kültür, sanat ve edebiyatçılar büyük ilgi gösterdi.

Program, gençlerin oluşturduğu müzik grubunun seslendirdiği mini konserle başladı.

29 farklı kategoride 31 kişi ve kuruma ödül verilen törende konuşan TYB Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan, 41. kez verilen bu ödülleri yılın yazarlarını, fikir adamları ve sanatçılarının değerlendirilmesi olarak gördüğünü söyledi. Doğan, 1200'den fazla yazar, fikir adamı ve sanatçının bu ödülü yıllar içinde aldığına dikkati çekerek, "Edebiyatın ve sanatın her alanında bu değerlendirme sonucunda ödül almış ülkemizin çok seçkin şahsiyetleri var. Hem en eski hem de en köklü olması hasebiyle de ödül doğuran bir ödül sistemi olduğu görüşündeyim" dedi.

Ev sahibi Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan yaptığı konuşamada, "TYB gibi Türkiye'nin köklü kültür kurumlarından birini Fatih'te ağırlamaktan memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim. Fatih, birçok sanatçıya ilham veren ve sanatçılar için önemli bir yer. Ödül alan tüm kişi ve kurumları tebrik ediyorum" diye konuştu.

TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan ise TYB'nin ödül törenin 41 yıldır istikrarla devam ettiğini belirtti.

Arıcan, TYB ödüllerinin müstesna bir yeri olduğunu herkesin kabul ettiğine işaret ederek, "Kültür, fikir, sanat hayatımız için ilk olan bu ödüllerde, takdir etme süreçlerinin farklı boyutlarda olması sevindirici. Bu kapsamda bu çeşitlilikte ve etki gücünde bir ödül hala yok diyebiliriz." şeklinde konuştu.

Arıcan sözlerini şöyle sürdürdü: "Şair, yazar, eleştirmen, yayıncı ve yönetim kurulu üyelerimizin yıl içinde takip ettiği, farklı zamanlardaki toplantılarda uzun uzun üzerinde konuştuğumuz kategorilerdeki her eser dil, üslup, tema, okuyucuya verdiği mesaj, edebiyatımıza, kültür ve sanatımıza katkıları da göz önüne alınarak değerlendiriliyor. Bu vesile ile; Ülkemizin en prestijli ödülünü başlatan, devam ettirilmesi yönünde büyük destek ve katkısı olan, bugün de aramızda bulunan kurucu ve şeref Başkanımız D. Mehmet Doğan'a teşekkür ediyorum."

TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı da Fatih Belediyesi başta olmak üzere ödül törenine katkı sağlayan tüm yerel yönetimlere teşekkür ederek başladığı konuşmasında yaptığı konuşmada "Kültür, sanat alanında her zaman en önde olmuş, öncü rolünü üstlenmiş olan Türkiye Yazarlar Birliği geçmişten bugüne getirebildiğimiz güçlü edebiyat mirasımızı geleceğe taşıma idealini yaşatmaya devam ediyor. Gerçekleştirdiği faaliyetler nedeniyle günümüzün en güçlü sivil toplum kuruluşu olan TYB 41 yıldır edebiyat, sanat, medeniyete hizmet eden kültür insanlarını ödüllendiriyor." dedi.

Kamu Yayıncılığı kategorisinde "TBMM Yayınları" ödüle layık görüldü. Ödülü TBMM adına Meclis Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu aldı.

Kültür sanat, sivil toplum, siyaset ve edebiyat camiasından önemli isimlerin katıldığı programda ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tebrik telgrafı da okundu.

Ödül törenine; İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı, İstanbul Milletvekilleri: Ahmet Hamdi Çamlı, Hasan Turan, TYB Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan, TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Mali Sekreter Mehmet Tuğrul, Genel Sekreter Mehmet Kurtoğlu, Yönetim kurulu üyeleri; Prof. Dr. Ali Osman Kurt, Prof. Dr. Münire Kevser Baş, H. Mahmut Erdemir, İdari İşler Müdürü Mustafa Ekici, İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Ödüller sahiplerini buldu

Hikaye dalında "Aynı Yağmur" kitabıyla Selma Aksoy Türköz, şiir dalında "Mangan Mangan Gün Batarken Gün Doğumu" kitabıyla Adem Turan, roman dalında "Kumru ve Gölge" eseriyle İlknur Demirci, deneme dalında "Arınma Zamanlarına" kitabıyla Selvigül Kandoğmuş Şahin, araştırma dalında "İslam Düşüncesinin Tarih Yapıcı Rolü" eseriyle Sait Mermer, fikir dalında "Kaybetmenin Halet-i Ruhiyesi" eseriyle Murat Erol, inceleme dalında "Osmanlı İlmiye Sınıfının Kıyafet Normu ve Giysileri" eseriyle Murat Çelik, hatıra dalında "Ben de Öğretmendim" eseriyle Mehmet Kahraman, gezi dalında "Bir Rüyayı Hatırlar Gibi & Savaştan Önce Suriye" kitabıyla Taha Kılınç, edebi tenkit dalında "Akıp Gidenin Cazibesi" kitabıyla Yılmaz Daşcıoğlu, tercüme dalında Edith Wharton'ın "Kısa Öykü ve Roman Sanatı İçin Klasik Bir Rehber Kurgu Sanatı" eserindeki tercümesiyle Ayşe Işın Kirenci, biyografi dalında "Ensar Ruhlu Muhacir" kitabıyla Rıfat Yörük, dil alanında "Osmanlı Şiiri Kılavuzu" eseriyle Ahmet Atilla Şentürk, şehir kitapları alanında "Zaman İçinde Mekan" eseriyle Bilal Can, çocuk yayınlarında "Duvarın Ardı - Dünyanın Son İnsanları" eserleriyle Tuğba Coşkuner bu yılın ödül alan isimleri oldu.

Dergi yayıncılığında Post Öykü, Türk Müziği'nde "Dest-i Kevser" albümüyle Ender Doğan, Halk Kültürü dalında "Kültürümüzde Dini ve Cengi Hikâyeler" eseriyle Doğan Kaya, Klasik Sanatlar alanında "Türk Hat Sanatında Tasavvuf Önderleri" eseriyle Fatih Özkafa, sinema alanında "Komşuluk Halleri" filmiyle Danis Tanoviç, TV Belgesel dalında "Tarihin Efsaneleri" belgeseliyle TRT, TV Dizi dalında TRT 1'de yayınlanan "Kıbrıs: Zafere Doğru", Radyo Programı dalında "Doğru Söze Ne Denir?" programıyla Semerkand Radyo'ya verildi.

Kamu Yayıncılığı kategorisinde TBMM Yayınları, Özel yayıncılık kategorisinde Fecr Yayınları, Yayıncılık Özel ödülünü "Büyük Felsefe Lügatı" eseriyle Recep Alpyağıl, Elektronik Yayıncılık kategorisinde de "http://www.kitaphaber.com.tr" ödül aldı.

Üstün hizmet ödüllerine ise Yavuz Bülent Bakiler, Beşir Ayvazoğlu ve Necmettin Turinay layık görüldü.