Yirmi Birinci Yüzyılda Atılan Çığlık: İlgi Manyağı

"Kimselerin vakit ayırmadığı biriyim

Biliyorum.

Sıradan bir alışkanlık, körleşmiş

Bir küçük ayrıntıyım

Biliyorum.

(Bir sigaranın tutuluşu örneğin

İçilişi ve sonra atılışı)

Öfkem biraz da bu benim

Ya siz biliyor musunuz?

Saygısızsam, saldırgansam, acımasız

İlgisizlik besliyor kötü yanlarımı

Ya siz biliyor musunuz?"

(Erbaş, 2012, s. 44)

Değer vermek, sevme/sevilebilme yeteneğine sahip olmak insanı diğer canlı varlıklardan ayıran en önemli unsurlardan birisi olarak durur karşımızda. Ancak günümüzde kapitalist zihniyetin, makyavelist görüşün egemenliğinde olan modern toplumların sebebiyet verdiği insan ilişkilerinde hakiki sevgilerin yerine her geçen gün çıkar ilişkilerinin -ve çıkar için sergilenen sahte sevgi gösterilerinin- geçtiği gözlemlenmektedir. Daha da üzücü olan bu hastalıklı toplum zihniyetinin toplumun en küçük birimi olan aileye de sirayet etmesi. Herkesin her şeye geç kaldığı, hiçbir şeye ve hiç kimseye vakit ayıramadığı bir çağda son sığınak olarak görülen ailede bireyler arasında yaşanan iletişimsizlik, ebeveynlerin çalışma hayatlarından dolayı çocuklarına vakit ayıramaması; bireylerin anne ve babalarından hak ettikleri sevgiyi, değeri görememesi; aile sıcaklığını onun verdiği güveni hissedememesi ise zaten kalabalıklar içinde kendini yalnız hisseden bireyin yalnızlığını daha da katmerleştirmektedir. Oysa Fromm'un da ifade ettiği üzere, "İnsanlar arası birliğe duyulan istek, insandaki en şiddetli duygudur. Bu onun temel isteğidir, insan soyunu, kabileyi, aileyi, toplumu bir arada tutan güçtür. Bu birliğin elde edilmemesi delirmek ya da yok olmak -kendi kendini ya da başkalarını yok etmek- anlamına gelir. İnsanlık sevgisiz bir gün bile yaşayamaz." (Fromm, 2013, s. 28) Öyle de olmaktadır! Nevrotik rahatsızlıkların her geçen gün artma eğilimi gösterdiği günümüz toplumlarında bireyler ilgi çekebilmek, görünür olmak adına her yola başvurmaktan geri durmamaktadır; hayatını tehlikeye atma ya da hayatına son verme dâhil. Yazımızın konusu olan, geçtiğimiz yıl vizyona giren, o andan itibaren de isminden söz ettirmeyi başaran Norveç yapımı İlgi Manyağı filmi de odağına aldığı narsisist karakter bünyesinde böyle bir yaşantıya sahip bir insanın neler yapabileceğini, ne kadar ileri gidebileceğini göstermektedir. Hatta tabir-i caizse, göstermekten öte bu gerçekliği tokat gibi çarpmaktadır yüzlere. İsterseniz buyurun sözü daha fazla uzatmadan filmimize geçelim ve yazımız elverdiği ölçüde bu etkileyici yapıma yakından bir göz atmaya gayret edelim.

Hasta Toplumlarda Varlığını İspat Etme Kaygısı

Cannes Film Festivali'nde Belirli Bir Bakış bölümünde dünya prömiyerini yapan, yönetmenliğini ve senaristliğini Kristoffer Borgli'nin üstlendiği, ilk sahnesinden son sahnesine kadar karakterlerin kişiliklerini, kara mizahtan yararlanarak, yansıtmakta yakaladığı başarıyla hayranlık uyandıran film toksik bir ilişki içinde olan Signe ve Thomas'ın hayatlarına, daha net bir ifade ile de kişiliklerine, odaklanmaktadır. İkilinin karakterlerine ilişkin ilk ipuçlarını yakalayabileceğimiz lüks bir restoranda geçen açılış sahnesi ile seyircilerini karşılar film. Devamında ise iş yerinde bir köpeğin saldırısına uğrayan kadına yardım etmek isteyenleri, sadece kendisini kahraman olarak lanse etmek için, kadının yanına yaklaştırmaması, kan bulaşmış giysilerini üzerinde bir gurur nişanesi gibi taşıyarak sokaklarda dolaşması ve eve geldiğinde kendisini mağdur olarak gösterme eğilimi sergileyerek erkek arkadaşının onun için endişelenmesini istemesi ile de Signe'nin kişiliğine dair fikirlerimiz netleşmeye başlar. Thomas'ın açtığı sergi ile öne çıkmasıyla kendini ikinci plana atılmış hisseder. Bu olay Signe'yi felakete sürükleyecek olaylar zincirinin ilk halkasını teşkil eder; dikkatleri çekmek için yapmayacağı şey olmadığını gösterecektir! Sergi sonrasında yapılan kutlama yemeğinde alerjisi olmamasına rağmen alerjim var deyip fenalaşması; mağdur rolünü oynayıp insanların ona acımasını sağlamak ve bu suretle ilgilerini çekebilmek adına, daha önce şahit olduğu köpek saldırısından yola çıkarak, kendini köpeğe ısırtmaya çalışması ilgi çekmek adına yapabileceklerinin sadece bir kısmıdır. Zira bu yaptıkları ile istediği ilgiyi göremeyen Signe yasadışı bir ilacı bile isteye kullanmaya başlayarak hayatını tehlikeye atmaktan geri durmaz. Bu girişimi ona istediğini elde etmesine yardımcı olmuştur. Hastanelik olan Signe hastanede annesi, arkadaşları tarafından ziyaret edildikçe, erkek arkadaşının hep yanında olduğunu gördükçe içten içe mutlu olmaktadır. Fakat bu bile onu uzun vadeli tatmin etmeyecek, aklı gelmeyenlerde kalırken hep daha fazlasını isteyecektir. Burada gelmeyenlerden birinin de babası olduğunu görürüz. Signe'nin ara ara kurduğu hayaller vesilesi ile de babasının annesinden ayrıldıktan sonra onu hep ihmal ettiği gerçeğini öğreniriz -ki annesinin de bu ayrılıktan sonra depresyona girdiğini ve Signe ile onun da ilgilenemediğini annesi ile aralarında geçen konuşmadan anlamaktayız-. Hastanede oynadığı oyunun açığa çıkmasını istemediği için hiçbir testin yapılmasına izin vermeyen Signe oradan çıktığında gazeteci arkadaşı Marte'ye kendisini acındırarak kendisiyle röportaj yapmasını sağlar. Röportaj yayımlandıktan sonra Thomas'a onunla gurur duyup duymadığını sorması ve karşılığında gurur duyduğunu söyleyince ağlaması dikkat çeken bir noktadır. Bu iki anekdot Signe'nin narsisist karakterini bir nebze olsun anlamamıza olanak sağlamaktadır. Anne-baba arasındaki çatışmaların kurbanı olmuş, ilgiden mahrum kalmış, yalnızlığa terk edilmiş bir birey olarak Signe kendini içinde bulduğu ilgisizlik/yalnızlık sonucunda varlığını ispat etme kaygısı ile narsisistik bir karakter inşa eder. Geçtan'ın da belirttiği üzere bunun bu tarz durumlarda karşılaşılabilecek bir durum olduğunu görürüz. Zira, "Anlaşılabilme umudunu tüketen insanlar, dünyayla ilişkilerini beğenilme üzerine kurma eğiliminde oluyorlar, kurtulması güç bir tuzağa düştüklerini fark edemeden. Çünkü, beğenilmeyi merkez alan bir dünya, insanın kendi içinde giderek daha sıkı kilitlenmesine ve çıkışı bulunamayan bir yalnızlığa gömülmesine neden olabilir." (Geçtan, 2019, s. 59) Signe de oynadığı bu oyunun onu daha beter bir yalnızlığa doğru çektiğinin farkına varamaz. Söylediği yalanlar, kıyafet değiştirir gibi kolayca giyip çıkardığı benlikler -ki bu narsisistik kişilik bozukluğu olan bireylerin özelliklerinden biridir- arkadaşlarında kısa süreli bir ilgi oluşmasına yol açsa da nihayetinde daha fazla tahammül gösteremeyip onu terk ederler. En son Marte'ye tüm gerçekleri, onu da kaybetmemek için, anlatmaya başladığında aralarında geçen diyalog ise Signe'nin geçmişine sığınamayacağını, zor da olsa, bir şeyleri değiştirebilmenin kendi elinde olduğunu, bu yüzden kurban rolünün kabul edilemeyeceğini net bir şekilde ortaya koymasından dolayı kayda değerdir:

"-Bunu yaparken hiç utanmadın mı? Bu korkunç. Sen delirmişsin.

-Senin için söylemesi kolay. Ama evet, benim bir sorunum var…

-Yani burada kurban sen misin?

-Evet bir bakıma öyle. Özgür iradeyle olan bir şey değil bu. Kimse psikopat olmak istemez. Ben öyleyim demiyorum ama kimse de kendini mahvetme içgüdüsü yoktur.

(…)

-Ne yatığının farkında mısın sen?

- O yüzden ağlıyorum, sana içimi döküyorum.

-Hayır sen kendine acıyorsun. İtiraf ettiğin bu şey çok korkunç. Bu kadarı da fazla."

Thomas'ın -sergiyi çaldığı eşyalar ile açmıştır- hapse atılmasından sonra elinde kalan son arkadaşını da kaybetmiştir Signe. Peki, tüm bunlar onu durdurabilmiş midir? İyileşmek için çaba gösterecek midir?

Sonuç

Yabancılaşma hastalığının önüne geçilemez bir hızda yayıldığı günümüz toplumlarında yalnızlaşan insan, bu yalnızlığın etkisiyle, kaygılı ruh halinden sıyrılamamaktadır. Gerçek âlemde sevilme, saygı görme gibi insanî duygularına karşılık bulamayan bireylerin soluğu sosyal medyada aldığı ortadadır. O ortamda beğenilmek, daha doğrusu beğenilsin ya da beğenilmesin olumlu-olumsuz ne şekilde olursa olsun fark edilebilmek, adına absürt yollara başvurmaktan, hayatlarını dahi tehlikeye atmaktan kaçınmamaktadırlar; Signe gibi! İnsanlığın içinde bulunduğu hal neticesinde başvurdukları bu yollar ise Edward Munch'un Çığlık tablosunu getiriyor hatırıma. İlgi Manyağı'nı izledikten sonra da zihnimde bu tablo canlandı hep ve filmin Norveç yapımı olması ile Munch'un Norveç vatandaşı olması dolayısıyla acaba film Borgli'nin bu tabloyu sinema sanatının imkanlarından yararlanarak yorumlama gayreti sonucunda mı ortaya çıktı diye de düşünmeden edemedim. Zira, Munch'un insanın kaygılarını, varoluşsal bunalımlarını, bunlar karşısında çaresizliğini, korkusunu anlattığı bu tablo her ne kadar 19. yüzyılda yapılmış olsa da günümüzün modern, ama hasta, toplumlarında kendisini yapayalnız, çaresiz ve kaygılı hisseden insanoğlunu en iyi yansıtan sanat eserlerinden bir tanesi olduğu rahatlıkla söylenebilir.

Yazımızın nihayetine gelirken filmin zihnime düşürdüğü şu soruyu sizlere de yöneltmek isterim: Film özelinde Signe'nin gerçek hayatta ise bu ruh hali içerisinde olan bireylerin sergiledikleri hal ve davranışlar 21. yüzyılda atılan bir çığlık değildir de nedir? Evet, ortada hastalıklı bir durum vardır ve kimsenin bunun arkasına saklanma gibi bir lüksü/hakkı yoktur. Gerektiği takdirde psikolojik destek alınması gerektiği mutlaktır. Ancak insanlığı bu hale getirenlerin hiç mi suçu yoktur? Umulur ki gerçekliği etkileyici bir şekilde izleyenlerine aktarmayı başaran bu kıymetli yapım sadece Signe'nin davranışlarına odaklanmak ve onu eleştirmekle kalmamız yerine bu soruları da zihnimize düşürür; atılan bu çığlığa kulak kesilmemize vesile olur. Hakkıyla idrak edebilmek temennisiyle…

