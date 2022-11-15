Yitiksöz 13’ten Seçilen Şiirler

Parlak görünse de ay islidir bu yolculuk

Hattatların parmak izleri kalır üstünde

Bir vav ilişseydi kulaklarında çınlar

İki dize iki inci küpe kadar sihirli

Ama gidemezsin yaz pasaportuma el koydu bulutlar

A. Ali Ural

Kapımızdaki bu bayrak, yol işaretimiz olsun hace; hazırla heybeni de çıkalım

bak nasıl da kazınmış yalnızlığımızın öyküsü kalbimizin duvarlarına

Adem Turan

Günün sessizliğini bir renk diye

etrafa dağıtabilsem

güzel olacak biliyorum

ah o buyurgan hakikat

nasıl da anımsatıyor kendini

Nurettin Durman

Kırılan bir kelime ne yapar

gecenin ordularını yardıma çağıran

kelime ne yapar öğreneceğim bunu

büyülü kelimelerle kim kırar sözleri

ormanları yerinden kim sıçratır

Ali Sali

Biraz suskunluk sakladım

sesini duymadığım günler için

ve biraz da uykusuzluk rüyamda göremediğim gecelere

Suavi Kemal Yazgıç

Ben bütün aşklardan arta kaldım/ şimdi rakamlarla oynuyoruz/ ve rakamlarda da kaybediyorum /ben oluyorum işte o zaman

Ömer Yalçınova

Şehirlerin kent yapan o soğuk şeyler

sesli harflerin Yeşim çağrısından uzak

Yunus Emre Altuntaş

Elbet geceleri de gelir uyanmak sırası

daha sormadan anlatıyor derdini

o kalem yarası

İnci Okumuş

Dokunmak gerekmez sevmek için

kıyıdan da sevilir gemiler

el sallanır limanlardan

belki hatırlanır diye gidenler

Cahit Küçük

Yine de yetişemiyor insan kendine ne yapsa

ne tutsa ağzıyla kuş, tırmansa Kaf'a

Sıddıka Zeynep Bozkuş

Bir evim olsun, Hatıralar biriksin

o yeni bir bilinç o bir bilgi felsefesidir: işte orada o sonsuz kuşlar o çağıltılı ırmaklar

Davut Güner

Kelimeyi dudağına cümleyi kaleme sür

kurşundan cümleleri kalemin namlusuna sür

Erol Yılmaz

Seyri bir Arif dinginliği gerektiren

geç kalmış arzular için

kısaydı bahar

Mustafa Gök

Işıyınca gün yağmur toplamaya gidiyorum

Ekrem Elmas

Lili gider kili kalır dünyanın

Roza razıdır monadan ve senden

Burhan Sakallı

Uçan kelimelerdik biz

Zarfa girmiş sadece mazrufa açılan

Mevlüt Kılınç

Değil cümle cihan kötü insan insanın kurdu

Agâh Sayra

Kırpılmış fotoğraflar gibi bakıyorum size

Artık tanışmıyoruz

İbrahim Halil Kaya

Tutunup

Saklanmak istediğim

Tavandaki

Demir parçası gibi

Gökteki hilal

Hacı Ahmet Sevgili

Yük benim

Sır benim

Kim var ki benden başka

Abdülhamit Tokgöz

Görülmemiştir aşksız bir insanın

Dünyayla yuyulması

Hem fenadır her yaşta

Kendiyle düşmesi toprağa

Vahdettin Oktay Beyazlı