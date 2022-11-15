Yitiksöz 13’ten Seçilen Şiirler
Parlak görünse de ay islidir bu yolculuk
Hattatların parmak izleri kalır üstünde
Bir vav ilişseydi kulaklarında çınlar
İki dize iki inci küpe kadar sihirli
Ama gidemezsin yaz pasaportuma el koydu bulutlar
A. Ali Ural
Kapımızdaki bu bayrak, yol işaretimiz olsun hace; hazırla heybeni de çıkalım
bak nasıl da kazınmış yalnızlığımızın öyküsü kalbimizin duvarlarına
Adem Turan
Günün sessizliğini bir renk diye
etrafa dağıtabilsem
güzel olacak biliyorum
ah o buyurgan hakikat
nasıl da anımsatıyor kendini
Nurettin Durman
Kırılan bir kelime ne yapar
gecenin ordularını yardıma çağıran
kelime ne yapar öğreneceğim bunu
büyülü kelimelerle kim kırar sözleri
ormanları yerinden kim sıçratır
Ali Sali
Biraz suskunluk sakladım
sesini duymadığım günler için
ve biraz da uykusuzluk rüyamda göremediğim gecelere
Suavi Kemal Yazgıç
Ben bütün aşklardan arta kaldım/ şimdi rakamlarla oynuyoruz/ ve rakamlarda da kaybediyorum /ben oluyorum işte o zaman
Ömer Yalçınova
Şehirlerin kent yapan o soğuk şeyler
sesli harflerin Yeşim çağrısından uzak
Yunus Emre Altuntaş
Elbet geceleri de gelir uyanmak sırası
daha sormadan anlatıyor derdini
o kalem yarası
İnci Okumuş
Dokunmak gerekmez sevmek için
kıyıdan da sevilir gemiler
el sallanır limanlardan
belki hatırlanır diye gidenler
Cahit Küçük
Yine de yetişemiyor insan kendine ne yapsa
ne tutsa ağzıyla kuş, tırmansa Kaf'a
Sıddıka Zeynep Bozkuş
Bir evim olsun, Hatıralar biriksin
o yeni bir bilinç o bir bilgi felsefesidir: işte orada o sonsuz kuşlar o çağıltılı ırmaklar
Davut Güner
Kelimeyi dudağına cümleyi kaleme sür
kurşundan cümleleri kalemin namlusuna sür
Erol Yılmaz
Seyri bir Arif dinginliği gerektiren
geç kalmış arzular için
kısaydı bahar
Mustafa Gök
Işıyınca gün yağmur toplamaya gidiyorum
Ekrem Elmas
Lili gider kili kalır dünyanın
Roza razıdır monadan ve senden
Burhan Sakallı
Uçan kelimelerdik biz
Zarfa girmiş sadece mazrufa açılan
Mevlüt Kılınç
Değil cümle cihan kötü insan insanın kurdu
Agâh Sayra
Kırpılmış fotoğraflar gibi bakıyorum size
Artık tanışmıyoruz
İbrahim Halil Kaya
Tutunup
Saklanmak istediğim
Tavandaki
Demir parçası gibi
Gökteki hilal
Hacı Ahmet Sevgili
Yük benim
Sır benim
Kim var ki benden başka
Abdülhamit Tokgöz
Görülmemiştir aşksız bir insanın
Dünyayla yuyulması
Hem fenadır her yaşta
Kendiyle düşmesi toprağa
Vahdettin Oktay Beyazlı
Yazar: Salih BORA - Yayın Tarihi: 15.11.2022 09:00 - Güncelleme Tarihi: 14.11.2022 19:21