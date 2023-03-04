Yitiksöz 15 Seçme Mısralar
kendi kendine konuşan tuhaf bir tren
gelir miydi şu beyaz dağ içlerinden
Bünyamin K.
bir uçtan mazi yürüse bir uçtan sen
uzaklaşarak yakınlaşan ölümün kucağına
Kenan Çağan
Harf rakam ve kurşun kalemden
Artıyor ne varsa geçiyor zaman
Nurettin Durman
Biz şimdi bu noktada duralım Hâce, yaşamakla var olmanın tam ortasında, tutulmuş soluklarla
Çoğalıp derûnumuzda bir güzel, aşk için erimeye gidelim sevgilimizin kapısına, mum gibi
Adem Turan
sadeliğine sığınan ellerimde O kahverengi
döneniyor gidişinden habersiz sanki kitabın
Y.Emre Altuntaş
İnsanları tanıdım ve delirmedim Allah'ım
Sıktımsa da dişimi, yumruğumu
İstediğim kırmızıdan başlamayı seçtim
Ekrem Elmas
İrademi kırma benim ya rabbelalemin
Çilek toplamaya yüzüm kalmadı benim
İbrahim Gökburun
Kuşlar mavi göğe dayadı başını
Mevsimlerin şakağında ağardı zaman
İnci Okumuş
şafağı çağıran ve semadan en son ayrılan
hizmet eden göklere
../..
martılara öfkelenmenin sırası değil
sırası değil başka kuşlara acı çektirmenin
Ali Sali
günler ölür kahrından yıldızların
yıldızları dağılır rüzgarından alın,
Cahit Küçük
Müezzin yorgun şehrin kulağına üflerken sabahı
Ne buyurgandır yarın ve insan ne yağmurlu bir mevsim
Sıddıka Zeynep Bozkuş
uğultulu bir çember içindeyim
ateşler döner aklımda
kalbim de dönmesin Allah'ım
Yasin Mortaş
Ağlıyor sandalye
Çünkü hiç denk gelmemiş
Kendisi hakkında bir söyleve
Olacak düş ya bu ayağı değil kalbi kırık
Zeynep Karaca
Senin sinir uçlarında dağlanır zaman
Saçları bütün ayrılıklara dağılmış özlemin
Özlem Eylül Öz
Tutacak dalı yok zamanın
Düşüyorum karanlıkta
Muzaffer Mustafa
Salıncağa binen
Ve yanındaki boşluğu da
Sallayacak kadar çocuk olsan
Hacı Ahmet Sevgili
titreyen damarlarında dolaşan
adını unutmak kaygısıdır
Yaren Nur Özen
Acı, yalnız meraktan çatlayan yabancılara ulaşır.
Bu madende yalnız yüzü görünmeyenler savaşır.
Sinem Bozhöyük
hayat ağrısından iki büklüm yaşlılar
ölmek için her sabah yeniden dirilecekler
Mustafa Işık
en iyisi bu,
inan ne eylesen kırık bir avaz
Hüseyin Ümit Yavuz
Korkuyorum
Öylece ölürsem ve bunu herkes bilirse
Ölmem alenileşir ve fark edilmez diye
Korkuyorum
Gizem Cevher
aşıkların döküldüğü vadilerde
gün oldu gece için beklemekteyiz
Abdülhamit Tokgöz
hıçkırık sesleri dokunduğunda gecenin örtüsüne
acı haberleri kim savurur üstümüze
Akif Dut
Hayretten biçilmiş bir sesti ömrüm
Geçti, yorgun ırmaklar boyunca
İnsanın insana ettiğine şaştım en çok
Aradım cevaplanmış sorulardan bir sığınak
Aradıkça imkansız yollar birikti içimde
Atıf Bedir
Yazar: Salih BORA - Yayın Tarihi: 04.03.2023 09:00 - Güncelleme Tarihi: 03.03.2023 18:47