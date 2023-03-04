Yitiksöz 15 Seçme Mısralar

kendi kendine konuşan tuhaf bir tren

gelir miydi şu beyaz dağ içlerinden

Bünyamin K.

bir uçtan mazi yürüse bir uçtan sen

uzaklaşarak yakınlaşan ölümün kucağına

Kenan Çağan

Harf rakam ve kurşun kalemden

Artıyor ne varsa geçiyor zaman

Nurettin Durman

Biz şimdi bu noktada duralım Hâce, yaşamakla var olmanın tam ortasında, tutulmuş soluklarla

Çoğalıp derûnumuzda bir güzel, aşk için erimeye gidelim sevgilimizin kapısına, mum gibi

Adem Turan

sadeliğine sığınan ellerimde O kahverengi

döneniyor gidişinden habersiz sanki kitabın

Y.Emre Altuntaş

İnsanları tanıdım ve delirmedim Allah'ım

Sıktımsa da dişimi, yumruğumu

İstediğim kırmızıdan başlamayı seçtim

Ekrem Elmas

İrademi kırma benim ya rabbelalemin

Çilek toplamaya yüzüm kalmadı benim

İbrahim Gökburun

Kuşlar mavi göğe dayadı başını

Mevsimlerin şakağında ağardı zaman

İnci Okumuş

şafağı çağıran ve semadan en son ayrılan

hizmet eden göklere

../..

martılara öfkelenmenin sırası değil

sırası değil başka kuşlara acı çektirmenin

Ali Sali

günler ölür kahrından yıldızların

yıldızları dağılır rüzgarından alın,

Cahit Küçük

Müezzin yorgun şehrin kulağına üflerken sabahı

Ne buyurgandır yarın ve insan ne yağmurlu bir mevsim

Sıddıka Zeynep Bozkuş

uğultulu bir çember içindeyim

ateşler döner aklımda

kalbim de dönmesin Allah'ım

Yasin Mortaş

Ağlıyor sandalye

Çünkü hiç denk gelmemiş

Kendisi hakkında bir söyleve

Olacak düş ya bu ayağı değil kalbi kırık

Zeynep Karaca

Senin sinir uçlarında dağlanır zaman

Saçları bütün ayrılıklara dağılmış özlemin

Özlem Eylül Öz

Tutacak dalı yok zamanın

Düşüyorum karanlıkta

Muzaffer Mustafa

Salıncağa binen

Ve yanındaki boşluğu da

Sallayacak kadar çocuk olsan

Hacı Ahmet Sevgili

titreyen damarlarında dolaşan

adını unutmak kaygısıdır

Yaren Nur Özen

Acı, yalnız meraktan çatlayan yabancılara ulaşır.

Bu madende yalnız yüzü görünmeyenler savaşır.

Sinem Bozhöyük

hayat ağrısından iki büklüm yaşlılar

ölmek için her sabah yeniden dirilecekler

Mustafa Işık

en iyisi bu,

inan ne eylesen kırık bir avaz

Hüseyin Ümit Yavuz

Korkuyorum

Öylece ölürsem ve bunu herkes bilirse

Ölmem alenileşir ve fark edilmez diye

Korkuyorum

Gizem Cevher

aşıkların döküldüğü vadilerde

gün oldu gece için beklemekteyiz

Abdülhamit Tokgöz

hıçkırık sesleri dokunduğunda gecenin örtüsüne

acı haberleri kim savurur üstümüze

Akif Dut

Hayretten biçilmiş bir sesti ömrüm

Geçti, yorgun ırmaklar boyunca

İnsanın insana ettiğine şaştım en çok

Aradım cevaplanmış sorulardan bir sığınak

Aradıkça imkansız yollar birikti içimde

Atıf Bedir