Yitiksöz Dergisi 10. Sayıdan Seçilen Şiirler, Kara Tahta, Salih BORA

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Yitiksöz Dergisi 10. Sayıdan Seçilen Şiirler

15.06.2022 09:00 - Salih BORA
Yitiksöz Dergisi 10. Sayıdan Seçilen Şiirler

gözü olana genişlik
gönlü olana sır
çökük omuzlara tay
gelinliklere kuşak olmak
çünkü senin yazgındır

Mehmet NARLI

Aynalardan bakar gibiydik, kabaran yalnızlığımızla bağrımızı yumruklaya yumruklaya taş döşeli avlularda… Hayat dediğin bir yolculuktur Hâce; bir kumaş parçası yeter bize

Adem TURAN

sen geçerken
hızır edasıyla mümeyyiz
gölgen oldum ardında tin tin
tahta kapılardan geçtim haşyetli
taş kapılardan oyuk eşiklerden
gölgelendi her sokak geçtikçe
her köşe başı her kapı önü
hiç yokmuş hep varmış gibi
geçti yanımızdan
kasıtsız dünya

Mehmet SOLAK

Kimse bulamasa bizi
Suya düşecek kaygımız
İzimizden mi tanıyor
Yerde ırmak gökte yıldız

Mehmet AYCI

avuçlarımdaki okyanusu

ne zaman kaybettiğimi

bilemedim

bu tuz okyanustan mı kaldı

yoksa terinden mi

bilemedim

Suavi Kemal YAZGIÇ

bir uçan halı masalı

çocukluğumdaki gibi

güneş

hep altın sarısı

Metin KAPLAN

söyleyeyim sana görünüşümü

beni aldatan dile sufle vermedim

döşekteki sıtmalı şeytana da

dönmedim yönümü gün batımına

Yasin MORTAŞ

Gövdesi devrildi, merdiveni düştü çocukluğumun

En güzel yerinde vuruldum, mavi rüzgârlı uykumun

Burhan SAKALLI

Dünya elips çizerek dönüyor Cebelitarık'ta

Kekik kokusu bulaşıcı

Varlığı rüzgâr gibi Avrupa yakasında

Kadifeydi ses tomurcukları kelimelerde

Tenine dokununca patlayan harf

Madrid'de yazdığı şiirin dili lal Maraş'ta

Mehmet MORTAŞ

Kaçıncı senfoni bu, diz boyu yağan

Gecenin boynunda çelikleniyor bir gül

Susmak da köklerimizle yürümekten sayılsın

S.Zeynep BOZKUŞ

Sana açarım kalbimi

İsmine adadığım risalemde

Güzelliğindir bil ki

Hüznümün kefeni

İnci OKUMUŞ

Güneşin alnacında zamanı kadim

Gölgeyi kuşanmış yalvarmaların

Günlerini nazar eylesin ki aşikâr.

Nurettin DURMAN

devşirmeydi uzun uzadıya geçen çocukluğum

sükûneti çağırırdı üstü açık yeryüzüne

Mehmet Akif ŞAHİN

Almadan geldiniz bu dünyaya öcünüzü elmadan

Ben mağarama kaçtım

Babam kötücül bozkırlara

Dağıldık arzın tarafsız yakınmalarına

Sen alıştırdın bizi bu dünyaya

Sen tuttun elimizden

Işığı sen gösterdin

Hesap sormayı sen.

Süleyman KARACA

bütün gün karanlığa çizikler attım

doldurmuyor rüzgâr cebimdeki yalnızlığı

Abdülhamit TOKGÖZ

Kervan geldi sen taşındın

O tatlı gölden

Yumuşacık toprağa

Koku vermiş gölgen

Ekrem ELMAS

Yazar: Salih BORA - Yayın Tarihi: 15.06.2022 09:00 - Güncelleme Tarihi: 14.06.2022 22:11
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Salih BORA

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