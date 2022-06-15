Yitiksöz Dergisi 10. Sayıdan Seçilen Şiirler
gözü olana genişlik
gönlü olana sır
çökük omuzlara tay
gelinliklere kuşak olmak
çünkü senin yazgındır
Mehmet NARLI
Aynalardan bakar gibiydik, kabaran yalnızlığımızla bağrımızı yumruklaya yumruklaya taş döşeli avlularda… Hayat dediğin bir yolculuktur Hâce; bir kumaş parçası yeter bize
Adem TURAN
sen geçerken
hızır edasıyla mümeyyiz
gölgen oldum ardında tin tin
tahta kapılardan geçtim haşyetli
taş kapılardan oyuk eşiklerden
gölgelendi her sokak geçtikçe
her köşe başı her kapı önü
hiç yokmuş hep varmış gibi
geçti yanımızdan
kasıtsız dünya
Mehmet SOLAK
Kimse bulamasa bizi
Suya düşecek kaygımız
İzimizden mi tanıyor
Yerde ırmak gökte yıldız
Mehmet AYCI
avuçlarımdaki okyanusu
ne zaman kaybettiğimi
bilemedim
bu tuz okyanustan mı kaldı
yoksa terinden mi
bilemedim
Suavi Kemal YAZGIÇ
bir uçan halı masalı
çocukluğumdaki gibi
güneş
hep altın sarısı
Metin KAPLAN
söyleyeyim sana görünüşümü
beni aldatan dile sufle vermedim
döşekteki sıtmalı şeytana da
dönmedim yönümü gün batımına
Yasin MORTAŞ
Gövdesi devrildi, merdiveni düştü çocukluğumun
En güzel yerinde vuruldum, mavi rüzgârlı uykumun
Burhan SAKALLI
Dünya elips çizerek dönüyor Cebelitarık'ta
Kekik kokusu bulaşıcı
Varlığı rüzgâr gibi Avrupa yakasında
Kadifeydi ses tomurcukları kelimelerde
Tenine dokununca patlayan harf
Madrid'de yazdığı şiirin dili lal Maraş'ta
Mehmet MORTAŞ
Kaçıncı senfoni bu, diz boyu yağan
Gecenin boynunda çelikleniyor bir gül
Susmak da köklerimizle yürümekten sayılsın
S.Zeynep BOZKUŞ
Sana açarım kalbimi
İsmine adadığım risalemde
Güzelliğindir bil ki
Hüznümün kefeni
İnci OKUMUŞ
Güneşin alnacında zamanı kadim
Gölgeyi kuşanmış yalvarmaların
Günlerini nazar eylesin ki aşikâr.
Nurettin DURMAN
devşirmeydi uzun uzadıya geçen çocukluğum
sükûneti çağırırdı üstü açık yeryüzüne
Mehmet Akif ŞAHİN
Almadan geldiniz bu dünyaya öcünüzü elmadan
Ben mağarama kaçtım
Babam kötücül bozkırlara
Dağıldık arzın tarafsız yakınmalarına
Sen alıştırdın bizi bu dünyaya
Sen tuttun elimizden
Işığı sen gösterdin
Hesap sormayı sen.
Süleyman KARACA
bütün gün karanlığa çizikler attım
doldurmuyor rüzgâr cebimdeki yalnızlığı
Abdülhamit TOKGÖZ
Kervan geldi sen taşındın
O tatlı gölden
Yumuşacık toprağa
Koku vermiş gölgen
Ekrem ELMAS
Yazar: Salih BORA - Yayın Tarihi: 15.06.2022 09:00 - Güncelleme Tarihi: 14.06.2022 22:11