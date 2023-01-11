Yitiksöz Dergisi 14. Sayıdan Seçmeler
Senden iyi tanıyor aynalar ırmakları
Daha iyi biliyor sular kırgınlığını
Bir etek kül yığını geride kalan her şey
Umursamıyor bile dünya darıldığını:
Yanıyorsan gölgen de yanıyordur seninle
Unutuyorsun, güneş hepimize doğuyor
Kendini dinlemenin sınırlarını aşıp
Serinle…
Senden iyi görüyor gözleri yalnızlığın
Senden iyi buluyor düşünce toprağını
Bir kelimeyi anlamak yerine göre
Tırmanmaktan daha zor Ağrı Dağı'nı…
Mehmet AYCI
İnsan dilinin altında saklıymış Hâce, konuşursak faş olur düşeriz
Adem TURAN
rüzgârlar hapsolur ve vadileri
yasaklanır dolaşmaları
omuzlarına attığında sen saçlarını
kurusun diye
Ali SALİ
bana bir ateş verdiler ki ne ben ibrahim ne o nemrut
ne yalnızdım ne de kimsem vardı
geçmiyor kan tükürdüğüm günlerin izleri
Cengizhan KONUŞ
Annem erken kapatıyor bizim evde ışıkları
Akşamlarım yorgun Saçlarından daha kara
Uçmayı göze alamam ben kanatlarım taşralı
Gök yüzün bakmasın bu yüzden kusura
Hüseyin Burak US
Bir konsere uyanır insanlar her sabah
Suyun sesine ve renklerine
Masum şarkılarına kuşların
Ekrem ELMAS
Bir aynadan karşıya geçmekle başlamış benim serüvenim
Acemisi olduğum bir dünyaya doğmuşum anlayacağınız
Selim ERDOĞAN
Söndükçe kandil, hayır yok
Yandıkça kül beyaz takvim
Sıddıka Zeynep BOZKUŞ
Artık bakamam masumiyete yaslanmış kirpiklerine
Unutamam gözlerindeki çocuğun sessizliğini
Cahit KÜÇÜK
Şimdi iyilikle dolu kalbim
Ali'yi arasın gecelerde koşulsuz
Çok istediğim Hüseyin'i
Döndür bize Allah'ım
Mahcup bir tavırla
Ölüyoruz hepimiz.
Ahmet TEPE
İnsan için
Tüm anlar hazırdır
Gelince haziran
Hacı Ahmet SEVGİLİ
Ömür bir terzidir.
Diktiği her yer
Tek tek sökülür.
Mehmet ÖZER
büyülüyor çocukları sessizliğin tılsımıyla
annelerin kollarına iliklenen acılar
M. Akif ŞAHİN
Adanmış bir ruhun nasıl olursa cengi
Rabbim sen yardım et gücü yetmez belki
Agâh SAYRA
sen tutunca kanadından içli
kırılır birden çoğu zaman
avuçlarda kelebek şairin kalbi
Metin KAPLAN
çiseleyen yağmur adını verdim gözlerime
dediler ki dünyanın üçte ikisi suymuş
üstelik öpmeyince ölüyormuş muhabbet kuşları
sen bu meseli unut gitsin
Halil İbrahim KAYA
Kaç kere yeltendim söylemeye
Ortodoks zevklerimi hangi dinle açıklayabilirim diye
Muhalif bir köşem olur mu benim de?
Süleyman KARACA
Yazar: Salih BORA - Yayın Tarihi: 11.01.2023 09:00 - Güncelleme Tarihi: 09.01.2023 23:21