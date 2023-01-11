Yitiksöz Dergisi 14. Sayıdan Seçmeler

Senden iyi tanıyor aynalar ırmakları

Daha iyi biliyor sular kırgınlığını

Bir etek kül yığını geride kalan her şey

Umursamıyor bile dünya darıldığını:

Yanıyorsan gölgen de yanıyordur seninle

Unutuyorsun, güneş hepimize doğuyor

Kendini dinlemenin sınırlarını aşıp

Serinle…

Senden iyi görüyor gözleri yalnızlığın

Senden iyi buluyor düşünce toprağını

Bir kelimeyi anlamak yerine göre

Tırmanmaktan daha zor Ağrı Dağı'nı…

Mehmet AYCI

İnsan dilinin altında saklıymış Hâce, konuşursak faş olur düşeriz

Adem TURAN

rüzgârlar hapsolur ve vadileri

yasaklanır dolaşmaları

omuzlarına attığında sen saçlarını

kurusun diye

Ali SALİ

bana bir ateş verdiler ki ne ben ibrahim ne o nemrut

ne yalnızdım ne de kimsem vardı

geçmiyor kan tükürdüğüm günlerin izleri

Cengizhan KONUŞ

Annem erken kapatıyor bizim evde ışıkları

Akşamlarım yorgun Saçlarından daha kara

Uçmayı göze alamam ben kanatlarım taşralı

Gök yüzün bakmasın bu yüzden kusura

Hüseyin Burak US

Bir konsere uyanır insanlar her sabah

Suyun sesine ve renklerine

Masum şarkılarına kuşların

Ekrem ELMAS

Bir aynadan karşıya geçmekle başlamış benim serüvenim

Acemisi olduğum bir dünyaya doğmuşum anlayacağınız

Selim ERDOĞAN

Söndükçe kandil, hayır yok

Yandıkça kül beyaz takvim

Sıddıka Zeynep BOZKUŞ

Artık bakamam masumiyete yaslanmış kirpiklerine

Unutamam gözlerindeki çocuğun sessizliğini

Cahit KÜÇÜK

Şimdi iyilikle dolu kalbim

Ali'yi arasın gecelerde koşulsuz

Çok istediğim Hüseyin'i

Döndür bize Allah'ım

Mahcup bir tavırla

Ölüyoruz hepimiz.

Ahmet TEPE

İnsan için

Tüm anlar hazırdır

Gelince haziran

Hacı Ahmet SEVGİLİ

Ömür bir terzidir.

Diktiği her yer

Tek tek sökülür.

Mehmet ÖZER

büyülüyor çocukları sessizliğin tılsımıyla

annelerin kollarına iliklenen acılar

M. Akif ŞAHİN

Adanmış bir ruhun nasıl olursa cengi

Rabbim sen yardım et gücü yetmez belki

Agâh SAYRA

sen tutunca kanadından içli

kırılır birden çoğu zaman

avuçlarda kelebek şairin kalbi

Metin KAPLAN

çiseleyen yağmur adını verdim gözlerime

dediler ki dünyanın üçte ikisi suymuş

üstelik öpmeyince ölüyormuş muhabbet kuşları

sen bu meseli unut gitsin

Halil İbrahim KAYA

Kaç kere yeltendim söylemeye

Ortodoks zevklerimi hangi dinle açıklayabilirim diye

Muhalif bir köşem olur mu benim de?

Süleyman KARACA