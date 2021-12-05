Yitiksöz Dergisi 8. Sayısı Yayımlandı
Şairin Ulu Divana Yürüyüşü
Sezai Karakoç, seslere ses katan bir ölçülülükle yaşadı. Lügatindeki kelimeleri muvazene olarak dokudu. Bir ömür, mizanı hakkaniyet üzere tutabilme çabasıyla yürüdü. İyiliklerle, güzelliklerle dengeledi terazisini. Çevresini ışıtan bir göz olabilmek için gayret etti. Karanlıklar artmasın diye çabaladı hep. Hakkın, hakikatin zayi edilmemesine çalıştı. Kimsesizlere yürek olabilmek için yonttu kelimelerini.
Eleştiri oklarını rastgele savurmak yerine değer üretti. Diriliş insanı doğsun için kalemini öptü. Avazını gelişigüzel salmadı boşluğa. Bilinç çeşmelerinde arıttığı söz hırkasına büründü. İnsan kardeşlerini gülle karşıladı atalara uyarak. Öfke biriktirmedi kalbinde. Batılılaşma salgınının umutsuzluğa sürüklediği insan için muştu cümleleri kurdu.
Nazenin sabah sevinçleri içinde koltuğunun altında çantası, zihninde bin bir düşünce fişeğiyle Cağaloğlu kapısından şehre girdi. Dünyayı insanlığın tarihsel birikimini yeni baştan yorumlamak için adımladı. Karıncanın hakkını gözeten tutumuyla Diriliş pınarına uğrayanlara beyaz haberler sundu. Bir güneyli çocuk kalarak mahcubiyet ve utangaçlığını onur gibi omuzlarında taşıdı.
Yaşamasını değiştirmeme iradesiyle Londra'nın ortasına bırakılsa da Diriliş işçisi kalmayı seçti. Hiçbir zaman Doğu'nun yedinci oğlu olmak tavrından uzaklaşmadı. Bahar tazeliğinde sözler aradı daima. Gün Doğmadan diriliş makamında olma zamanını aksatmadı. "Zamana Adanmış Sözlerin" şahidi olarak özen gösterdi hayatına.
Gıybet tufanına yakasını kaptırmamak pahasına sükûttan mevziler kazdı. Hazır paket düşüncelerin piyasasına açılmayan yüreğiyle Mesnevî peteklerinden inciler çıkardı. Gücün, güçlünün her türden taarruzunu karşılıksız bırakmadı. Sade yaşantının evreninden uzaklaşmadı.
Bir mümin hassasiyetiyle kalubela sözleşmesinden getirdikleriyle dünyada biriktirdiklerinin çelişmemesine itina gösterdi. Aşkı kurşun gibi göğsünde taşıyarak İstanbul'un ortasında yaşamıyor gibi yaşadı.
Sabahları erkenden uyanan diriliş işçilerine kalbini yol eyledi. Arkadan gelenlere ders olsun için binlerle dirilen âşıklar cephesini kurdu. Sükûnet sularına bata çıka diriliş türküleri söyledi. Onun yürüyüşünden hız alan şiirlerin dünya sürgününün şerhi oluşu bundandır. Cahit Zarifoğlu'nun ifadesiyle:
"şu küçücük kalpte
(yaman halimiz helal ettiremezsek)
nice hakkın yüklü."
Duran Boz
Yitiksöz dergisinin 8. sayısında yer alan isimler ve eserler
MUSTAFA KÖNEÇOĞLU Seyreyle Bir Âlemin Bu Âlemden Vedaını
ARİF AY Kor ve Kar
İRFAN ÇEVİK Huy
MUSTAFA RUHİ ŞİRİN Küçük Bulut
NURETTİN DURMAN Orta Yoldan Yürüsem
MEHMET AYCI Gökyüzü Kadar Kırmızı
ADEM TURAN Hâfız'ın Seyir Günlüğü -6-
İBRAHİM GÖKBURUN İletişim Bilgileri Olmayan Adam
METİN KAPLAN Islık
YASİN MORTAŞ Gün Lekesi
İNCİ OKUMUŞ Taşların da Kalbi Var
NECİP EVLİCE Temmuz Düşleri
SELİM ERDOĞAN Kar Yağmaya Devam Ediyor
NUHAN NEBİ ÇAM Şehir Sevinci
HAYRETTİN ORHANOĞLU Göğe Çizilen Resim: Bulut
EROL ÇETİN Bir Ruh Mimarı: Nurettin Topçu
ARİF AY Mehmet Akif İnan'ın Şiiri
ALİ ULVİ TEMEL M. Akif İnan'ın Medeniyet Anlayışı
İBRAHİM DEMİRCİ Akif İnan'ın Medeniyet Algısı
RAMAZAN AVCI Ben ve Öteki veya Ötegeçe'ye Memedali'nin Gözüyle Bakmak
NADİR AŞÇI Gönül Dağı
ALİ GÖÇER Son Söz Dağındır
SIDDIK YURTSEVER Yunus Develi ile Okumak Yazmak ve Anlamak Üzerine
VEYSEL ALTUNTAŞ Yunus Develi Öyküsü ve Öykünün Toplumsal Rolü
HÜSEYİN AHMET ÇELİK Yunus Develi Romanlarına Bir Bakış
YUNUS EMRE ALTUNTAŞ Hızır'ın Anadolu'daki Gölgesi: Fethi Gemuhluoğlu
HASAN KEKLİKCİ Ahmet
GÜLÇİN YAĞMUR AKBULUT Kentime Mektup
HÜMEYRA YILDIRIM YALÇIN Müslüm Baba Eşliğinde Son Kuşlar
FATMA VİŞNE Bozdünya'ya Dair
HÜSEYİN CÖMERT Aynı Yağmur
SERCAN CEYLAN Eşiklerde Uyumaktan Eksik Uyanmalara
MERT BAKICI Dünyaya Sığamayanlara Yeni Denizler: Eşikte ve Eksik
İLKER GÜLBAHAR Takınç
AHMET ŞEVKİ ŞAKALAR Cazı Garısı
İSMAİL KILINÇ Susmak ya da Yeniden Doğmak
MUSTAFA ÖKKEŞ EVREN Kıs(s)a Öyküler
AYŞEGÜL ÖZDOĞAN Gerçek ve Dokunaklı Bir Hikâye: Şair ve Gecekuşu
FATİH AYDOĞAN Dünün Dünyası
ÖMER FARUK ÖZEL Ölmek İçin Her Sabah Yeniden
AHMET TAŞCI Bir Kedi Ağıdı
MEHMET AKİF ŞAHİN Sen Anlat
DAVUT GÜNER Gazeteler
HAYRULLAH KAPLAN Dünya Ağrısı
HÜSEYİN BURAK US Karşıya Geçemeyenler
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 05.12.2021 09:00 - Güncelleme Tarihi: 05.12.2021 12:18
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