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Yitiksöz Dergisi Yayında

19.08.2023 09:34 - Dergihaber
Yitiksöz Dergisi Yayında

Yitiksöz Dergisi Çıktı

  • Cahi̇t KOYTAK Yoksullar İçin Yol Notları
  • Nuretti̇n DURMAN Çalık Çıkık
  • İbrahi̇m GÖKBURUN Şehirleri Bekleyen Ağaçlar
  • Adem TURAN Hâfız'ın Seyir Günlüğü -16- Muhabbet Mumu
  • Yasi̇n MORTAŞ Bir Hüzünkârın Şiir Defteri
  • Ali̇ SALİ Nefes
  • Ekrem ELMAS Paralaks Etkisi
  • Fati̇h ERTUGAY Üç Babanın Ölümü: Devletin Ölümü
  • Haci Ahmet SEVGİLİ Denizcinin Anaforlar İçindeki Raksı
  • Mustafa KARA Nureddin Topçu ve Hz. Mevlânâ
  • Mustafa GÖK Mary Magdalena
  • Sercan CEYLAN Deprem Gerçeği ve Kurmaca: Modern Türk Öyküsünde Deprem Temsilleri
  • Vefa TAŞDELEN Daha İyi Bir Dünya İçin Denemeler
  • Ali̇ Ulvi̇ TEMEL Ali Göçer'in Dağları, Taşları, Düşleri
  • Cahi̇t KÜÇÜK İlk Kovulan
  • Ari̇f AY Ali Göçer'in Kara Yazılar'ı
  • İbrahi̇m DEMİRCİ Ali Göçer'in Şiirinde Tanım Cümleleri
  • Neci̇p EVLİCE Ali Göçer'in "Sükût Sûretinde Şerhi" Üzerine Konuşan: İsmai̇l KARAKURT Yazı ve Yaşam Bağlamında Ali Göçer'le Söyleşi
  • Ertan ÖRGEN Ali Göçer Oyunları
  • Ethem ERDOĞAN "Başkaldırının Boyutları" Üzerine
  • Ömer AKSAY Minnetle Derilmiş Sofralar
  • Şaki̇r KURTULMUŞ Yüzler 5 5. Zaman Durdu
  • Mehmet IŞIK Yaşar Alparslan Hoca'nın Ardından: "Bugün Okumayalım Kitap Sevelim!"
  • Derya KURTOĞLU Anlar
  • Erol ÇETİN Gönlünden Şiir Çağlayan Şair: Erdem Bayazıt
  • Gülçi̇n Yağmur AKBULUT Tahta Şifonyer
  • Hüseyi̇n Ümi̇t YAVUZ Hiza
  • İlknur ESKİOĞLU Kendine İyi Bak
  • Yavuz AHMET Bir Hikâye Yazarının Aşırı Gerçek Hatıraları III
  • Yasemi̇n KELKİT Kahrpanya
  • Emel KARAGEDİK Bütün Babalar Ölümlü ve Hepsi de Kral!
  • İsmai̇l KILINÇ Sorman Dağı
  • Emrah ATİŞ Z.
  • Ömer İZCİ Mülteci
  • Hani̇fe ÜNVER Günümüz Öyküsüne Eleştirel Bir Bakış
  • Şener ÖKTEM Duvar Örmek Hüseyin Su Kütüphanesi
  • Mehmet ÖZER Düş Kuruntu
  • Anil ERSOY Doğunun Vakti ve Batı'nın Zamanı Arasında Kalan Bir Romanın Tahlili
  • Ahmet Meli̇h KARAUĞUZ Bitimsiz Tutku: ANLATMAK
  • Recep AYIK Cenneti Yeryüzüne İndirmek
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 19.08.2023 09:34 - Güncelleme Tarihi: 19.08.2023 10:10
Etiketler : Dergihaber Dergi cahit koytak dergihaber ethem erdoğan nurettindurman yitiksöz
← Dil Ve Edebiyat Dergisinin 176. Sayısı Yayınlandı

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