Yitiksöz Dergisi Yayında
Yitiksöz Dergisi Çıktı
- Cahi̇t KOYTAK Yoksullar İçin Yol Notları
- Nuretti̇n DURMAN Çalık Çıkık
- İbrahi̇m GÖKBURUN Şehirleri Bekleyen Ağaçlar
- Adem TURAN Hâfız'ın Seyir Günlüğü -16- Muhabbet Mumu
- Yasi̇n MORTAŞ Bir Hüzünkârın Şiir Defteri
- Ali̇ SALİ Nefes
- Ekrem ELMAS Paralaks Etkisi
- Fati̇h ERTUGAY Üç Babanın Ölümü: Devletin Ölümü
- Haci Ahmet SEVGİLİ Denizcinin Anaforlar İçindeki Raksı
- Mustafa KARA Nureddin Topçu ve Hz. Mevlânâ
- Mustafa GÖK Mary Magdalena
- Sercan CEYLAN Deprem Gerçeği ve Kurmaca: Modern Türk Öyküsünde Deprem Temsilleri
- Vefa TAŞDELEN Daha İyi Bir Dünya İçin Denemeler
- Ali̇ Ulvi̇ TEMEL Ali Göçer'in Dağları, Taşları, Düşleri
- Cahi̇t KÜÇÜK İlk Kovulan
- Ari̇f AY Ali Göçer'in Kara Yazılar'ı
- İbrahi̇m DEMİRCİ Ali Göçer'in Şiirinde Tanım Cümleleri
- Neci̇p EVLİCE Ali Göçer'in "Sükût Sûretinde Şerhi" Üzerine Konuşan: İsmai̇l KARAKURT Yazı ve Yaşam Bağlamında Ali Göçer'le Söyleşi
- Ertan ÖRGEN Ali Göçer Oyunları
- Ethem ERDOĞAN "Başkaldırının Boyutları" Üzerine
- Ömer AKSAY Minnetle Derilmiş Sofralar
- Şaki̇r KURTULMUŞ Yüzler 5 5. Zaman Durdu
- Mehmet IŞIK Yaşar Alparslan Hoca'nın Ardından: "Bugün Okumayalım Kitap Sevelim!"
- Derya KURTOĞLU Anlar
- Erol ÇETİN Gönlünden Şiir Çağlayan Şair: Erdem Bayazıt
- Gülçi̇n Yağmur AKBULUT Tahta Şifonyer
- Hüseyi̇n Ümi̇t YAVUZ Hiza
- İlknur ESKİOĞLU Kendine İyi Bak
- Yavuz AHMET Bir Hikâye Yazarının Aşırı Gerçek Hatıraları III
- Yasemi̇n KELKİT Kahrpanya
- Emel KARAGEDİK Bütün Babalar Ölümlü ve Hepsi de Kral!
- İsmai̇l KILINÇ Sorman Dağı
- Emrah ATİŞ Z.
- Ömer İZCİ Mülteci
- Hani̇fe ÜNVER Günümüz Öyküsüne Eleştirel Bir Bakış
- Şener ÖKTEM Duvar Örmek Hüseyin Su Kütüphanesi
- Mehmet ÖZER Düş Kuruntu
- Anil ERSOY Doğunun Vakti ve Batı'nın Zamanı Arasında Kalan Bir Romanın Tahlili
- Ahmet Meli̇h KARAUĞUZ Bitimsiz Tutku: ANLATMAK
- Recep AYIK Cenneti Yeryüzüne İndirmek
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 19.08.2023 09:34 - Güncelleme Tarihi: 19.08.2023 10:10